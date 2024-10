In den News: UBM, Zumtobel, Do&C9, S Immo, Strabag, FACC, Kapsch TrafficCom, Aktiendeals bei AT&S und Semperit (Christine Petzwinkler)

30.09.2024, 4478 Zeichen

Die UBM kündigt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe an. Der Bond wird eine Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), eine Verzinsung von 7 Prozent p.a. und eine Stückelung von 500 Euro aufweisen, wie die UBM mitteilt. Das Emissionsvolumen des UBM Green Bond 2024-2029 soll bis zu 100 Mio. betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 150 Mio. Euro, und wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots, das sich sowohl auf die UBM-Anleihe 2019-2025 als auch die UBM-Anleihe 2021-2026 bezieht, richten. Der Netto-Emissionserlös soll für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte verwendet werden. Geplanter Valutatag ist der 29.10.2024. Die Notierung der Grünen Anleihe 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Thorn und Zumtobel sind vom Bauherren Red Bull Stadion GmbH mit der Beleuchtungslösung für die neue Münchener Sporthalle SAP Garden beauftragt worden und für die Inszenierung aller Bereiche außerhalb der eigentlichen Veranstaltungshalle „Bowl“ zuständig. Für Zumtobel umfasst dies die Fanstores und Markenshops, Mannschaftskabinen und Wellnesszonen, die Büro- und Konferenzräume, sowie den Gastro-Bereich. Im SAP Garden werden dual Eishockey und Basketballspiele stattfinden. Die Sporthalle bietet Platz für bis zu 11.500 Zuschauer*innen. DO & CO erhielt den exklusiven Catering-Vertrag, wie das Unternehmen im Zuge der Q1-Präsentation mitteilte.

Verkauf: Die S Immo hat zwei Büroobjekte in Wien an einen österreichischen Investor verkauft. Eine Immobilie befindet sich in der Mariahilfer Straße in unmittelbarer Nähe des Westbahnhofs und umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 4.300 m². Das zweite Objekt umfasst rund 7.500 m² Gesamtmietfläche in der Gasgasse im 15. Wiener Gemeindebezirk und befindet sich ebenfalls in der näheren Umgebung des Westbahnhofs.

Im Umfeld der S Immo wurden Strafen seitens der FMA verhängt: Wegen der Unterlassung, fristgerecht der FMA, dem Börseunternehmen sowie dem Emittenten (S Immo AG) die Unterschreitung von Stimmrechtsanteilen und Gesamtanteilsschwellen mitzuteilen, wurden die EVAX Holding GmbH in Liquidation, die EUROVEA Services, s.r.o. zu Geldstrafen in Höhe von 72.800 Euro (EVAX Holding GmbH in Liquidation), 72.800 Euro (EUROVEA Services, s.r.o.) sowie 14.400 Euro (meldepflichtige Person) verpflichtet.

Die Strabag Real Estate kauft ein Grundstück für die Errichtung eines Wohnprojekts in Bad Friedrichshall. Auf dem 9.100 m² großen Areal werden 6 Reihen- und 7 Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Baubeginn ist gemeinsam mit der STRABAG-Konzernschwester Ed. Züblin AG als Generalunternehmer:in ab dem 2. Quartal 2025 geplant.

Ehrung: Die FACC, die in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert, hat vergangenen Freitag auch 3355 Jahre Erfahrung der Mitarbeitenden vor den Vorhang geholt. Der Vorstand hat 222 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeichnet, die in diesem Jahr ein rundes Dienstjubiläum feiern. Die ältesten ausgezeichneten Mitarbeiter waren bereits bei der Gründung der FACC mit an Bord.

Award: Das von Kapsch TrafficCom installierte bulgarische „Nationwide Tolling & E-Vignette System“ wurde von der International Road Federation (IRF) mit dem Road Finance Excellence Award ausgezeichnet. „In Bulgarien deckt unser Satelliten-Mautsystem über 16.000 Straßenkilometer ab“, sagte Carolin Treichl, Executive Vice President für Europa, den Mittleren Osten und Nordafrika bei Kapsch TrafficCom.

Aktiendeals: AT&S-Vorstand Ingolf Schröder hat den Kauf von 500 Aktien zu je 20,8 Euro gemeldet, wie das Unternehmen veröffentlicht. Semperit-CEO Karl Haider hat am 27. September 9000 Aktien zu je 11,7 Euro verkauft. Wie berichtet, wird er seinen Vertrag nicht verlängern. Sein Nachfolger wurde kürzlich präsentiert, es ist Manfred Stanek. Er wird im Frühjahr 2025 antreten.

