In den News: Marinomed, AT&S, Valneva, S Immo, Addiko, Erste AM, Research zu CA Immo, Bawag (Christine Petzwinkler)

Marinomed hat neue Vertriebspartnerschaften für Carragelose in der Golfregion und in Osteuropa abgeschlossen. Die GAIA Healthcare (Vereinigte Arabische Emirate) hab sich die Rechte zur Vermarktung von zwei verschiedenen Carragelose-Nasensprays in der Golfregion gesichert, teilt Marinomed mit. GAIA wird für die Erlangung der behördlichen Genehmigungen in den jeweiligen Ländern verantwortlich sein und plant eine mögliche Markteinführung frühestens im Jahr 2025. Darüber hinaus hat Marinomed eine Vertriebspartnerschaft mit VitaPlus, einem ungarischen Pharmaunternehmen im Besitz der belgischen Ceres Pharma, abgeschlossen. VitaPlus treibt bereits die Markteinführung und Vermarktung eines Carragelose-haltigen Nasensprays voran und plant den ersten Verkauf bereits für das Jahr 2024. „Erste Umsätze aus der Partnerschaft mit VitaPlus werden wir aufgrund bestehender behördlicher Zulassungen in der EU voraussichtlich noch in diesem Jahr sehen“, so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed.

AT&S hat für seine KI-Lösung neue Kunden gewinnen können. Erst kürzlich wurde das KI-Kundenportfolio von AT&S um zwei Fabless-Halbeiterunternehmen aus den USA, die auf Hyperscale-Cloud-Infrastruktur Edge Computing und KI-Server-Mikroprozessoren spezialisiert sind, erweitert, wie AT&S mitteilt. Wie berichtet, konnte auch AMD als Kunde gewonnen werden. AT&S startet im Laufe des Jahres mit der Produktion von IC-Substraten für AMD und liefert damit einen integralen Bestandteil für deren Hochleistungsprozessoren für Computer, Rechenzentren und KI-Infrastruktur., so AT&S. „KI wächst exponentiell und AT&S profitiert von diesem Boom, und noch mehr mit der steigenden Nachfrage nach grünen Lösungen. KI kann nur dann nachhaltig sein, wenn der Stromverbrauch reduziert wird. Unsere Technologie ermöglicht innovative Lösungen wie die ultraeffizienten Stromversorgungsmodule, die von einigen unserer Kunden an die KI-Industrie geliefert werden. Unsere Technologie kann einen Riesenunterschied bei Stromverbrauch und Kosten machen, was sich auch in der steigenden Nachfrage nach unseren Leistungselektroniklösungen zeigt“, so AT&S CEO Andreas Gerstenmayer.

Valneva startet eine klinische Phase 1-Studie, um die Sicherheit und Immunogenität von VLA1601, seines adjuvantierten inaktivierten Impfstoffkandidaten der zweiten Generation gegen das Zika-Virus (ZIKV), zu untersuchen. Derzeit gibt es keine präventiven Impfstoffe oder wirksame Behandlungen gegen ZIKV. Daher stellt diese durch Mücken übertragene Krankheit nach wie vor eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar und ist im Priority Review Voucher Program der Food and Drug Administration für tropische Krankheiten enthalten. Erste Ergebnisse der Studie werden im ersten Halbjahr 2025 erwartet.

Die S Immo hat die Gesamterlöse in 2023 auf 336,5 Mio. Euro gesteigert (2022: 260,5 Mio. Euro), was unter anderem auf erfolgreiche Ankäufe in Österreich und Tschechien zurückzuführen sei, wie es heißt. Das EBITDA erreichte mit 142,6 Mio. Euro den laut S Immo höchsten Wert der Unternehmensgeschichte (2022: 106,1 Mio. Euro). Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung war aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit -109,3 Mio. negativ (2022: -78,4 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis erhöhte sich auf 179,3 Mio. Euro (2022: 140,2 Mio. Euro). Das Jahreseregbnis wird mit -41,4 Mio .Euro ausgewiesen (2022: +18,9 Mio. Euro). Der FFO I betrug zum 31.12.2023 99,6 Mio. Euro (2022: 64,7 Mio. Euro). Der EPRA-NRV je Aktie lag zum 31.12.2023 bei 28,01 Euro. Der Hauptversammlung am 3. 5. 2024 wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen, um die Mittel zur Stärkung der Bilanz zu verwenden, wie es heißt.

Wie gestern bekannt wurde, will die zypriotische Investmentgesellschaft Agri Europe bis zu 3,3 Millionen Addiko-Aktien, das sind bis zu 17 Prozent an der Addiko Bank, zu je 17,50 Euro je Aktie erwerben. Weitere rund 1,95 Millionen Aktien und damit 9,99 Prozent sollen von der Infenity Management Limited, die bereits seit einigen Jahren an Addiko beteiligt ist, erworben werden. Beide Gesellschaften sind dem serbischen Geschäftsmann Miodrag Kostic zuzurechnen. Addiko prüft nun die Situation und wird im Einklang mit den Verpflichtungen des österreichischen Übernahmegesetzes vorgehen, einschließlich Abgabe einer Äußerung nach der Veröffentlichung der formellen Angebotsunterlage, wie es heißt.

Upgrade: Der Erste Green Invest Mix der Erste Asset Management (EAM) wird zu einem Artikel-9-Produkt hochgestuft und damit zu einem reinen Impact-Mischfonds – laut EAM einer der ersten seiner Art im deutschsprachigen Raum. Impact-Investing war bisher schon ein wesentlicher Bestandteil des Fonds. Dieser Fokus wird jetzt noch deutlicher ausgeprägt. Während bisher auch ein geringer Anteil nachhaltiger Unternehmensanleihen beigemischt werden konnten, selbst wenn diese keinen direkten ökologischen oder sozialen Zweck gedient haben, investiert der Fonds fortan nur noch in ausgewiesene Impact-Bonds.

Research: Die Analysten von SRC Research nehmen, nach dem jüngsten Anstieg in der CA Immo-Aktie, die Empfehlung für den Titel von Buy auf Accumulate zurück, bestätigen aber das Kursziel in Höhe von 33,0 Euro. Die Analysten von Morgan Stanley stufen Bawag mit Overweight und Kursziel 79,0 Euro ein.

