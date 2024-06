Börsegeschichte 31.5: Post, ams, S Immo, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

31.05.2024, 1481 Zeichen

IPOs:

31.05.2006: Oesterreichische Post: Oesterreichische Post mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,60 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 53,20 Mio. Euro). zum Kalender



Extrema:

31.05.2006: Top 1: Österreichische Post: 14.21% - [Top 2: 9.79% (30.11.2007), Top 3: 8.85% (14.04.2009)] zum Kalender



Umsatzextrema:

31.05.2006: Bester - Österreichische Post: 346.130.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 21,7 Euro, Stück (Einfachzählung): 7.975.333 zum Kalender



Indexumstellungen:

31.05.2000: AMS scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



over MA200:

31.05.2006: S Immo: Am längsten über MA200: 1301 Tage (endete am: 31.05.2006) zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

31.05.2023: Marinomed Biotech: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 31.05.2023) zum Kalender

31.05.2023: Austriacard Holdings AG: Längste positive Serie: 4 Tage (endete am 31.05.2023) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

31.05.2023: Marinomed Biotech: Beste Performance Serie: 36.78% (9 Tage - endete am 31.05.2023) zum Kalender

31.05.2023: Austriacard Holdings AG: Beste Performance Serie: 14.78% (4 Tage - endete am 31.05.2023) zum Kalender

Bisher gab es an einem 31. Mai 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 31.05. beträgt -0,05%. Der beste 31.05. fand im Jahr 1991 mit 1,66%statt, der schlechteste 31.05. im Jahr 2013 mit -1,38%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 31.05. so: 0,00%

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.05.)

(31.05.2024)

Aktien auf dem Radar:SBO, voestalpine, S Immo, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Wienerberger, DO&CO, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, RWT AG, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Athos Immobilien, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, salesforce.com, Symrise, Hannover Rück, HeidelbergCement, SAP, Siemens Healthineers.

