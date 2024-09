Börsegeschichte 19.11: Vor 16 Jahren hatten wir einen der besten Tage ever (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.09.2024, 2256 Zeichen

IPOs:

19.09.1985: Lenzing: Lenzing mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,21 Mrd. ATS.



Extrema:

19.09.2008: Top 3: Andritz: 12.39% - [Top 1: 27.66% (13.10.2008), Top 2: 15.2% (30.10.2008)] zum Kalender

19.09.2008: Top 1: Erste Group: 18.56% - [Top 2: 16.94% (14.10.2008), Top 3: 15.18% (10.05.2010)] zum Kalender

19.09.2008: Top 3: Strabag: 12.21% - [Top 1: 13.3005% (06.04.2020), Top 2: 12.65% (04.11.2008)] zum Kalender

19.09.2008: Top 3: VIG: 16.14% - [Top 1: 16.52% (30.01.2004), Top 2: 16.25% (24.11.2008)] zum Kalender

19.09.2008: Top 2: ATX: 11.5049% - [Top 1: 12.7734% (13.10.2008), Top 3: 10.7445% (20.03.2020)] zum Kalender

19.09.2008: Top 2: ATX TR: 11.5049% - [Top 3: 10.7442% (20.03.2020), Top 1: 12.7728% (13.10.2008)] zum Kalender



Abs. High/Low:

19.09.1985: Low - Lenzing: 4.36 Euro



Umsatzextrema:

19.09.2008: Bester - Erste Group: 677.556.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 42,77 Euro, Stück (Einfachzählung): 7.921.104 zum Kalender



Indexumstellungen:

19.09.2005: Wiener Städtische, Uniqa (zum 2. Mal) kommen in den ATX, AUA, Generali, Palfinger scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

19.09.2011: Lenzing (zum 2. Mal) , Mayr-Melnhof (zum 2. Mal) kommen in den ATX, Intercell, Semperit scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

19.09.2016: DO & CO kommt in den ATX, AT&S scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

19.09.1994: Brau-Union, Mayr-Melnhof, österr. Braubeteiligung kommen in den ATX.Länderbank wird zu Bank Austria (Vorzüge).



Indexumstellungen:

19.09.2016: Buwog ersetzt Wienerberger im ATX five zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

19.09.2023: Austriacard Holdings AG: Längste negative Serie: 8 Tage (endete am 19.09.2023) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

19.09.2023: Austriacard Holdings AG: Schlechteste Performance Serie: -9.35% (8 Tage von Kurs 6.95 Euro auf 6.3 Euro, die Serie endete am 19.09.2023), ein Alpha von -9.41 zum ATX TR zum Kalender

Bisher gab es an einem 19. September 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.09. beträgt 0,69%. Der beste 19.09. fand im Jahr 2008 mit 11,50%statt, der schlechteste 19.09. im Jahr 2011 mit -3,21%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.09. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.09.)

(19.09.2024)

