PIR-News: News zu Semperit, Erste Bank, Valneva, Strabag, RBI, Research zu Verbund, DO&CO, Erste Group, Neuzugang an der Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

Semperit hat den Verkauf des Medizingeschäfts nun komplett abgeschlossen und die noch verbliebene Produktion und Verpackung von Operationshandschuhen vereinbarungsgemäß an den Käufer, die südostasiatische Harps Global, übergeben. Das zweite und finale Closing zum Verkauf des Medizingeschäfts fand mit Wirkung zum 30. Juni 2024 statt und umfasste den Betrieb zur Lohnfertigung von Operationshandschuhen im österreichischen Wimpassing und die 100%ige Beteiligung an der ungarischen Sempermed Kft., die deren Verpackung vornimmt. Der Verkaufspreis (Cash and Debt Free) beläuft sich auf 7 Mio. Euro und unterliegt üblichen Preisanpassungsmechanismen, wie Semperit mitteilt. „Nachdem wir bereits 2023 den Großteil des Handschuhgeschäfts an Harps verkauft und übergeben haben, konnten wir nun auch den verbliebenen Teil frühzeitig in die Hände des neuen, verantwortungsvollen Eigentümers legen und die Auftragsfertigung beenden. Damit ist Semperit aus dem Handschuhgeschäft komplett ausgestiegen, und wir konzentrieren uns zu 100 Prozent auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie als führender Spezialist von Elastomer-Produkten für die Industrie“, meint Semperit-CEO Karl Haider.

Bei der Erste Group kommt es per heute zum Führungswechsel. Peter Bosek übernimmt die CEO-Funktion von Willibald Cernko. Das Vorstands-Team der Erste Group besteht weiters aus Stefan Dörfler (CFO), Alexandra Habeler-Drabek (CRO), Ingo Bleier (Chief Corporates & Markets Officer) und Maurizio Poletto (COO & CPO). Auch bei der Erste Bank Oesterreich (EBOe) wird mit 1. Juli 2024 das Vorstandsteam neu aufgestellt. Maximilian Clary und Aldringen wird neuer Retailvorstand, Ilinka Kajgana zeichnet für Risiko und Operations verantwortlich. Gerda Holzinger-Burgstaller übernimmt zu ihrer CEO- auch die CFO-Funktion. Hans Unterdorfer bleibt Unternehmenskundenvorstand. Willi Cernko wird Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank Oesterreich. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei Stefan Dörfler und Alexandra Habeler-Drabek, die für die EBOe Großartiges geleistet haben. Aber die Reduktion der Anzahl der Vorstände in der Holding und die damit einhergehenden Veränderungen haben es notwendig gemacht, dass die beiden sich voll auf ihre Agenden in der Holding konzentrieren. Damit stärken wir die Rollen und die Schlagkraft beider Vorstandsteams“, erklärt Friedrich Rödler, Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Bank Oesterreich.

Die Europäische Kommission (EC) hat Valneva die Marktzulassung für den Chikungunya-Einmalimpfstoff IXCHIQ® in Europa erteilt. Nach der U.S. Food and Drug Administration (FDA) im November 2023 und Health Canada im letzten Monat ist die Entscheidung der Europäischen Kommission nunmehr die dritte Zulassung für IXCHIQ®. Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten Dosen in Europa im 4. Quartal 2024 ausgeliefert werden.

Wie die Strabag mitteilt, hat auch die EU die MKAO „Rasperia Trading Limited“ sowie Iliadis JSC auf die Sanktionsliste gesetzt. Die nun von der EU sanktionierten Personen und Einheiten waren, wie berichtet, auch bereits von den Vereinigten Staaten von Amerika auf die dortige Sanktionsliste gesetzt worden. Hintergrund der Sanktionierung sei die Umgehungstransaktion im Zusammenhang mit der Aktienbeteiligung an der Strabag SE, wie es heißt.

Die FMA hat gegen die Raiffeisen Bank International AG wegen Verstößen gegen das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz im Zusammenhang mit zwei Korrespondenzbankbeziehungen, die jeweils die Ausführung von Zahlungen mit einem Respondenzinstitut mit Sitz in einem Drittland umfassen, eine Geldstrafe von 2.070.000 Euro verhängt, wie der FMA-Website zu entnehmen ist. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig, heißt es.

Mit heutigem Datum startet der Luxusuhrenhändler MWB AG im direct market plus der Wiener Börse.

Research: Hauck & Aufhäuser bleibt bei DO & CO auf Kaufen und erhöht das Kursziel von 192,0 auf 202,0 Euro. Morningstar bestätigt die Verkaufs-Empfehlung für Verbund und hebt das Kursziel von 59,0 auf 62,0 Euro an. Goldman Sachs bestätigt das Neutral-Rating für die Erste Group und passt das Kursziel von 49,6 auf 50,2 Euro.

