PIR-News: Zukäufe bei Bawag und Uniqa, Verkäufe bei Pierer Mobility und AT&S, Marinomed mit Vorstands-News, Research zu Verbund, elf Börsenotierte auf Zürich-Roadshow (Christine Petzwinkler)

Die Bawag hat nach Erhalt aller Genehmigungen die Übernahme der Barclays Consumer Bank Europe mit Sitz in Hamburg vollzogen und wird eng mit dem bestehenden Führungsteam zusammenarbeiten, um das Retailgeschäft in Deutschland sowie in der DACH/NL-Region weiter auszubauen. Während einer Übergangsphase wird das Geschäft weiterhin unter der Marke Barclays geführt. Das Rebranding ist für das Jahr 2026 geplant. Für die Kunden ändert sich vorerst nichts: Produkte und Konditionen bleiben unverändert und werden auch nach Abschluss der Transaktion in ihrer bisherigen Form bestehen bleiben, teilt die Bank mit.

Bawag

Die zur Uniqa gehörende PremiQaMed Group erwirbt die Privatklinik Wörgl vom bisherigen deutschen Eigentümer und wird die Tiroler Klinik mit 29 Betten im gewohnten Umfang weiterführen. Sämtliche rund 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden übernommen, auch die Zusammenarbeit mit den mehr als 30 Belegärztinnen und -ärzten bleibt bestehen. Die Übernahme ist nach Abschluss der nötigen Freigabe durch die Behörden rechtswirksam, heißt es. Das medizinische Angebot der Privatklinik Wörgl umfasst Unfallchirurgie, Sporttraumatologie, orthopädische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Augenheilkunde, plastische Chirurgie und eine Erste-Ärztliche-Hilfe-Ambulanz.

Uniqa

Wie Pierer Mobility mitteilt, hat KTM eine Vereinbarung getroffen, ihre Mehrheitsbeteiligung an MV Agusta an den Minderheitsgesellschafter Art of Mobility S.A. zum Unternehmenswert im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu verkaufen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen wird. Im November 2022 hat KTM im Wege einer Kapitalerhöhung 25,1 Prozent an der MV Agusta Motor S.p.A. mit Sitz in Varese (Italien) erworben und den Anteilsbesitz im Frühjahr 2024 auf 50,1 Prozent erhöht.

Pierer Mobility

AT&S hat den Verkauf sämtlicher Anteile an AT&S Korea, dem Werk im koreanischen Ansan, an SO.MA. abgeschlossen. „Wir konnten mit dem Verkauf unser strategisches Profil weiter schärfen, und durch den Mittelzufluss aus dem Verkauf stärken wir unsere finanzielle Position,“ betont AT&S-CFO Petra Preining. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 405 Mio. Euro sowie rund 17 Mio. Euro Zinsertrag. Das Management erwartet durch die Transaktion nach Abzug von Steuern einen Mittelzufluss in Höhe von 386 Mio. Euro, wovon 79 Mio. Euro, in Form von Dividendenzahlungen und einer Anzahlung, zum 31. Dezember 2024 bereits geflossen sind. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA wird sich damit auf unter 3 reduzieren, teilt AT&S mit.

AT&S

Die Analysten der Baader Bank bestägen die Reduce-Empfehlung und auch das Kursziel in Höhe von 68,0 Euro für Verbund. Die Experten haben ihr Modell aktualisiert, da die österreichischen Strom-Grundlast-Futures-Kontrakte für ein Jahr und zwei Jahre seit der letzten Aktualisierung im November 2024 um mehr als 10 Euro/MWh gestiegen sind, Daher werden auch die EPS-Schätzungen für 2024 und 2025 nach oben angepasst. Sie erwarten nun für 2024 einen Gewinn je Aktie von 5,32 (bisher: 5,09) Euro und für 2025 von 4,77 (bisher 4,51 Euro) je Aktie.

Verbund

Personalie: Marinomed-Finanzvorstand Pascal Schmidt hat das Unternehmen Ende Jänner verlassen. Die Leitung des Finanzbereichs wird interimistisch Gabriele Ram übernehmen, sie bekleidetete in den vergangenen 10 Jahren mehrere C-Level-Positionen in verschiedenen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Zuletzt war sie CFO von Wienerberger Piping Solutions.

Marinomed Biotech



Bereits zum 4. Mal veranstaltet die Wiener Börse in Kooperation mit ODDO BHF und Raiffeisen Bank International am 5. Februar 2025 die Investorenkonferenz „Austrian Top Picks Zurich“. Mit dabei: AMAG, Andritz, EVN, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Palfinger, Raiffeisen Bank International, Semperit, STRABAG, Verbund, Zumtobel Group. In 65 One-on-One und Small Group Meetings treffen die heimischen Vorstände und Investor Relations-Verantwortlichen auf 25 Investoren.

