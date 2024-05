Wiener Börse Party 2024 in the Making, 9. Mai (Brigitte made my day)

14.05.2024, 1769 Zeichen

Vor wenigen Wochen hatte ich Brigitte Puhr in meiner Wifi Wien Podcast-Serie zu Gast. Sie war Bankerin im Jugendclub-Bereich, Konzertveranstalterin, da gab es auch das Stichwort Rolling Stones und die Urban Jungle Tour samt herrlicher Swimmingpool-Story, aber nicht wie ihr denkt. Alles freilich voll aufregend, es folgte die Selbstständigkeit als Veranstalterin von u.a. Fettes Brot, 5 Sterne Deluxe, Jestofunk und so. Irgendwann wachte die Sehnsucht nach mehr Ruhe und neben einer DJane-Tätigkeit kam die Spiritualität ins Spiel, Hawaii ist da ein Stichwort, Massage auch. Und schliesslich ist nach und nach die gewaltfreie Kommunikation das grosse Thema von Brigitte geworden. Der Podcast ist unter https://audio-cd.at/page/playlist/5786 zu hören. Sie war auch interessiert am Setup und am Podcasten selbst und heute kam das: "Hi Christian! Ich möchte mich nochmals bei Dir bedanken, dass ich im Februar in Deinem Podcast zu Gast sein durfte. Das hat so viel Spaß gemacht und ein altes Herzensthema in mir angetriggert, nämlich meinen eigenen Podcast in die Welt zu bringen. Die Idee dazu hatte ich schon länger, die Initialzündung hat gefehlt. Die warst dann Du! Danke, dass Du mich so entspannt in deine Podcast-Welt geholt hast, mir Mut gemacht hast, für Deine motivierenden Gespräche und Tipps. Jetzt ist er da! Hör mal rein! Ich freu mich auf Feedback! Von Herzen Brigitte". Ich hab jetzt reingehört unter https://open.spotify.com/show/0zINcd2MZJxuzWMCksxLFe und freu mich ur, dass es für diesen grossen grossartigen Podcast die Initialzündung in meinem kleinen Studio gab. Made my Day!

