News zu Flughafen Wien, Erste Group, CA Immo, Wienerberger, Porr (Christine Petzwinkler)

In Kürze tritt am Flughafen Wien der neue Sommerflugplan in Kraft. „Im Sommer 2024 bedienen auf dem Flughafen Wien 60 Airlines 190 Destinationen in 67 Ländern weltweit“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Austrian Airlines bedient etwa über 120 Ziele, darunter neue Destinationen wie Boston, Bremen und Tiflis und bietet wieder Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio. Ryanair nimmt Rijeka, Olbia, Tirana und Split neu auf und fliegt insgesamt bis zu 80 Destinationen an. Mit Wizz Air sind 29 Destinationen, darunter London und Barcelona, erreichbar und Eurowings erweitert mit der Destination Berlin das Deutschland-Netzwerk ab Wien. All Nippon Airways (ANA) fliegt ab August wieder nach Tokio-Haneda und Air Canada, Air China, Qatar Airways und Kuwait Airways stocken ihre Verbindungen auf. Gültig ist der Sommerflugplan von 31. März bis 26. Oktober 2024.

Auszeichnung für Erste Group: Erste Private Banking wurde von Euromoney mit insgesamt fünf Best-in-Class-Auszeichnungen bedacht. Die renommierte Finanzzeitschrift zeichnete Erste Private Banking in Österreich sowohl als beste inländische Privatbank als auch als beste Privatbank für vermögende Kunden (High-Net-Worth, HNW) aus. Darüber hinaus wurde Erste Private Banking von Euromoney als beste internationale Privatbank in der Slowakei ausgezeichnet. In der Kategorie „Best for Discretionary Portfolio Management“ wurde Erste Private Banking sowohl in Österreich als auch Kroatien ausgezeichnet. Die Erste Asset Management ist für die Verwaltung der individuellen Portfoliolösungen (Discretionary Portfolio Management) innerhalb der Erste Group verantwortlich.

In einer Kurzmitteilung zu den jüngst vorgelegten CA Immo-Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Gestärkt durch erfolgreiche Vermögensverkäufe beliefen sich die liquiden Mittel auf 739 Mio. Euro zu Jahresultimo, was über den von uns geschätzten 645 Mio. Euro lag. Dies bestätigt unserer Ansicht nach, dass Raum für eine Ausschüttung einer Sonderdividende im Geschäftsjahr 24 bestehen könnte. Wir erwarten, einschließlich der ordentlichen Dividende, eine Gesamtausschüttung von ca. 278 Mio. Euro. Diese Ansicht wurde durch die Ankündigung zusätzlicher Immobilienverkäufe in Q1 24 gestärkt. Hinsichtlich der ordentlichen Dividende kündigte CA Immo an, eine Ausschüttung von 0,8 Euro pro Aktie, in Übereinstimmung mit unseren Erwartungen, auf der Hauptversammlung (am 2. Mai) vorzuschlagen. Unsere letzte Empfehlung für die CA Immo lautete Kauf."

Die Analysten der Citigroup stufen die Wienerberger-Aktie auf Buy mit Kursziel 38,5 Euro.

Die Analysten von Montega stufen Porr weiter mit Kaufen und Kursziel 20 Euro ein. "Wir sehen uns in der positiven Sicht auf den Investment Case bestätigt", so die Analysten.

