PIR-News: News zu Verbund, Frequentis, Varta, Valneva, Aktienkäufe bei UBM, Research zu Bawag (Christine Petzwinkler)

22.07.2024, 4574 Zeichen

Verbund und Enagás Renovable, ein spanisches Unternehmen für erneuerbare Gasprojekte, haben eine Absichtserklärung unterschrieben, um die Entwicklung von Projekten für grünen Wasserstoff in Spanien voranzutreiben und die Dekarbonisierung der „Hard-to-abate“-Sektoren – der Sektoren, die schwer zu dekarbonisieren sind, – in Europa zu unterstützen. Der Wasserstoff soll über die H2Med-Pipeline und die europäische Wasserstoff-Backbone, die voraussichtlich ab 2030 in Betrieb genommen wird, in die Europäische Union exportiert werden. Verbund-CEO Michael Strugl: „Der spanische Markt spielt im Wachstum unseres Wasserstoffgeschäfts eine wichtige Rolle – nicht nur, um die regionale Wasserstoffherstellung in Spanien voranzutreiben, sondern auch um Importrouten nach Zentraleuropa zu entwickeln.

Verbund ( Akt. Indikation: 75,65 /75,85, 1,34%)

Bei Malaysia ARCC wurde das Frequentis Liberty-STAR IV Sprachkommunikationssystem (VCS) implementiert. Das hochmoderne System, das nun an sechs ARCC-Standorten in Betrieb ist, erhöht laut Frequentis die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Kommunikation der Luftrettung erheblich und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Rettungstechnologie der Region dar. "Die Implementierung des Liberty-STAR IV VCS steigert nicht nur die Effizienz, sondern unterstreicht auch unser Engagement, innovative Technologien zu liefern, die einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Menschenleben leisten", so Gerald Mohnl, Frequentis Director ATM Communication.

Frequentis ( Akt. Indikation: 32,00 /32,20, -1,53%)

Die Varta AG wird beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart die Durchführung eines Restrukturierungsvorhabens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) anzeigen, um eine mögliche Insolvenz des Unternehmens nachhaltig abzuwenden. Für Varta steht dabei die Reduzierung der aktuellen Schulden im Fokus. Zu diesem Schritt wären die Gläubiger der Varta zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur bereit, wenn ein Kapitalschnitt auf null erfolgt und frisches, für die Restrukturierung benötigtes Kapital eingebracht wird. Durch den Kapitalschnitt auf null werden sämtliche der bestehenden Aktien ihren Wert verlieren und die Börsennotierung der Varta AG zeitnah dauerhaft eingestellt (Delisting). Michael Tojner, CEO der Montana Tech Components AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Varta AG: „Zuerst muss das Grundproblem der Verschuldung behoben werden. Diese Entscheidung ist mir harten Einschnitten verbunden – auch ich verliere im Zuge der nun gestarteten Sanierung den gesamten Aktienwert“, so Tojner und ergänzt: „Wir müssen diesen Schritt setzen, um Varta eine Zukunft zu geben, fast 4.000 Arbeitsplätze zu sichern und das Unternehmen als Wirtschaftsfaktor in der Region und vor allem als Technologieträger für Europa zu erhalten“, so Tojner.

Die DZ Bank und Warburg Research haben den fairen Wert bzw. das Kursziel für die Varta-Aktie auf 0 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.

Varta AG ( Akt. Indikation: 3,09 /3,17, -69,66%)

Valneva erhält aus einer Partnerschaft über die nächsten fünf Jahre 41,3 Mio. US-Dollar. Konkret haben die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und Valneva ihre Partnerschaft erweitert, um einen breiteren Zugang zum weltweit ersten Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ® zu ermöglichen. Das Projekt wird dazu beitragen, zusätzliche Daten zu generieren, die eine mögliche Ausweitung der IXCHIQ-Zulassungen in Ländern, in denen Chikungunya endemisch ist, und auf Bevölkerungsgruppen, die von dieser durch Mücken übertragenen Krankheit gefährdet sind, unterstützen könnten.

Valneva ( Akt. Indikation: 3,41 /3,42, 4,37%)



Aktienkäufe: UBM-Vorstandsmitglied Martina Maly-Gärtner hat am 18. Juli 1000 Aktien zu je 21,90 Euro über die Wiener Börse erworben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

UBM ( Akt. Indikation: 21,70 /22,10, 1,86%)

Research: Mediobanca bestätigt die Outperform-Empfehlung für Bawag und erhöht das Kursziel von 73,0 auf 79,0 Euro. Goldman Sachs bleibt bei Bawag auf Neutral und erhöht das Kursziel von 67,7 auf 69,0 Euro. BNP Paribas Exane bestätigt das Outperform-Rating für Bawag und hebt das Kursziel von 80,0 auf 87,0 Euro an. Die Deutsche Bank bekräftig die Kauf-Empfehlung für Bawag und passt das Kursziel von 77,0 auf 78,0 Euro an. Die UBS stuft die Bawag-Aktie mit Buy und Kursziel 84,0 Euro ein, KBW ebenso mit Buy und Kursziel 111,4 Euro.

Bawag ( Akt. Indikation: 67,05 /67,15, 1,05%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)

(22.07.2024)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #698: Was hat Porsche mit Varta vor? Valneva top, was Thomas Arnoldner und ich bei Die Seer machten

