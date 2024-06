» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 31. Mai (AI and me)

08.06.2024, 1220 Zeichen

Freitag, 31. Mai

"I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes." Genau so wäre es auch mein Traum. Freilich ist dieser Claim aus einem vielgeteilten Meme ein wenig übertrieben, aber in der Sache passt das schon. Denn die KI erledigt die kreativen Dinge für uns und die mühsamen müssen wir selbst machen, was unserer Entwicklung jetzt nicht wirklich zuträglich sein wird langfristig. Auf mich trifft das mit einer ausgeprägten Schwäche beim Waschen, Kochen und Putzen ganz extrem zu, was mich auch irgendwie belastet, trotzdem kriege ich es nicht wirklich hin. Nicht gelernt ist einfach nicht gelernt. In Summe geht es mir aber sehr gut mit der KI, weil ich glaube, dass man als Kreativer dadurch völlig neue Möglichkeiten bekommt, zb in der Musik mit KI-generierter Raps oder Bildern. Ich bin schon sehr gespannt, wie das gesellschaftliche Pendel da mittel- bis langfristig ausschlagen wird. Es ist eine nicht ungefährliche Sache, auch was Kriminalität betrifft.

(08.06.2024)

