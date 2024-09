PIR-News: Flughafen Wien mit Rekord, neue IR-Leitung bei wienerberger, Porr baut in Berlin (Christine Petzwinkler)

12.09.2024, 2371 Zeichen

Rekord: Im August 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 8,7 Prozent auf 4.439.823 Reisende und um 7,3 Prozent auf 3.331.345 Reisende am Standort Wien gegenüber dem August des Vorjahres. Der Einzelmonat August war mit 3.331.345 Reisenden der passagierstärkste Monat in der 70-jährigen Flughafengeschichte und liegt laut Airport 5,7 Prozent über dem Vorkrisenniveau (August 2019). Mit 6.655.441 Passagieren am Standort Wien im Juli und August 2024 verzeichnete der Flughafen Wien den Angben zufolge einen Rekordsommer.

Flughafen Wien



Karriere: Bei wienerberger gibt es eine neue Investor Relations-Verantwortliche: Mit 1. September hat Therese Jandér als Senior Vice President Investor Relations die Leitung der IR-Abteilung übernommen. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die Finanzmarktkommunikation und berichtet direkt an CFO Gerhard Hanke. Therese Jandér absolvierte 2003 ihren Master in Business Administration an der Universität in Göteborg, war danach unter anderem bei Coca Cola und im Bankenbereich tätig, bevor sie 2011 in Schweden als Controller in Group Treasury in die internationale Volvo Car Gruppe eintrat. In diesem Unternehmen hatte sie auch die Position als Head of Investor Relations inne. Seit Oktober 2022 war Therese Jandér als CFO für Volvo Car Österreich tätig.

Wienerberger

Auftrag: Porr errichtet Wohnungen auf den Baufeldern WA2 und WA4 des Havelufer Quartiers in Berlin-Spandau. Der Auftrag umfasst den schlüsselfertigen Neubau von 3 Gebäuden mit insgesamt 231 Mietwohnungen und rund 12.000 m² Wohnfläche. Im Rahmen des Gesamtquartiers sind zwei Areale für die Errichtung der drei Gebäude für die Howoge vorgesehen. Das nördliche Baufeld, welches sich über eine Fläche von etwa 7.200 Quadratmetern erstreckt und an der Marius-Carpentier-Straße liegt, wird Standort für zwei siebenstöckige Gebäude sein. Bei diesen Gebäuden wird die oberste Etage zurückgesetzt, um das Dachgeschoss zu formen. Ein weiteres Gebäude mit sechs Stockwerken entsteht auf dem 2.100 Quadratmeter großen Grundstück im Südwesten, nahe dem Maselakepark.

Porr

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.09.)

(12.09.2024)

