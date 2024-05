» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 19. Mai (aktiv vs. passiv)

21.05.2024, 1536 Zeichen

Sonntag, 19. Mai

Aktiv vs. Passiv. Wieder einmal war es mein Buddy (sein Wort) Wolfgang Matejka, der ein wesentliches Thema auf den Punkt gebracht hat. Denn: An unseren Märkten macht sich ein Faktum mehr und mehr bemerkbar, das es in sich hat, unsere künftigen Investitionsmuster gravierend zu verändern: der Anteil passiv gemanagter Portfolien hat gewaltig zugenommen. Am deutlichsten tritt dieser Umstand derzeit in den USA zutage. Dort, wo auch die Kapitalmarktstatistik die umfassendsten Daten liefert, ist man bereits bei einer Quote aller passiv gemanagten Portfolien von mehr als 50 Prozent. Bedeutet, dass alle ETFs, Indexfonds, Algorithmus-basierten Handelssysteme oder seitens Institutioneller Investoren als passiv gemanagt gemeldete Portfolien bereits größer sind als der Rest. Auch in Europa ist man bereits bei über 30% angekommen. Wer weiß, vielleicht sogar mehr, nachdem die Transparenz über Managementstile hier noch nicht so ausgeprägt ist wie in den USA. Die Probleme rundherum sind vielfältig: Zum einen haben indexferne Aktiengesellschaften kaum mehr eine Chance, an herzeigbare Handelsumsätze zum kommen. Das gilt für den halben Wiener Markt. Und dann ist es natürlich so, dass in Aufwärtsphasen die passiven gut aussehen, da sie keine Cashquote haben, in Abwärtsphasen wiederum spielen die Aktiven ihre Chancen aus. Und die Märkte sind ja super gelaufen ...

