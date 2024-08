In den News: Flughafen Wien-Zahlen, Auftrag für Kapsch TrafficCom, Verkauf bei Immofinanz (Christine Petzwinkler)

20.08.2024, 3153 Zeichen

Die Flughafen Wien Gruppe (Airports Wien, Malta, Kosice) hat im 1. Halbjahr ein Plus beim Umsatz von 14,1 Prozent auf 488,4 Mio. Euro zu Buche stehen. Das EBITDA verbessert sich um 15,5 Prozent auf 204,9 Mio. Euro und das EBIT um 23,2 Prozent auf 138,7 Mio. Euro. Die Gurppe weist ein Periodenergebnis von 108,4 Mio. Euro aus, was einem Plus zur Vorjahresperiode von 31,1 Prozent entspricht. Der deutliche Ergebniszuwachs ist laut Flughafen auf die "gute operative Entwicklung und auf ein klar positives Finanzergebnis in Folge der Entschuldung und hoher Zinserträge zurückzuführen". Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf Ꞓ 178,3 Mio. (H1/2023: Ꞓ 197,9 Mio.). Das Passagierwachstum liegt im Halbjahr bei 10,1 Prozent auf 18,7 Mio. Passagieren in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe. Mit der verbesserten Verkehrserwartung werden für 2024 in der Gruppe mehr als 39 Mio. Passagiere (Standort Wien mehr als 30 Mio.) erwartet (Anm: zuletzt ging das Unternehmen von "rund" 39 Mio. Passagieren aus). Die Finanz-Guidance wird bestätigt: Es wird weiter von einem Umsatz von über 1 Mrd. Euro, einem EBITDA von über 400 Mio. Euro und einem Periodenergebnis von über 220 Mio. Euro ausgegangen. „Am 26. Juli haben wir mit 115.989 Passagieren einen neuen Tageshöchstwert aufgestellt. Für das Gesamtjahr 2024 sind wir daher sehr optimistisch und erwarten in der Gruppe über 39 Mio. Passagiere und am Standort Wien über 30 Mio. Passagiere“, so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Die Immofinanz verkauft das myhive Victoriei-Büroentwicklungsprojekt in der Altstadt von Bukarest um rund 27 Mio. Euro. Der Verkauf an AFI Europe erfolgt über dem aktuellen Buchwert, wie die Immofinanz mitteilt. Vorstandsmitglied Radka Doehring: "Der erfolgreiche Verkauf des Bukarester Büroentwicklungsprojekts zeigt, dass wir unsere fokussierte Portfoliostrategie auch in einem herausfordernden Marktumfeld konsequent umsetzen. Den Verkaufserlös werden wir wertschaffend in höher rentierende Immobilien in unseren Kernmärkten reinvestieren." Das Objekt mit einer Gesamtnutzfläche von rund 31.000 m² steht aktuell leer, um eine Generalsanierung durchzuführen. Die entsprechende Baugenehmigung für den Umbau in ein A-Klasse-Objekt geht an den Käufer über, wie die Immofinanz mitteilt.

Kapsch TrafficCom wurde in einem Konsortium als Mautdienstleister für das Interstate 10 Calcasieu River Bridge Projekt (I-10 Projekt) in Louisiana ausgewählt. Der mautpflichtige Teil des I-10-Projekts, der über einen Zeitraum von 50 Jahren mit 230 Mio. Euro veranschlagt ist, wird im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft abgewickelt und zielt darauf ab, den Verkehr auf dem wichtigen I-10-Korridor in Lake Charles erheblich zu verbessern. Kapsch TrafficCom wird innerhalb eines Konsortiums als Mautdienstleister und Systemintegrator für CBP fungieren, wie Kapsch TrafficCom mitteilt.

