Börsegeschichte 19.3.: Erinnerung an einen Supertag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.03.2024, 2670 Zeichen

Geburtstage:

19.03.1965: Norbert Teufelberger (bwin)



Extrema:

19.03.2020: Top 2: Bawag: 11.2094% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 3: 11.136% (24.03.2020)] zum Kalender

19.03.2020: Top 3: FACC: 14.4788% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 2: 22.1311% (10.11.2020)] zum Kalender

19.03.2020: Top 1: Lenzing: 18.6124% - [Top 2: 17.9002% (30.09.1985), Top 3: 17.176% (04.11.2022)] zum Kalender

19.03.2020: Top 2: OMV: 16.2021% - [Top 1: 20.5061% (20.03.2020), Top 3: 14.05% (13.10.2008)] zum Kalender

19.03.2020: Top 2: RHI Magnesita: 12.2449% - [Top 1: 20.8333% (30.05.2023), Top 3: 12.1951% (06.04.2020)] zum Kalender



Abs. High/Low:

19.03.2020: Low - Frequentis: 13.47 Euro zum Kalender



Umsatzextrema:

19.03.2021: Bester - OMV: 550.320.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 44,16 Euro, Stück (Einfachzählung): 6.230.983 zum Kalender



Indexumstellungen:

19.03.2007: A-Tec, Intercell kommen in den ATX, Bank Austria, Schöller Bleckmann scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

19.03.2018: AT&S (zum 2. Mal), FACC kommen in den ATX, Agrana, Zumtobel scheiden aus dem ATX aus zum Kalender



Indexumstellungen:

19.03.2012: Immofinanz ersetzt Telekom im ATX five zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

19.03.2020: Bawag: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 19.03.2020) zum Kalender

19.03.2020: Immofinanz: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 19.03.2020) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

19.03.2020: Bawag: Schlechteste Performance Serie: -48.92% (9 Tage von Kurs 39.82 Euro auf 20.34 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -9.88 zum ATX TR zum Kalender

19.03.2020: DO&CO: Schlechteste Performance Serie: -62.07% (11 Tage von Kurs 79.1 Euro auf 30 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -23.03 zum ATX TR zum Kalender

19.03.2020: Flughafen Wien: Schlechteste Performance Serie: -40.77% (6 Tage von Kurs 28.7 Euro auf 17 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -14.75 zum ATX TR zum Kalender

19.03.2020: RHI Magnesita: Schlechteste Performance Serie: -43.52% (6 Tage von Kurs 27.76 Euro auf 15.68 Euro, die Serie endete am 19.03.2020), ein Alpha von -17.50 zum ATX TR zum Kalender



Doubled:

19.03.1990: Verbund: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Verbund: 132 Tage von 07.11.1989 (Kurs 2,7) bis 19.03.1990 (Kurs 5,6)

Bisher gab es an einem 19. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.03. beträgt 0,47%. Der beste 19.03. fand im Jahr 2020 mit 4,60%statt, der schlechteste 19.03. im Jahr 1993 mit -1,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.03. so: 0,00%.

(19.03.2024)

