News zu Erste Group, Strabag, Rosinger Group, Verbund, Post, Research zu Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

Die Erste Group und ihre rumänische Tochter BCR finanzieren einen von Eurowind Energy entwickelten Windpark in Rumänien. Der 48-MW-Windpark Pecineaga soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden. Er wird eine Produktion von fast 176.000 MWh pro Jahr haben und bis zu 48.000 Haushalte mit grüner Energie versorgen können. Die Erste Group und ihre Tochtergesellschaft finanzieren das Investitionsdarlehen zu gleichen Teilen mit einem Beitrag von jeweils 32,66 Mio Euro. Die Kreditfazilität hat eine Laufzeit bis Ende 2040 und deckt 70 Prozent der gesamten Entwicklungskosten des Pecineaga-Parks ab.

Die Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) wurde von der Hypovereinsbank mit integrierten Facility Management-Leistungen beauftragt. Die Dienstleistungsverträge mit einer Dauer von fünf Jahren umfassen technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement für alle Bankstandorte der HypoVereinsbank in Deutschland. Laut Strabag PFS handelt es sich dabei um einen der größten Facility Management-Aufträge, der in den vergangenen Jahren ausgeschrieben wurde. Die Unternehmensgruppe managte bereits in der Vergangenheit die von der Bank genutzten Objekte.

Die Rosinger Group begleitet ein weiteres Unternehmen an die Börse. So wird die UKO Microshops AG, die Waren- und Zigarettenautomaten vertreibt und serviciert, aktuell bei der Konzipierung und Strukturierung des geplanten Konzernbaus und den gesamten weiteren Prozess bis zum Listing im direct market plus oder direct market der Wiener Börse beraten und begleitet, wie die Rosinger Group mitteilt. Die UKO Microshops AG ist ein Tochterunternehmen der UKO Holding GmbH und steht im wirtschaftlichen Eigentum der Unternehmer Hermann Unterkofler und Moritz Unterkofler. Es ist zeitnah geplant die UKO Technik GmbH und UKO MEDIA GmbH im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in die UKO Microshops AG einzubringen. Voraussichtlich gegen Ende 2024 ist dann das Börsenlisting der UKO Microshops AG in einem der Marktsegmente des Vienna MTF der Wiener Börse geplant, teilt die Rosinger Group mit. Erst kürzlich informierte die Rosinger Group, auch die beiden Unternehmen BSP Immobilien AG sowie ReGuest an die Börse zu begleiten.

Einigung bei den Gehaltsverhandlungen: Alle Mitarbeiter*innen der Österreichischen Post AG erhalten eine Erhöhung um 6,45 Prozent (ab 1. Jänner 2025) und eine Netto-Prämie bis zu 1.200 Euro noch in diesem Jahr.

Verbund und Capital Energy haben eine strategische Kooperation für die Entwicklung von Pumpspeicherkraftwerken in Spanien vereinbart. Geprüft werden soll der Bau von zwei Pumpspeicherkraftwerken in Spanien mit einer Gesamtleistung von rund 830 MW, wie die Unternehmen mitteilen. Schon 2022 haben die beiden Unternehmen einen Kaufvertrag für fünf Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von 171 MW in Spanien unterzeichnet.

Research: Die Analysten von Jefferies bestätigen das Halten-Rating für Pierer Mobility und reduzieren das Kursziel von 54,6 auf 46,3 Euro. Die Erste Group bestätigt das Halten-Rating für Agrana und reduziert das Kursziel von 18,0 auf 14,4 Euro.

