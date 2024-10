Wiener Börse Party #763: ATX schwächer, Investorentage bei WIE, Semperit, FACC, Jubiläen Strabag / Rosinger Group, Par14 EAM

Ab 21.10. 2024 ist eine weitere neue "Market & Me" Jingle-Version für die tägliche Wiener Börse Party (die gelben Icons auf http://www.audio-cd.at/spotify) im Einsatz, völlig neu eingespielt von Singer-Songwriter Dominik Plangger, fein mit der Gitarre im Americana-Style, lebte er doch u.a.

in Kanada, wo er ein Blockhaus aufbaute und als Touristenführer tätig war. Der Südtiroler hatte mit 16 Jahren in Bars erste öffentliche Auftritte als Solokünstler mit Coversongs. Nach einem Intermezzo in der Trash Metal-Szene begann Dominik um die Jahrtausendwende, eigene Songs zu schreiben, die er gemeinsam mit Philipp Makolies (später Gitarrist bei Polarkreis 18) im Wohnzimmer aufnahm. Einem breiten Publikum wird Plangger 2009 durch Auftritte bei den Songs an einem Sommerabend und die Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker bekannt. Sein neuestes Album "Limes" erschien gerade im "sturm&klang"-Label von Konstantin Wecker.



https://dominikplangger.at

"Limes" bei Apple Music: https://music.apple.com/at/album/limes/1765696907



Konzerte:

Sa,16. November @ 20:00

Himmelblau Tapas Bar und Irish Pub Oberhuebergasse 6, Lienz, Tirol, Austria

Konzert im Irish Pub Reservierung E-mail: info@himmelblau-lienz.at Tel. +43 660 1636639 oder +43 4852 65791



Fr, 17. Januar 2025 @ 19:30

Groß-Enzersdorf Kaiser-Franz-Josef-Straße 2, Groß-Enzersdorf, Niederösterreich, Österreich

https://www.kultur-im-kotter.at/ticketbestellung/



Davor verstärkten Hackbrett-Superstar Maria Ma, Zweitfrau-Frontfrau Diana Lueger oder Ex-Börsenradio-Kollege Sebastian Leben den Jingle, wieder davor hiess es "Team drajc", denn die ersten Folgen machte ich (dra) noch mit meinem Co. Josef Chladek (jc), danach wurde Market & Me daraus. Und einen Alternative Take gibt es noch als "Team Rosinger" samt Video auf YouTube. Call to Action: Ich mag an "Music Mondays" immer wieder neue Jingles bringen und auch diesen Jingle Evolution Podcast erweitern.. Drei Möglichkeiten: 1. Man fordert von mir die Karaoke-Version an und macht daheim was draus, 2. man kommt zu mir ins Studio und checkt vor Ort was, 3. (am besten) ... man bringt das Jingle Theme in ganz neuem Sound.



Ach ja: Ein Sager von Börsechef Christoph Boschan mit Zeitgeist und Modethema galt als Inspiration ...

Original Song in der Langversion: https://audio-cd.at/page/podcast/2734/

Video Team Rosinger: https://www.youtube.com/watch?v=7RAuwTYLJQI



