PIR-News: News zu Addiko, VIG, Verbund, CA Immo, Porr, Kapsch TrafficCom, Zumtobel (Christine Petzwinkler)

Die Nova Ljubljanska banka erhöht den Angebotspreis für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für Addiko von 20,0 auf 22,0 Euro je Aktie (com Dividende). NLB CEO Blaž Brodnjak dazu: „NLB ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Übernahme von Addiko unsere Ambitionen im Bereich Verbraucher- und KMU-Finanzierung sowie Digitalisierung beschleunigen und gleichzeitig einen indirekten Zugang zu Kroatien ermöglichen würde, der größten Volkswirtschaft in unserer Heimatregion und der fehlenden Brücke zwischen dem heimischen Slowenien und anderen strategischen Märkten der Gruppe. Der überarbeitete Angebotspreis von NLB stellt eine transparente, gleichberechtigte und überzeugende Gelegenheit für alle Addiko-Aktionäre dar, ihre Investition vollständig, in bar und zu einem äußerst attraktiven Aufschlag im Vergleich zum ungestörten Aktienkurs von Addiko zu realisieren." Das Angebot läuft noch bis zum 16. August. Der Abschluss des Angebots unterliegt der Erlangung einer Mindestannahmeschwelle von mindestens 75 Prozent der insgesamt ausgegebenen 19.500.000 Addiko-Aktien, der Genehmigung durch die zuständigen Banken- und Fusionskontrollbehörden sowie weiterer marktüblicher Abschlussbedingungen, wie es heißt.

Standard & Poor’s hat die Vienna Insurance Group (VIG) mit „A+“ und stabilem Ausblick bewertet. Auch das „A+“ Rating mit stabilem Ausblick der gruppeneigenen Rückversicherungsgesellschaft VIG Re mit Sitz in Prag wurde bestätigt.

Verbund hat bei voestalpine Tubulars in Kindberg ein Sonnenkraftwerk mit 7,38 MWp errichtet und in Betrieb genommen. Der Sonnenstrom aus den PV-Anlagen führt allein am Standort Kindberg zu einer Reduktion von etwa 420 Tonnen CO2 pro Jahr. Der Strom fließt direkt in die Prozesse und wird großteils am Standort verbraucht. Der Standort Kindberg kann nun bereits 28 Prozent seines Energiebedarfes aus lokal erzeugter, erneuerbarer Energie decken.

CA Immo und Morgan Stanley haben einen langfristigen Mietvertrag über ca. 20.000 m² in den Budapester Bürogebäuden Millennium Tower I-III unterzeichnet. Zudem wird der Vertrag um 1.700 m² im Gebäude Millennium Tower II erweitert. Inklusive des neu unterzeichneten Mietvertrags haben die Millennium Towers eine Vermietungsquote von über 90 Prozent mit einem Mietauslaufprofil von 4,7 Jahren durch eine ausgewogene Mischung von branchenführenden Unternehmensmietern.

Auf der Baustelle der Volksschule Hirm im Burgenland testen Porr-Arbeiter derzeit verschiedene Modelle von Exoskeletten. Diese unterstützen bei Hebetätigkeiten und können bis zu 20 Kilogramm an Gewicht abnehmen. Im Zuge der Maurerarbeiten testet die Porr nun drei Modelle unterschiedlicher Exoskelett-Anbieter. Maurerarbeiten beanspruchen insbesondere Rücken, Schultern und Arme, da Ziegeln gehoben, getragen und verlegt werden müssen: Jeder Ziegel wiegt dabei etwa 17 Kilogramm.

Kapsch TrafficCom hat mit der Asfinag die österreichweit erste Green Gantry auf der S 37 in Kärnten installiert Im Gegensatz zu herkömmlichen Mautbrücken aus Stahl oder Aluminium, wird die von Kapsch TrafficCom entwickelte Green Gantry aus Holz gebaut. Die Green Gantry in Kärnten speichert 15 Tonnen CO2, während vergleichbare Stahlbrücken bei der Produktion bis zu 30 Tonnen CO2 verursachen.

Die Zumtobel Group erhält mittlerweile zum zehnten Mal das Prädikat "Ausgezeichneter Lehrbetrieb". Alle drei Jahre vergeben das Land Vorarlberg, die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer das Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ für überdurchschnittliches Engagement in der Lehrausbildung. Die Zumtobel Group konnte sich die Landesauszeichnung, die 1997 erstmals vergeben wurde, bislang in jedem Bewertungszeitraum sichern. So auch in diesem Jahr:

Am Standort Dornbirn werden aktuell 60 Lehrlinge ausgebildet.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.07.)

(16.07.2024)

