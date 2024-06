PIR-News: News vom Börsenkandidaten Asta, Strabag, Frequentis, Valneva, Uniqa, Aktienkäufe bei Porr, Reserch zu Flughafen Wien (Christine Petzwinkler)

04.06.2024, 4889 Zeichen

Der Börsekandidat Asta hat Komponenten an GE Vernova geliefert, um das 81-MW-Wasserkraftwerk "Cushman II" in Washington, das 1930 in Betrieb genommen wurde und den Bedarf von etwa 40.500 Haushalten im Nordwesten der USA mit erneuerbarer Energie deckt, zu modernisieren. "Die Asta Gruppe bietet Lösungen für die Energiewende. Wir unterstützen unsere globalen Kunden dabei, die Grenzen ihrer technologischen Möglichkeiten zu erweitern und freuen uns, dass wir, als zuverlässiger Partner, GE Vernova bei diesem wegweisenden Projekt unterstützen konnten", sagt Karl Schäcke, CEO der Asta Gruppe. Die Asta-Gruppe mit Headquarter im niederösterreichischen Oed stellt an sechs Standorten unter anderem maßgeschneiderte Kupferkomponenten für Hochleistungstransformatoren und -generatoren sowie für Anwendung der Elektromobilität her. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete die Asta-Gruppe einen Umsatz von etwa 567 Mio. Euro. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 mitgeteilt, eine Börsenotiz in Wien anzustreben.

Strabag hat einen Auftrag im Wert von 297 Mio. Euro erhalten. Als Generalunternehmen realisiert der Baukonzern den Um- und Ausbau des F.D. Roosevelt Universitätskrankenhauses in Banská Bystrica, Slowakei. Das EU-geförderte Projekt ist mit einer Gesamtinvestitionssumme von 442 Millionen Euro eine der bedeutendsten Investitionen in die slowakische Gesundheitsinfrastruktur der letzten Jahrzehnte, teilt Strabag mit. Die Arbeiten umfassen den Abriss veralteter Bestandsgebäude und die anschließende räumliche Neustrukturierung des Areals mit modernen Neubauten, Außenanlagen und Grünflächen. Für die Bauzeit sind insgesamt rund fünfeinhalb Jahre anberaumt. Die Gesamtfertigstellung wird voraussichtlich Ende 2029 erfolgen.

Valneva teilt mit, dass die Ergebnisse von zwei klinischen Phase 2-Studien mit dem Borreliose-Impfstoff VLA15 in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet Infectious Diseases veröffentlicht wurden. Diese Studien sowie eine dritte Phase 2-Studie mit Kindern dienten als Grundlage für die derzeit laufende zulassungsrelevante klinische Phase 3-Studie, ‘Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists’ (VALOR). Die klinische Phase 3-Studie VALOR zur Evaluierung der Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von VLA15 bei Studienteilnehmern im Alter von fünf Jahren und älter läuft gerade in hoch endemischen Gebieten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Die Rekrutierung von 9.437 Teilnehmern für diese Studie wurde im Dezember 2023 abgeschlossen. Vorbehaltlich positiver Daten plant Pfizer im Jahr 2026 einen Lizenzantrag bei der Food and Drug Administration (FDA) und einen Antrag auf Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zu stellen.

Frequentis optimiert das Aeronautical Information Management in Neuseeland. In einem bedeutenden Schritt hin zur Modernisierung und Optimierung ihres AIM-Systems hat Airways New Zealand erneut Frequentis mit dem Upgrade beauftragt, um neue Luftfahrttechnologien zu unterstützen und die Interoperabilität zu verbessern.

Dividende: Die Hauptversammlung der Uniqa Insurance Group AG, die am 3. Juni 2024 stattfand, hat eine Dividende von 0,57 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen (Geschäftsjahr 2022: 0,55 Euro je Aktie). Der Ex-Dividenden-Tag ist der 13. Juni 2024, Record-Date (Nachweisstichtag Dividende) der 14. Juni 2024 und Dividendenzahltag der 17. Juni 2024.

Die ÖBAG und die B&C trennen sich von ihren Anteilen an Vamed: Die ÖBAG setzt eine seit 1996 bestehende Call/Put-Option um und verkauft ihren Anteil in Höhe von 13 Prozent an Vamed an den deutschen Gesundheitskonzern Fresenius. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es seitens der ÖBAG. Auch die B&C-Gruppe verkauft ihren Minderheitsanteil (10 Prozent) an der Vamed AG an den bestehenden Mehrheitsaktionär Fresenius, wie mitgeteilt wurde. Fresenius hat jüngst seinen Ausstieg aus der Vamed bekanntgegeben. Wie berichtet, werden die österreichischen Geschäftsaktivitäten der Vamed (u.a. AKH Wien und die Thermen) an Strabag und Porr verkauft.

Research: Die Erste Group bestätigt die Akkumulieren-Empfehlung für die Flughafen Wien-Aktie und passt das Kursziel von 57,0 auf 57,5 Euro an.

Aktienkäufe: Jürgen Raschendorfer, Mitglied des Vorstands der Porr, hat Aktien gekauft. Laut Mitteilung hat er am 3. Juni in Summe 2500 Stück zu je 14,4 Euro über die Wiener Börse gekauft.

Wiener Börse Party #664: 25 Seiten Fanboy-Heft als Geburtstagsgeschenk an Palfinger mit Erinnerungen, Performances & Dividenden

