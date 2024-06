PIR-News: Zahlen von DO & CO, Meilenstein bei FACC, fünf Börsennotierte unter Top 10-Brands (Christine Petzwinkler)

27.06.2024, 5427 Zeichen

Das Premium-Catering-Unternehmen DO & CO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Umsatz konnte um 28,2 Prozent auf 1.819,45 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr 1.419,35 Mio. Euro), was das umsatzstärkste Wirtschaftsjahr der Unternehmensgeschichte bedeutet. Das EBITDA beträgt 202,12 Mio. Euro (Vorjahr: 143,33 Mio. Euro) und ist ebenso der höchste Wert der Firmenhistorie. Die EBITDA-Marge liegt bei 11,1 Prozent (Vorjahr: 10,1 Prozent). Das EBIT beträgt 135,79 Mio. Euro (Vorjahr: 85,71 Mio. Euro), die EBIT-Marge 7,5 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent). Das Konzernergebnis hat sich im Periodenvergleich von 33,64 Mio. Euro im Vorjahr auf 66,22 Mio. Euro fast verdoppelt. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,0 Euro) vorschlagen. Der Bestand an liquiden Mitteln liegt bei 276,71 Mio. Euro (Vorjahr: 235,16 Mio. Euro). Auch für das laufende Geschäftsjahr zeigt man sich positiv. Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie vollständig überwunden seien, wird bei DO & CO der Schwerpunkt nun auf interne Effizienzsteigerungen gelegt, wie aus dem Ausblick hervorgeht. Erste Ergebnisverbesserungen seien im Bereich Prozessoptimierung sowie Kostenmanagement bereits erzielt worden, "an diese Erfolge will der Vorstand künftig anknüpfen, um einen weiteren Margenausbau sicherzustellen", heißt es. "Für das Wirtschaftsjahr 2024/2025 ist der Vorstand überzeugt, den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortsetzen zu können", heißt es. In der Division Airline Catering sei mit einem weiteren Umsatzanstieg zu rechnen, der nicht nur durch eine Erhöhung der Destinationen und Frequenzen von bestehenden Kunden, sondern auch durch den Gewinn von Neukunden bedingt sei. So konnte DO & CO Ausschreibungen von Singapore ex Mailand, von Swiss Air und West Jet Airlines ex Seoul sowie von Hainan Airlines ex Wien für sich entscheiden. Zusätzlich nimmt DO & CO aktuell an einigen Ausschreibungen teil, um die Auslastung seiner Gourmetküchen in den USA weiter zu verbessern, wie das Unternehmen mitteilt. DO & CO ist auch zum sechsten Mal in Folge Partner der UEFA bei einer Fußball-Europameisterschaft und zeichnet bei 51 Spielen in allen zehn Stadien für die Umsetzung der Hospitality- und Cateringprogramme für VIP und Partner verantwortlich. Zusätzlich hat DO & CO in der Münchner Allianz Arena ebenso das Catering für den Public Bereich übernommen. Als langjähriger Partner der Formel 1 im Paddock Club betreut DO & CO diese Saison 22 Rennen in 17 Ländern. Besonderes Highlight sei die Rückkehr des Grand Prix China nach einer 5-jährigen Pause, wie das Unternehmen betont. DO & CO startet zudem mit dem Catering im SAP Garden in München, der neuen Heimatstätte des EHC Red Bull München, sowie Spielstätte des FC Bayern Basketball. "DO & CO ist stolz den Auftrag, um den exklusiven Catering-Vertrag für sich entschieden zu haben", so das Unternehmen. Die Eröffnung der Halle ist für September 2024 geplant. Ein weiterer Auftrag kommt aus dem Ski-Bereich. DO & CO wird für die Verköstigung der VIP-Gäste bei der Alpinen Skiweltmeisterschaften 2025 in Saalbach- Hinterglemm verantwortlich zeichnen. Aktuell werden im Laufe des 2-wöchigen Sportevents rund 10.000 VIP-Gäste erwartet. Neben den ATP-Tennis Turnieren in Madrid und Wien, der Beachvolleyball Europameisterschaften sowie des Hahnenkammrennens in Kitzbühel sowie der neuen Saison des FC Bayern München in der Allianz Arena sind die Konzerte im Olympiapark (etwa AC/DC, Metallica, Taylor Swift und Coldplay) weitere Highlights. Wie berichtet, wird DO & CO zudem spätestens im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 eine Demel Filiale in Manhattan in unmittelbarer Nähe zum Times Square eröffnen.

Für die Analysten der Erste Group liegen die Zahlen über den optimistischen Erwartungen. Für sie ist die Aktie weiterhin eine attraktive Investment Story.

Meilenstein: Im Juni 2024 konnte die FACC das 2000. Airbus-Flugzeug mit Sharklets ausstatten. Die nach oben gebogenen Flügelspitzen tragen dazu bei, den Treibstoffverbrauch eines Flugzeuges signifikant zu reduzieren. Die Bauteile aus Hightech-Composite-Werkstoffen bestehen aus rund 4.000 Einzelkomponenten und werden von einem Team von rund 100 hochspezialisierten Expert*innen hergestellt. Das Jubiläums-Sharklet wird bei Airbus montiert und geht an eine Fluglinie im arabischen Raum. „2.000 gefertigte Sharklets für unseren Kunden Airbus sind ein Meilenstein für die FACC. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren viele weitere Airbus Flugzeuge mit FACC Sharklets auszustatten. In Summe haben Airlines über 7.000 Flugzeuge der A320 Familie bei Airbus bestellt, diese Erfolgsgeschichte setzen wir nun gemeinsam fort,“ betont FACC CEO Robert Machtlinger.

Das European Brand Institute (EBI) hat seine Österreichische Markenwert Studie durchgeführt und die wertvollsten Markenunternehmen ermittelt. Die zehn wertvollsten Austro-Markenunternehmen sind zusammen mehr als 38,2 Mrd. Euro wert. Unter den Top 10 befinden sich fünf Börsenotierte. Die Top 10-Marken Österreichs sind demnach: Red Bull, Novomatic, Spar, ÖBB, Erste Group, Swarovski, Raiffeisen, Verbund, OMV und Pierer Mobility.

