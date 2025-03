LinkedIn-NL: Über Buddy Talks zur Geldanlage, zum Sport und zum Gemischten Hack mit Zusatz "wanted"

- Im Rahmen der Super Me Sundays auf audio-cd.at startete heute die Reihe Geldgespräche. Den Beginn macht eine Crossover-Folge mit den Kollegen von "Ziemlich gut veranlagt", Ruediger Landgraf (kronehit) und Robert Kleedorfer (Kurier). Da ich Gemischtes Hack liebe (Podcastfans werden wissen, wovon ich rede), ist dies mein Lieblings-Buddy-Podcast zu Finanzthemen in stets gleicher Besetzung mit forterzählten Themen. Die Einladung der beiden, mal einen Dreier zu machen, habe ich gerne angenommen. Wir sprechen über im Grunde fast alle Asset Klassen und mir werden Tipps rausgelockt, die ich sonst nie geben würde im eigenen Kino. Auch Rüdiger und Robert outen sich, dies tun sie aber eh gerne und immer wieder. Genau deswegen mag ich das auch so. Bitte achtet auch auf den Abspann. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6888 - https://kurier.at/podcasts/ziemlichgutveranlagt/ziemlich-gut-veranlagt-der-finanzpodcast/401803327 - https://www.instagram.com/ziemlichgutveranlagt/ - Robert Kleedorfer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/3587/ - Erinnerung mit einer alten Folge von "Team drajc" mit meinem Co. Josef Chladek , da waren wir gerade frisch geboostert: https://www.audio-cd.at/page/podcast/2528 About: Die Season 1 mit 10 Folgen ist presented von der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft http://www.3bg.at . Und ein PS an Michael Marek , Alexandra Schneider , clemens haipl oder Thomas Mraz : Ich möchte sowas wie Gemischtes Hack mit wem von Euch machen. Eh nur einmal im Monat.

- sie haben nicht nur am Fußballfeld Trophäen gesammelt, sie tun das nun auch am Buchmarkt: Nach mehr als 15.000 verkauften Exemplaren erhalten Hans Krankl und Herbert Prohaska in dieser Woche gemeinsam mit ihren Co-Autoren Rainer Pariasek und Eric Sebach für ihren Bestseller “Lustig war’s immer” das Goldene Buch des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels. Die gleiche Auszeichnung erhielten die Fußballlegenden vor einem Jahr für “Über das Leben”. Übergeben wurde das Goldene Buch von Gustav Soucek, Geschäftsführer des Hauptverbandes. Zur Übergabe im Café Museum lud der Verlag edition a bekannte Sportjournalisten, TV-Teams und auch mich als Fanboy ein. Die launige Diskussion wurde Audio und Video von allen recorded, also auch von mir. Vier Dinge habe ich herausgenommen: - 1) warum Hans Krankl näher bei Rainer Pariasek sitzt, dafür aber weit weg von Herbert Prohaska - 2) wieviele weitere Bücher es geben wird - 3) was der ÖSV für die künftigen Bücher bedeuten könnte - 4) wie lange dauert die Arbeit an einem Buch? Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6885/ http://www.edition-a.at Das legendäre Trio mit Abstand im Cafe Museum: https://photaq.com/page/pic/96786/

- Episode 61/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die besten Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören, im ATX TR haben wir immerhin Rekordniveaus, über die niemand spricht. Highlights der Woche: All-time-Highs bei ATX NTR, ATX TR am Mittwoch, POLYTEC GROUP 17 Prozent Wochenplus, STRABAG ytd vorne, ein Umsatzschwung und auch eine neue Regierung. https://audio-cd.at/page/podcast/6889