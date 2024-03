Wiener Börse Party 2024 in the Making, 17. März (Viva Jolo)

21.03.2024, 1300 Zeichen

Sonntag, 17.März

Fomo, Yolo, Jomo. In den vergangenen Jahren sind iauch börslich immer mehr Lebensgefühl-Kürzel eingezogen, das bekannteste ist wohl Fomo für Fear of Missing Out. Also börslich gesehen quasi die Angst, dass man was versäumt, weil man zb keine Krytowährungen oder Tech-Aktien hat (und die Kumpels schon). Aktuell ist Yolo sehr beliebt, das steht für "You only live once" und ist ein hochspekulativer Ansatz, man kauft zb eine einzige Aktie, in die man sich verliebt hat. Ach ja, Tina gab es auch. Das stand für "There is no Alternative" (zu Aktien). Mittlerweile gibt es wieder Zinsen, damit sind mehere Assetklassen interessant. Ich persönlich mag BTD, steht für Buy the Dip, das gibt es auch in der BTFD-Variante, Buy the Fucking Dip, also in stark gefallene Dinge zu investieren, weil sie grad nicht in sind oder Panik herrascht. Mein absoluter Liebling ist Jomo, the "Joy of Missing Out", so nach dem Motto, man muss wirklich nicht überall dabei sein. Das gilt bei mir auch stark privat, so in Kaffeehäuser oder Bars gehen mag ich gar nicht, das lass ich gerne aus. Auch Events müssen nicht sein. Bin gerne daheim, ausser beim Sport, daher habe ich auch im Podcast das Kürzel "Homey B".

(21.03.2024)

