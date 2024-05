PIR-News: Semperit feiert mit Finanz-Community, Research zu Flughafen Wien, Polytec, Bawag, Verbund (Christine Petzwinkler)

17.05.2024, 3063 Zeichen

Anlässlich des 200 Jahr-Jubiläums lud Semperit die Finanz-Community zum Get-together in die Wiener Börse. Was wichtig ist, um 200 Jahre erfolgreich zu bestehen, bringt CEO Karl Haider mit dem Begriff "Agilität" auf den Punkt. "Unternehmen müssen sich stets und schnell an neue Bedingungen anpassen." Dass dies immer wieder gelungen ist, zeigt sich auch an dem im Laufe der Zeit verändertem Produktspektrum. Begonnen hat es bei Semperit mit wasserdichten Stoffen, es folgten Schuhe, Bälle etc.. Bekanntermaßen war das Unternehmen lange Zeit für seine Reifen bekannt und produzierte sogar den ersten Winterreifen. In weiterer Folge wurden u.a. auch medizinische Handschuhe hergestellt, die speziell in der Corona-Pandemie stark nachgefragt waren. Heute stehen in erster Linie Industrie- und Hydraulikschläuche, Gummidichtungen, Förderbänder etc. im Fokus. Das Portfolio wird immer wieder durch Zukäufe ergänzt. Wachstum steht auf der Agenda. CEO Karl Haider vergleicht dabei sein Unternehmen gerne mit einem Hochhaus. "Ein Unternehmen muss, wie auch ein Hochhaus, auf einem starken Fundament stehen, damit es wachsen kann. Und Semperit wird auch in Zukunft wachsen und größer werden", so der CEO. Das wichtigste Fundament bei Semperit sind für Aufsichtsrat-Chef Thomas Cord Prinzhorn aber die Menschen. "Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind unser Erfolgsfaktor," betont er. "Sie sorgen für unsere Innovationen.". Das Unternehmen beschäftigt heute ca 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in weltweit über 15 Produktionsstätten und Vertriebsbüros. Seit dem Jahr 1890 notiert Semperit an der Wiener Börse. Für Wiener Börse-CEO Christoph Boschan ein gutes Beispiel dafür, wie eine Börsennotiz mit ihren Standards ein Unternehmen fit hält und für Visibilität sorgt.

Research: Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 7,0 Euro für Polytec. "Wir halten die Polytec-Aktie für stark unterbewertet. Der aktuelle Aktienkurs liegt rund 63 Prozent unter dem Buchwert des Geschäftsjahres 2023. Basierend auf unseren Schätzungen für das Geschäftsjahr 25 wird Polytec derzeit mit einem KGV von 4,1 und einem EV/EBIT-Multiplikator von 5,2 bewertet," so die Analysten.

Die Analysten von NuWays bestätigen nach Bekanntgabe der Q1-Zahlen ihre Hold-Empfehlung mit Kursziel 58,0 Euro für den Flughafen Wien. "Die solide operative Leistung scheint sich in der aktuellen Bewertung widerzuspiegeln," kommentieren die Experten.

Die Citigroup reduziert die Empfehlung für die Verbund-Aktie von Neutral auf Verkaufen und das Kursziel von 67,0 auf 62,0 Euro.

JPMorgan bestätigt die Übergewichten-Empfehlung für Bawag und erhöht das Kursziel von 76,0 auf 81,0 Euro.

