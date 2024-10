News zu Palfinger, VIG, Valneva, AT&S, Awards für digitale IR-Arbeit, Research zu UBM (Christine Petzwinkler)

17.10.2024, 3827 Zeichen

Palfinger Marine rüstet Offshore-Windparks von RWE in der Nordsee aus. Das Nordseecluster-Projekt des globalen Energiekonzerns RWE liegt 50 Kilometer nördlich der Insel Juist. Es wird in zwei Phasen errichtet: Cluster A soll bis 2027 in Betrieb gehen, Cluster B folgt bis 2029. Mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1,6 GW kann das Nordseecluster umgerechnet 1.600.000 deutsche Haushalte mit Ökostrom versorgen. Die beiden Umspannwerke für das Nordseecluster A werden mit drei Davit-Kranen ausgestattet: zwei PF200 mit einer Reichweite von sieben Metern und ein PF160 mit 4,5 Metern. Zusätzlich werden vier Liferaft-Davits geliefert. Die Lieferung ist ab Oktober 2024 geplant.

Die Vienna Insurance Group feiert Börse-Geburtstag. Am 17. Oktober 1994 notierte die Aktie, damals noch als Wiener Städtische Versicherung, erstmals an der Wiener Börse. "Seit dem Börsenstart hat die VIG ohne Unterbrechung jährlich eine Dividende an ihre Aktionäre ausbezahlt," heißt es in einer Aussendung. In Summe belaufen sich die Dividendenzahlungen bisher auf rund 2,8 Mrd. Euro. "Die Erfolgsgeschichte der VIG wäre ohne den Kapitalmarkt in dieser Form nicht denkbar“, erklärt Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group. Im ersten Jahr an der Börse war die VIG in sechs und 2005 bereits in 15 Ländern präsent. Aktuell ist die Gruppe in 30 Ländern tätig. „Flexibilität und ein Gespür für die Themen, Bedürfnisse und Erreichbarkeit der Zielgruppe sind gefragt. Unsere Kommunikation muss sich stetig weiterentwickeln. Zusätzlich zu den regulären Ergebnisveröffentlichungen und üblichen Konferenzteilnahmen testen wir immer wieder neue Formate und Kanäle“, erläutert Nina Higatzberger-Schwarz, Head of Investor Relations und seit 2005 in der Kapitalmarktkommunikation der VIG tätig.

Neben dem Börsejubiläum darf bei der VIG auch ein Award gefeiert werden: Die VIG wurde für ihre digitale IR-Kommunikation bei der diesjährigen CIRA-Jahrestagung mit dem Platin-Award ausgezeichnet. Die weiteren Preisträger der Austrian Financial Communication Awards - Schwerpunkt „Digitale Kommunikation“ sind Lenzing, OMV, voestalpine, Post, wienerberger, Agrana, Erste Group.

Mehr AT&S in den Erste AM-Fonds: Wie AT&S mitteilt, hält die Erste Asset Management über verschiedene Fonds nunmehr 6,21 Prozent an AT&S, zuvor waren es 4,02 Prozent.

Valneva und LimmaTech haben von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für den weltweit am weitesten fortgeschrittenen tetravalenten Shigella Biokonjugat-Impfstoffkandidaten Shigella4V (S4V) den Fast Track-Status erteilt bekommen. Valneva hat für den Impfstoffkandidaten eine exklusive weltweite Lizenz von LimmaTech erworben. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr bis zu 165 Millionen Krankheitsfälle und etwa 600.000 Todesfälle auf Shigella zurückgeführt, insbesondere bei Kindern in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs).

Research: Goldman Sachs stuft Valneva weiter mit Neutral ein, passt aber das Kursziel von 3,9 auf 3,7 Euro an.

Die Analysten von NuWays stufen die UBM-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 27,0 Euro ein. UBM hat jüngst das Ergebnis des Umtauschangebots für die neue grüne Anleihe bekanntgegeben. Es wurde ein Nominalbetrag von 73,6 Mio. Euro umgetauscht, was ca. 25 Prozent der Inhaber der Anleihen ’19-’25 und ’21-’26 entspricht. "Unserer Ansicht nach unterstreicht dies deutlich das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens," kommentieren die Analysten.

