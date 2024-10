News zu Strabag, wienerberger, neuer Erste AM Laufzeitfonds, Research zu Sportradar (Christine Petzwinkler)

21.10.2024, 2961 Zeichen

wienerberger veranstaltete am 17. Oktober in Sittingbourne (GB) einen Investorentag. Unter dem Motto „It’s All About Growth“ stellte die Veranstaltung für Investoren und Analysten die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf innovative, nachhaltige Baulösungen in den Mittelpunkt. Besuchern wurde u.a. das europäische Rohr- und Dachgeschäft von wienerberger präsentiert. Heimo Scheuch, CEO von wienerberger: „Unser strategischer Fokus auf Wachstum, unterstützt durch gezielte Initiativen und innovative Ansätze zur Ausweitung unseres Geschäfts und zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Bauindustrie, hat es uns ermöglicht, trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds solide Ergebnisse zu erzielen. Nachhaltiges Wachstum durch gezielte wertschöpfende Akquisitionen, insbesondere Terreal, ermöglicht es uns, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in den Bereichen Wohnbau und Infrastruktur anzugehen und gleichzeitig den steigenden Bedarf zu decken.“

Der Baukonzern Strabag stellt mehrere Flächen entlang der Wiener U2-Baustelle für Street-Art-Künstler:innen zur Verfügung. Eine erste Fläche wurde von der Kolumbianerin Tinta del Rio auf der Baustelle in der Neubaugasse gestaltet. „Mit dem innovativen Street-Art-Projekt auf den U2-Baustellen bringen wir Kunst direkt dorthin, wo Menschen arbeiten und sich bewegen. Street-Art und ihr Entstehungsprozess wird für die Menschen leicht zugänglich und erlebbar gemacht“, erklärt Strabag CEO Klemens Haselsteiner. Nach Abschluss des Bauprojekts sollen die Kunstwerke auf Reisen gehen und wandern, an den Baucontainern befestigt, zu den nächsten Strabag-Baustellen.

Bis Jahresende 2024 gibt es wieder die Möglichkeit für Unternehmer:innen, ab einem Unternehmensgewinn von mehr als 33.000 Euro, einen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag in Anspruch zu nehmen. Laut Einkommenssteuergesetz kann dafür eine investitionsbedingte Anschaffung in spezielle Wertpapiere getätigt werden. Der neu aufgelegte ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 ist so ein Wertpapier. Investiert wird bei diesem Fonds in ein breit gestreutes Portfolio aus Anleihen mit guten bis sehr guten Bonitäten („Investment Grade“). Die Zeichnungsfrist für den Laufzeitfonds läuft bis zum 13. Dezember 2024. Bis dahin kann der Laufzeitfonds bei Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich oder online gezeichnet werden. Von 14. Dezember 2024 bis 23. Dezember 2024 kann weiter in den gestarteten Fonds investiert werden. Nach dem 23. Dezember 2024 kann er nicht mehr erworben werden. Bisher wurden bei den heuer emittierten Laufzeitfonds der Erste AM Anteile im Wert von knapp über 162 Mio. Euro gezeichnet (Stand 15.10.2024).

Research: JP Morgan stuft Sportradar von Neutral auf Overweight und erhöht das Kursziel von 12,00 auf 15,0 Dollar.

