03.10.2024, 1693 Zeichen

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/6316/

Dorothee Bauer, Geschäftsführerin von deliciouswedding & LaPapeteria Vienna, ist Wedding & Papeterie Designerin und voller Leidenschaft für Hochzeitspapeterie. Wir sprechen darüber, was die Grafikerin seinerzeit inspiriert hat, über New Romantics, über F.... you Corona, +1000 Hochzeiten mit ca. 7800 Wachssiegeln, +10.000 Kaffees (hie und da Bier) und 5x den Oskar-Gewinn in der Hochzeitsbranche bei den Austrian Wedding Awards. Auch, dass Dorothee bei den Awards 2025 eine neue Rolle auf der Bühne einnehmen wird, ein Call to Action, wie man sich als Brautpaar am besten informiert und das Laufen sind Themen.



www.deliciouswedding.at

www.instagram.com/deliciouswedding_vienna/



Wifi Kurstipp 1: Ausbildung zum/zur Wedding Planner:in - Diplomprüfung

https://www.wifiwien.at/kurs/96497x-ausbildung-zumzur-geprueften-wedding-plannerin-abschlusspruefung



Wifi Kurstipp 2: :Hochzeitsdeko - kreieren Sie das perfekte Wedding Design

https://www.wifiwien.at/kurs/77223x-deko-spezial-hochzeitsdekoration



Weitere Wifi-Podcasts auf audio-cd.at: https://audio-cd.at/search/Karrieren%20kurse%20wif...

Und: Das wifiwien launchte http://www.wifiwien.at/podcast

About: Karrieren & Kurse ist eine neue Facette im audio-cd.at-Podcast, dies supportet vom Wifi Wien. Bisher wurde in Börse (http://www.audio-cd.at/people) und Sport (http://www.audio-cd.at/sportwochepodcast) unterteilt, mit dieser Kooperation ist nun de facto alles möglich. Und in jeder Folge hat das Wifi Wien Kurse dazu. Der Jingle wurde mit der Opernsängerin Ruzanna Ananyan aufgenommen.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

(03.10.2024)

BSN Podcasts

Karrieren & Kurse: Dorothee Bauer, Wedding & Papeterie Designerin (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)

Bildnachweis

1. Karrieren & Kurse: Dorothee Bauer, Wedding & Papeterie Designerin





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, voestalpine, Agrana, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Warimpex, OMV, VIG, Semperit, RBI, Wienerberger, Cleen Energy, DO&CO, EVN, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, Immofinanz, Mayr-Melnhof, Amag, CA Immo, Erste Group, Flughafen Wien, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, Nike, Covestro, Siemens Energy, Rheinmetall, Airbus Group.

Random Partner Wienerberger

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Das Unternehmen vereinigt die Geschäftsbereiche Clay Building Materials und Pipes & Pavers. Der Wertschöpfungsprozess ist die Fertigung und die Vermarktung von Baustoffen und Systemlösungen für Gebäude und Infrastruktur. >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Karrieren & Kurse: Dorothee Bauer, Wedding & Papeterie Designerin (und d...

» ATX-Trends: Verbund, Erste Group, RBI, Bawag, MM, EVN ...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsenradio Live-Blick 2/10: DAX schwächer, Rheinmetall wiedererstarkt, ...

» Wiener Börse Party #750: Christoph Boschan überrascht mich zum Jubiläum ...

» Börsegeschichte 2.10.: Wienerberger, Andritz, EuroTeleSites (Börse Gesch...

» In den News: Wiener Börse-Umsätze, Verbund, Flughafen Wien, Aktiendeals ...

» Nachlese: London Day, Petrus Advisers, Helga Mayer Stellantis Opel (Chri...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Addiko Bank, Agrana, Do&Co gesucht, IR...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. DAX, Covestro, Siemens Energy