PIR-News: News zu Zumtobel, A1, UBM, Wienerberger, Research zu Semperit, Bawag, Flughafen Wien, Erste Group, Messages von der CIRA-Jahrestagung (Christine Petzwinkler)

Zumtobel prüft die Einstellung des Produktionsbetriebes der französischen Tochtergesellschaft ZG Europhane in Les Andelys. Teil dieses Prozesses ist auch die Suche nach einem potenziellen Käufer mit dem Ziel, neue Geschäftsaktivitäten durch diesen Käufer am Standort zu etablieren, teilt das Unternehmen mit. Begründet wird der Schritt mit dem Marktumfeld für Außenleuchten, das aufgrund der Wettbewerbssituation und anhaltenden Marktschwäche der Bauwirtschaft, weiterhin herausfordernd ist. Von dieser Maßnahme wäre der Produktionsbereich mit 85 Mitarbeitenden betroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich im Fall einer Einstellung des Produktionsbetriebes im Werk Les Andelys damit verbundene negative Sondereffekte über die nächsten Jahre amortisieren werden.

A1 Telekom Austria hat nach drei Quartalen Umsätze in Höhe von 3,937 Mrd. Euro in dern Büchern stehen. Das sind 1,4 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Das EBITDA ist in den ersten drei Quartalen um 4,4 Prozent auf 1,506 Mrd. Euro gestiegen, das EBIT ist um 8,4 Prozent auf 650 Mio. Euro zurückgegangen, das Periodenergebnis um 11,8 Prozent auf 441 Mio. Euro. Der Rückgang wird auf höhere Abschreibungen für die Funktürme zurückgeführt. CEO Alejandro Plater zum 3. Quartal: "Wir haben auch im dritten Quartal eine insgesamt gute Entwicklung gesehen. Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg um 2,1 Prozent, die Serviceumsätze stiegen um 3,1 Prozent. Das Wachstum wurde stark von den osteuropäischen Märkten getragen. In Österreich stehen wir vor einem sehr herausfordernden Umfeld, dem wir mit Fokus auf Marktinvestitionen und Effizienzmaßnahmen begegnen. Insgesamt haben wir unsere Strategie verfolgt, für unsere Kunden relevant zu bleiben, was zu einer soliden Wachstumsleistung im dritten Quartal führte." Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und geht weiterhin von einem um 3 bis 4 Prozent höheren Umsatz gegenüber dem Vorjahr sowie CAPEX ohne Frequenzen und M&A von rund 800 Mio. Euro aus. Seitens der Analysten von Raiffeisen Research heißt es: "Der Ausblick für 2024 wurde bestätigt, was jedoch eine signifikante Beschleunigung im vierten Quartal erfordern würde."

Heute (16.10) startet die Zeichnungsfrist für den Green Bond der UBM. Die Stückelung liegt bei 500 Euro, die Laufzeit bei 5 Jahren, der Zinssatz bei 7 Prozent p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 29.10. Die Zeichnungsfrist ist bis 22. Oktober 2024 geplant. Zeichnungen können bei jeder Bank vorgenommen werden, bei hoher Nachfrage kann vorzeitig geschlossen werden.

Wienerberger hat das jüngste Aktienrückkaufprogramm per 15. Oktober abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.125.000 Stück (ca. 1 Prozent des Grundkapitals) Wienerberger-Aktien zu im Schnitt 29,31 Euro je Stück erworben. In Summe wurden knapp 33 Mio. Euro in eigene Aktien investiert.

Awards: Die Wienerberger AG erhielt bei den Austrian Leading Companys den ESG-Award für die beste Performance im Bereich Nachhaltigkeit (Umwelt, soziale Verantwortung & Unternehmensführung). Ebenfalls unter den Preisträgern sind u.a. die Börsenotierten EVN, SBO.

Research: Die Analysten der Baader Bank stufen die Semperit-Aktie im Vorfeld der Q3-Präsentation am 7. November weiter mit Buy und Kursziel 21,0 Euro ein und meinen: "Es ist zu früh, auf eine Erholung zu wetten. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Europa, Amerika und China liegen unter 50, was auf eine internationale Schwäche hindeutet. Deutschland markierte mit 40,6 im September den Tiefpunkt. Wir rechnen mit anhaltendem Gegenwind, insbesondere für das Geschäft mit industriellen Anwendungen. Zur Unterstützung der Marge hat Semperit die Fixkostenbasis bis Ende des 1. Halbjahres 2024 bereits um 14,4 Mio. Euro gesenkt. Die Bilanz bietet Spielraum für internes und externes Wachstum von bis zu 120 Mio. Euro." Und weiters: "Semperit prognostizierte zuletzt ein EBITDA von rund 80 Mio. Euro für das Gesamtjahr, nachdem es im 1. Halbjahr 2024 47,3 Mrd. Euro erreicht hatte. Dies deutet darauf hin, dass im 2. Halbjahr 2024 keine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwartet wird."

Die Analysten von Nuways erhöhen das Kursziel für die Flughafen Wien-Aktie nach Bekanntgabe der September-Verkehrszahlen von 59,0 auf 61,0 Euro und bestätigen die Hold-Empfehlung.

Die Deutsche Bank bestätigt die Kauf-Empfehlung für die Bawag-Aktie und erhöht das Kursziel von 78,0 auf 80,0 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank stufen die auch die Erste Group-Aktie weiter mit Buy ein und erhöhen das Kursziel von 54,00 auf 56,00 Euro erhöht.

Messages von der CIRA-Jahrestagung:

Panel: "Auf der Suche nach neuen Impulsen am Kapitalmarkt"

"Derzeit gibt es höhere Unernehmens-Bewertungen im Private Market als an der Börse. Private Equity-Fonds sammeln sehr viel Geld ein." - Nico Baader

"Der Aufwand für Regulatorik ist sehr hoch." - Angelika Sommer-Hemetsberger.

"Geld ist da und das Interesse seitens der Investoren ist groß."- Feedback von den Investorenkonferenzen der Erste und Baader Bank.

"Kapitalmarkt in der EU hat keinen Stellenwert. Es fehlen Anreize für private Vorsorge etc." - Fritz Mostböck

"Unternehmen sollen die Governance Story uvm kommunizieren." Angelika Horstmeier, Alliance Advisors

"7 ATX Unternehmen haben die Equity Story auf der Website." "Investoren fordern von IR-Managern, dass sie aktiver auf sie zugehen. Damit schaffen sie Vertrauen." - Marcus Sander (Allincapitals)

"IR-Websites in den USA sind eine Verkaufsshow. Die stehen ganz anders auf der Bühne. Da gibt es viel mehr Zukunftsperspektiven und nicht nur eine reine Bestandsaufnahme." - Nico Baader

Panel: "Investor sucht Company, Company sucht Investor"

"Unternehmen müssen bei dem, was die Bank früher gemacht hat, selbst tätig werden und alle Kanäle lernen zu bespielen (Stichwort Social Media ... ), Retailinvestoren aktivieren und unterschiedliche Investoren erkennen und herausfinden, wie die Investoren ihre Entscheidungen treffen, um auf deren Radarschirm zu kommen." "Unternehmen sollen die Equity Story im Vergleich der Peer Group präsentieren, denn Investoren brauchen Kontext. Unternehmen sollen die Differenzierung zur Peer und die Equity Story klar herausarbeiten"" - Andreas Posavac (Embera)

"Die Jungen sind überproportional in Aktien investiert" "Banken konzentrieren sich immer stärker auf die großen Unternehmen. Die Small & Midcaps fallen etwas unter das Radar. Hier ist eine Lücke entstanden. Es gibt auch immer weniger Investoren im KMU-Bereich. Daher werden wir ab nächstem Jahr mit spezialisierten Anbietern neue Aktivitäten setzen" "Die Politk muss eine zeitgemäße Einstellung zum Kapitalmarkt bekommen. Hier gibt es gut Vorbilder in Europa" - Edith Franc (Wiener Börse)

"Um Aktienumsätze zu generieren, brauche ich Kundenaktivität. Unternehmen müssen aktiv rausgehen und dranbleiben und Konferenzen besuchen. Virtuelle Meetings und Social Media nutzen. Auch den Privatkunden ansprechen." "Ich bin davon überzeugt, dass nächstes Jahr ein besseres Jahr wird, vorausgesetzt es gibt keine Eskalation" "Wir werden mit unserem neuen Partner Oddo BHF Sektor-Events verantsalten, wir wollen näher zum Privataktionär kommen - Klaus della Torre (RBI)

"Unternehmen sollten die Investmentstory auf vier fünf Folien präsentieren, damit Investoren sich ein Bild machen können" "Wir investieren in Wachstumsunternehmen und haben den Plan, hier länger investiert zu sein. Zudem investieren wir in Unternehmen, die unterbewertet sind und bei denen aber schon ein Treiber in Sicht ist. Hier ist das Timing wichtig. Zudem ist auch die Liquidität der Aktie ein Thema" - Alois Wögerbauer (3 Banken Generali KAG)

"Die Trigger für die Investitionsentscheidung sind einzelne Kennzahlen. Man muss die Peer-Perspektive im Auge behalten" - Christian Csomos (S&P Global)

(16.10.2024)

