Börsegeschichte 6.5.: Warimpex, Erste Group, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Extrema:

06.05.2009: Top 2: Warimpex: 23.91% - [Top 1: 40% (09.10.2008), Top 3: 20% (08.03.2022)] zum Kalender



over MA200:

06.05.2005: Erste Group: Am längsten über MA200: 774 Tage (endete am: 06.05.2005) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.05.2009: Erste Group: Beste Performance Serie: 32.30% (4 Tage - endete am 06.05.2009) zum Kalender



Doubled:

06.05.2003: Agrana: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Agrana: 216 Tage von 02.10.2002 (Kurs 7,49) bis 06.05.2003 (Kurs 15) zum Kalender

06.05.2009: Warimpex: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Warimpex: 42 Tage von 25.03.2009 (Kurs 1,11) bis 06.05.2009 (Kurs 2,28)

Bisher gab es an einem 6. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.05. beträgt -0,29%. Der beste 06.05. fand im Jahr 1992 mit 1,20%statt, der schlechteste 06.05. im Jahr 2010 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)

(06.05.2024)

