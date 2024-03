» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 19. März (FMA rettet den Markt)

20.03.2024, 1780 Zeichen

Dienstag, 19.März

Der Brief. An der Börse ist ein Brief eine Verkaufsorder, man spricht davon, dass "Brief im Markt ist", also Verkaufsorders bis hin zu einem Überhang. Das Gegenteil ist Geld. Und vor vier Jahren war extrem viel Brief im Markt, der ATX hat nach Auftauchen der Covid-Krise in wenigen Handelstagen bis 18. März 2020 von 2975 auf 1622 (!) Punkte im Low verloren, mehr als jede andere Börse. Am 19.3 folgte dann der Fall vorbörslich der Fall unter 1600 Punkte, es folgte jedoch die Wende. Zum einen durch einen konzertierten Offenen Brief der Börsenotierten, mit Hinweis, dass Österreichs Wirtschaft schon stark und widerstandsfähig sei. Ich fand dieses Zeichen super, wenngleich der eigentliche Grund natürlich das Leerverkaufsverbot war, um konzertierte Aktionen abzuwehren. Dazu eine Geschichte: Die FMA hat nach Auftauchen von Covid eine deutliche Aktivitätssteigerung bei Account Registrierungen gesehen, wenn es darum geht, dass man auch Nettoleerverkaufspositionen eingehen kann. Da ist die marktenge Wiener Börse ein beliebtes Opfer, sie ist es immer gewesen und wird es wohl auch immer bleiben. Die Anzahl der Leerverkaufsmeldungen hatte sich auf das 10- bis 12-fache erhöht, sagte damals die FMA. Der 19.3. war aber der Wendepunkt und von den 1600 war man schnell wieder über 2000. Und irgendwie ist es vielleicht ein Zeichen, dass der ATX just am 19.3.2024 das Negativ-Terrain in der Year-to-Date-Performance verlassen hat. Jetzt kommt die Dividendensaison. Und da sind die Österreicher brave Zahler (das Geld bekommen freilich in erster Linie ausländische Investoren, weil das Fehlen einer Behaltefrist von 1 Jahr die Inländer nach und nach vergrault hat ...).

Alle Tageseinträge: http://christian-drastil.com/boerse

Spotify: http://www.audio-cd.at/spotify

(20.03.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #613: Im April ist es oft so, dass The Wild Roses an der Wiener Börse grow, ATX holt bereits etwas auf

Bildnachweis

1. Wiener Börse Party





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Immofinanz, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, Andritz, OMV, S Immo, SBO, DO&CO, Pierer Mobility, Frauenthal, Lenzing, RBI, UBM, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Semperit, Marinomed Biotech, ams-Osram, Addiko Bank, Agrana, Amag, CA Immo.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Wiener Privatbank geht über den MA100 und MA200

» Österreich-Depots: Hinter der Benchmark (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.3: Der 2. Trendwende-Supertag 2020 nach Covid (Börse ...

» PIR-News: News von Valneva, Frequentis, stock3, Douglas (Christine Petzw...

» Nachlese: FMA, Gereon Kruse, Diana Neumüller-Klein (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #613: Im April ist es oft so, dass The Wild Roses an ...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, Polytec und Palfinger gesucht, ...

» Börsenradio Live-Blick 20/3: DAX wartet, Siemens nach Dienstag-Schock st...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Magnificent 7, Nvidia, Süss, Vonovia, S...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 19. März (FMA rettet den Markt)