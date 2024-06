Börsegeschichte 24.6.: RBI, Wolford, Städtische, Kapsch, Do&Co. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.06.2024, 775 Zeichen

25.04.2005: Raiffeisen International: Jahrestag IPO 7000 Tage zum Kalender



Indexumstellungen:

24.06.1996: Wolford, Wr. Städtische (Vorzüge) kommen in den ATX.



over MA200:

24.06.2011: Kapsch TrafficCom: Am längsten über MA200: 394 Tage (endete am: 24.06.2011) zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

24.06.1999: DO&CO: Längste gleichbleibende Serie: 6 Tage (endete am 24.06.1999)

Bisher gab es an einem 24. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.06. beträgt -0,70%. Der beste 24.06. fand im Jahr 2009 mit 5,09%statt, der schlechteste 24.06. im Jahr 2016 mit -7,04%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)

(24.06.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #678: Starker Wochenbeginn (vor allem Valneva, Pierer Mobility), WU-StudentInnen zur Wiener Börse befragt

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Warimpex, Immofinanz, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, EVN, Frequentis, Wienerberger, ams-Osram, Cleen Energy, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Uniqa, Oberbank AG Stamm, FACC, Addiko Bank, Agrana, CA Immo, Erste Group, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, VIG.

Random Partner Agrana

Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitouts: Telekom Austria dreht nach drei Plus-Tagen

» Österreich-Depots: Starker Wochenstart (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.6.: RBI, Wolford, Städtische, Kapsch, Do&Co. (Börse G...

» Wiener Börse Party #678: Starker Wochenbeginn (vor allem Valneva, Pierer...

» PIR-News: Valneva erhält weitere Zulassung, Index-News zu Post und RBI, ...

» Nachlese: Emily Erker, Joel Schwärzler (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Uniqa und KapschTrafficC...

» Börsenradio Live-Blick 24/6: DAX mit feinem Wochenstart, Autotitel mit C...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AI-Washing, Emily Erker, Swiftie, Nvidi...

» Börsepeople im Podcast S13/12: Emily Erker