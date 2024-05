Börsegeschichte 17.5.:ams, Agrana, Lenzing, Telekom Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

17.05.2024, 919 Zeichen

IPOs:

17.05.2004: AMS: ams mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,62 Mrd. ATS. (AMS alt ging im Juni 1993 an die Wiener Börse) zum Kalender



Geburtstage:

10.07.1991: Agrana: Jahrestag IPO 12000 Tage



Umsatzextrema:

17.05.2017: Bester - Lenzing: 130.302.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 154,55 Euro, Stück (Einfachzählung): 421.555 zum Kalender



over MA200:

17.05.2005: Lenzing: Am längsten über MA200: 901 Tage (endete am: 17.05.2005) zum Kalender

17.05.2006: Telekom Austria: Am längsten über MA200: 565 Tage (endete am: 17.05.2006)

Bisher gab es an einem 17. Mai 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.05. beträgt -0,23%. Der beste 17.05. fand im Jahr 2022 mit 2,36%statt, der schlechteste 17.05. im Jahr 2006 mit -2,96%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.05.)

(17.05.2024)

