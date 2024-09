PIR-News: Deal bei Strabag, Research zu UBM, Pierer Mobility, VIG, Wienerberger, Party bei FACC, Karrieremeldung und Rückzahlung bei Verbund (Christine Petzwinkler)

02.09.2024, 3675 Zeichen

Deal: Bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) wurde Ende August ein Deal zwischen Strabag und Asamer angemeldet. "Gegenstand des angemeldeten Zusammenschlussvorhabens sind mehrere jeweils wechselseitig miteinander bedingte Transaktionsschritte, die im Rahmen einer Gesamttransaktion durchgeführt werden," heißt es aus der BWB-Website. So beabsichtigt die Strabag SE die Betonmischanlage Simmering (Wildpretstraße 5, 1110 Wien) im Rahmen eines asset deals von der Asamer Baustoff Holding Wien GmbH & Co KG zu erwerben und die Betonmischanlage Gerasdorf (Viktor Kaplan-Straße 2, 2201 Gerasdorf bei Wien) durch Beendigung eines Pachtvertrags mit der Asamer Baustoff Holding Wien GmbH & Co KG, zu übernehmen, wie es heißt. Gleichzeitig wird Asamer Baustoffe Holding GmbH die aktuell von Strabag AG und Strabag SE gehaltenen Anteile an der Asamer Baustoff Holding Wien GmbH sowie an der Asamer Baustoff Holding Wien GmbH & Co KG in Höhe von jeweils gesamt 30,93 Prozent im Rahmen eines share deals übernehmen und ihren Anteil somit von jeweils 69,07 Prozent auf 100 Prozent erhöhen.

Research: MM Warburg erhöht das Kursziel für UBM von 29,6 Euro auf 31,5 Euro und bestätigt das Buy. Auch die Erste Group bleibt bei UBM auf Kaufen mit Kursziel 28,0 Euro.

Stifel bestätigt für Pierer Mobility die Empfehlung Hold und reduziert das Kursziel von 33,0 auf 28,0 Franken.

HSBC bestätigt für Vienna Insurance Group (VIG) die Buy-Empfehlung und erhöht das Kursziel von 35,0 auf 36,5 Euro. Die Wiener Privatbank bleibt bei Wienerberger auf Halten und kürzt das Kursziel von 38,6 auf 32,8 Euro.

Karriere: Verbund ernennt Marco Vitula zum Geschäftsführer von Verbund Energy for Customers. Er soll die Innovationen im Bereich Photovoltaik, E-Mobilität und Wärmepumpen vorantreiben und teilt sich die Leitung des Endkundengeschäfts mit dem bisherigen Geschäftsführer Jürgen Bormann. Zuletzt war Vitula als Berater und interimistischer Geschäftsführer für die Verbund-Photovoltaik-Tochter Hallosonne GmbH tätig.

Des weiteren teilt Verbund gemeinsam mit dem VKI mit, dass es für Kunden Geld zurück gibt. Die Strompreiserhöhung des Verbund im Mai 2022 sei rechtlich unzulässig gewesen, daher würden Verbund-Kunden nun Geld zurück bekommen, heißt es. Verbund will die betroffenen Kunden in den kommenden Wochen schriftlich darüber informieren. Bei einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 3.315 kWh würde sich ein Auszahlungsbetrag von rund 90 Euro ergeben, wird mitgeteilt.

Party: Am vergangenen Wochenende feierte der Aerospace-Zulieferer FACC gemeinsam mit Kunden und langjährigen Wegbegleitern das 35jährige Bestehen der Firma. „Seit über 35 Jahren entwickelt die FACC AG gemeinsam mit ihren Kunden innovative Leichtbautechnologien für die internationale Luftfahrtindustrie. Während dieser Zeit haben wir mit unseren Kunden Geschichte geschrieben. Heute stehen wir mit neuen Mobilitätskonzepten im Bereich Advanced Air Mobility und vor allem auch einer neuen Generation an noch emissionsärmeren Passagierflugzeugen vor einer der spannendsten Dekaden der Luftfahrtgeschichte. Dieses Jubiläum ist für uns daher vor allem auch der Anlass, gemeinsam mit unseren Partnern nach vorne zu blicken,“ betont CEO Robert Machtlinger.

