PIR-News: News zu Addiko, CA Immo, Research zu A1 Telekom Austria .. (Christine Petzwinkler)

Für die heimische Addiko Bank laufen bekanntlich aktuell zwei Angebote. Ein freiwilliges öffentliches Teilangebot von Agri Europe Cyprus zu 16,24 Euro (cum Dividende) sowie das konkurrierende freiwilliges Übernahme-Angebot für sämtliche Aktien zu 20,00 Euro (cum Dividende) von der Nova Ljubljanska banka (NLB). Letztere hat sich Anfang der Woche an die Addiko-Aktionäre gewandt und ihr Angebot präsentiert. Als Vorteil nennt die NLB, dass ihr Angebot für das gesamte Aktienkapital von Addiko gilt, wie aus den Präsentationsunterlagen hervorgeht. "Dies bietet allen Addiko-Aktionären die Möglichkeit eines sauberen und vollständigen Ausstiegs", so die NLB und führt auch vor Augen, dass das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Addiko über 6 Monate (vor Bekanntgabe des Angebots von Agri Europe) "nur 100.000 Euro" betrug. "Ein Ausstieg der derzeitigen Aktionäre ohne das NLB-Angebot würde viel Zeit in Anspruch nehmen und keinen attraktiven Preis garantieren", so die NLB. Zudem sei NLB ein erfahrener und glaubwürdiger Kontrahent mit strategischem Interesse an Addiko. Dies würde ein hohes Maß an Sicherheit über den Abschluss der Transaktion bedeuten. Dank der robusten Kapital- und Liquiditätsausstattung der NLB könne die Transaktion aus vorhandenen Ressourcen finanziert werden. Weiters würde die Spezialisierung von Addiko auf Verbraucher- und KMU-Finanzierung ergänzende digitale Fähigkeiten und den Zugang zum attraktiven Talentpool von Addiko bieten, wodurch die bestehenden Fähigkeiten der NLB gestärkt würden, heißt es weiters.

Auszeichnung: Das von der CA Immo entwickelte Frankfurter Büro- und Hotelhochhaus ONE wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) als erstes Hochhaus weltweit mit der Auszeichnung DGNB Diamant für seine Architektur und städtebauliche Einbindung ausgezeichnet. Zuvor hatte das Gebäude bereits von der DGNB die höchste Zertifizierungsstufe in Platin für seine Nachhaltigkeit erhalten. Der rund 190 Meter hohe ONE wurde im Herbst 2022 eröffnet und ist fast vollständig vermietet. Das Gebäude hat – ebenfalls als erstes Hochhaus in Zentraleuropa – auch das SmartScore Zertifikat und dem WiredScore Zertifikat jeweils in Platin erhalten.

Research: Bernstein stuft A1 Telekom Austria mit Outperform und Kursziel 10,0 Euro ein, wie Medien berichten.

Die Erste Group stuft die CA Immo von Halten auf Reduzieren und kürzt das Kursziel von 32,0 auf 27,5 Euro.

(13.06.2024)

