Wiener Börse Party 2024 in the Making, 30. März (Dunkelkammer, Pferde und Songs)

Dunkelkammer, Pferde und Songs. Die Ö3-Podcast-Awards sind geschlagen und der beste Podcast, den man in die Kategorie "Business" einordnen kann, ist "Die Dunkelkammer" vom grossartigen Journalisten Michael Nikbakhsh. Da geht es um die dunklen Seiten und davon gibt es in Östererich mehr als genug leider. In einem Podcast, den Heimo Scheuch mit Andreas Treichl machte, sprachen die beiden Topmanager ebenfalls an, dass wir Österreicher halt schon ein bissl über die Grenzen gehen und damit ur viel Skandale da sind, dies stärker als in anderen Ländern, so sind zb Wirecard mit Österreichern ganz vorne dabei und auch die österreichische Signa selbst in Deutschland jene Skandale, über die man am meisten spricht. Ein Traumland für die Dunkelkammer, deren Folgen fast 10x öfter gehört werden als meine "Wiener Börse Party". Auch die geschätzte Podcast-Kollegin Julia Kistner erwähnt immer wieder, dass ihr Pferdepodcast x-fach besser geht als ihre Geldmeisterin-Podcasts. Und dabei sprechen wir da von den grössten Börsepodcasts, aber die Börse ist halt Mickymaus-Thema in Österreich. Und so ist es auch bei mir im Podcast so, dass die Songs mit Abstand am besten gehen, da sind die Eigenkomposition "Party Time forever", die ich mit Porr-CFO Klemens Eiter sowie der Opernsängerin Ruzanna Ananyan eingesungen habe und "Where The Wild Roses Grow" mit Diana Neumüller-Klein in einer eigenen Liga. Passt für mich auch. Und einen Song hört man sich auch wohl öfter an als einen Podcast.

