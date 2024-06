» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 25. Juni (IPO-Rekordtag)

29.06.2024, 1303 Zeichen

Dienstag, 25. Juni

Der 25. Juni ist aus Börsesicht ein interessanter Tag, sind doch an keinem anderen Tag mehr österreichische Unternehmen an die Börsen gegangen. Ich schreibe Börsen in der Mehrzahl, weil nicht nur die Wiener Börse beteiligt war. Beginnen wir 1992, da ging die Wiener Privatbank an die Wiener Börse. 1997 startete am 25.6. Hirsch Servo an der Wiener Börse und begründete dort das Wachstumssegment "fit", am gleichen Tag ging der heutige ATX-Wert SBO an die paneuropäische Easdaq in Brüssel. Ein Jahr später, am 25.6.1997, war noch immer Brüssel hip, auch Eybl International machte das IPO an der dortigen Easdaq. Um den Börsekreis fortzusetzen: 2000 entschied sich EMTS für Zürich. 2001 war dann Andritz (nicht im 1. Versuch) mit Wien an der Reihe und letztendlich 2014 FACC wieder mit Wien, da darf man aktuell zu 10 starken Jahren gratulieren. Und warum ist der gerade der 25.6. so stark? Nun, dass es genau der 25. ist, ist wohl Zufall, aber vor dem Sommer mit den frischen Jahresbilanzen aus dem Vorjahr und mit noch nicht auf Urlaub befindlichen Instis ist ein tolles Window of Opportunity. Und so ist der 25.6. der Rekordtag.

Alle Tageseinträge: http://christian-drastil.com/boerse

Spotify: http://www.audio-cd.at/spotify

Fanboy-Buch in the Making: https://photaq.com/page/index/4142/

(29.06.2024)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast #115: Mit Hans Huber die Euro-Gruppenphase erörtert, dazu Prognosen für die Achtelfinal-Begegnungen

Bildnachweis

1. Wiener Börse Party





Aktien auf dem Radar:Immofinanz, CA Immo, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Lenzing, VIG, Erste Group, Palfinger, Verbund, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, ams-Osram, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Polytec Group, Oberbank AG Stamm, Pierer Mobility, Agrana, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, Wienerberger, Nike, SAP, adidas, MTU Aero Engines.

Random Partner PwC Österreich

PwC ist ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 157 Ländern. Mehr als 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» SportWoche Party 2024 in the Making, 24. Juni (SportWoche-Liegestühle)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 29. Juni (Stärkste Ö-Titel 1. Hal...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 28. Juni (Börse fast nie down, ab...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 27. Juni (neuer FBI-Chef ist ein ...

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 26. Juni (CD und AC/DC)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 25. Juni (IPO-Rekordtag)

» Wiener Börse Party 2024 in the Making, 24. Juni (B&C und Mariella)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. DAX, ATX & Gold , Hans Huber

» SportWoche Podcast #115: Mit Hans Huber die Euro-Gruppenphase erörtert, ...

» Österreich-Depots: Halbjahresbilanz (Depot Kommentar)