PIR-News: Erste Group räumt ab und bekommt OK für Aktienrückkauf, News zu Porr, VIG, Post, Addiko, Valneva, Handelsumsätze (Christine Petzwinkler)

Bereits zum 17. Mal wurde der Wiener Börse Preis verliehen. Großer Abräumer war die Erste Group, aber auch Wienerberger wurde öfter auf die Bühne gebeten. Die Erste Group konnte die Kategorien ATX-Preis, VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis und Journalisten-Preis für sich entscheiden. Wienerberger ging als 2. in der ATX-Wertung und auch beim Journalisten-Preis hervor. Weiters ausgezeichnet wurden CA Immo (3. Platz ATX-Preis), Telekom Austria (2. Platz VÖNIX-Preis), Lenzing (3. Platz VÖNIX-Preis), Flughafen Wien (1. Platz Mid Cap Preis), Strabag (2. Platz Mid Cap-Preis), Palfinger (3. Platz Mid Cap-Preis) sowie Verbund (3. Platz Journalisten-Preis).

Apropos Erste Group: Die EZB genehmigt der Erste Group einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 500 Mio. Euro zum Zweck der Einziehung dieser Aktien, wie die Erste Group mitteilt. Das Aktienrückkaufprogramm läuft laut Erste Group voraussichtlich vom 28. Juni 2024 bis 30. Mai 2025. In Summe werden bis zu 25.000.000 Stück, maximal jedoch im Gegenwert von 500 Mio Euro, erworben.

Wie der Website der Bundeswettbewerbsbehörde zu entnehmen ist, beabsichtigt die Porr Bau GmbH ihre Beteiligung an der Sanitär-Elementbau Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Haus/Ennstal von derzeit 60 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen. 40 Prozent der Anteile der Sanitär-Elementbau sind der IGO Technologies GmbH von Klaus und Iris Ortner zuzurechnen (Aufsichtsräte bei Porr).

Die Vienna Insurance Group (VIG) initiiert ein Programm zum erhöhten Schutz gegen zunehmende Cyber-Bedrohungen. Die Servicierung der Gesellschaften der Gruppe erfolgt über drei Kompetenzzentren in Österreich, Polen und der Tschechischen Republik. Die Initiative wird von der Europäischen Union durch das European Cybersecurity Competence Centre finanziell unterstützt, wie die VIG mitteilt. „Die Methoden und Versuche externer Angriffe verändern sich permanent. Wir haben daher ein gruppenweites Cyber Defense Center Programm etabliert, um unser Geschäft und unsere Kundinnen und Kunden der Gruppe vor dem Risiko von Cyberangriffen zu schützen und das Sicherheitsniveau der VIG weiter zu erhöhen. Es freut uns sehr, dass die EU unsere Aktivitäten anerkennt und das Programm unterstützt“, erklärt Gerhard Lahner, Chief Operating Officer im Vorstand der VIG.

Die Österreichische Post startet ein neues Service und bietet mit „AllesPost Deutschland“ Online-Einkäufer:innen an, eine deutsche AllesPost-Adresse anzugeben, an die sie ihre Pakete schicken lassen können, wenn ein Produkt in einem Online-Shop nicht nach Österreich versandt wird. Mithilfe der Österreichischen Post kommt die Online-Bestellung dann trotzdem an der österreichischen Wohnadresse an. Der*die Besteller*in gibt dafür beim Check-out die deutsche AllesPost-Adresse an, dort wird das Paket von einem Kooperationspartner übernommen und in weiterer Folge an die Österreichische Post übergeben, die es hierzulande nur einen Tag später zustellt. Die Anmeldung für AllesPost Deutschland ist kostenlos. Erst bei der Bestellung auf die individuelle AllesPost Deutschland-Adresse wird ein Pauschalpreis von 7,49 Euro pro Sendung verrechnet.

Der Streubesitzfaktor der Addiko Bank sinkt von 0,6 auf 0,5, dadurch reduziert sich die Gewichtung des Unternehmens im ATX Prime und weiteren österreichischen Indizes geringfügig, wie die Überprüfung der österreichischen Indizes durch die Wiener Börse ergeben hat. Wie berichtet, gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Anteils-Verkäufe bei Addiko, zudem läuft ein Teil-Angebot. Ein weteres freiwilliges Angebot wurde angekündigt und soll in Kürze veröffentlicht werden.

Im Mai 2024 verzeichnete die Wiener Börse Aktienumsätze in der Höhe von 5,10 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Mai 2023 (4,51 Mrd. Euro) entspricht dies einem Plus von 13,1 Prozent. Seit Jahresbeginn bis inklusive Mai 2024 lag das Handelsvolumen bei Beteiligungswerten bei 24,59 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum: 25,41 Mrd. Euro).

Das Valneva-Management nimmt im Juni 2024 an mehreren Investorenkonferenzen in den Vereinigten Staaten und Europa teil. Und zwar am 6. Juni an der Jefferies Global Healthcare Conference in New York, am 6. Juni ist Valneva auch beim virtuellen ODDO BHF Nextcap Forum dabei. Vom 10. bis 13. Juni nimmt Valneva an der Goldman Sachs 45. Annual Global Healthcare Conference in Miami teil und vom 15. bis 17. Juni am Stifel. European Healthcare Summit in Lyon.

