LinkedIn-NL: Palfinger-Jam über unserem Jingle, EY, Uniqa #1, Alpha Female und der Trumput

Eine weitere "Market & Me" Jingle-Version für die tägliche Wiener Börse Party (die gelben Icons auf http://www.audio-cd.at/spotify) ist im Einsatz, eingespielt auf der E-Gitarre von Gregor Sterrer, Insurance Manager bei der börsenotierten Palfinger, aufgenommen und produziert von Clemens Klein, dies solo sowie auch über die Karaoke-Version unserer Jingles. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7326

Gregor: "Ich habe von meinem Opa, der selbst seit 65 Jahren Gitarrist ist und immer noch aktiv ist, mit 10 meine erste Gitarre bekommen und mir dann über die Jahre spielen selbst beigebracht. Nach über 15 Jahren in diversen Gruppen, habe ich meinen Traum, ein Rockstar zu werden, (das ist ein bisschen scherzhaft gemeint, das war nie im Rahmen des Möglichen) aufgegeben. Deswegen konzentriere ich mich beruflich auf meine Tätigkeit bei Palfinger und musikalisch auf das Inbrunst Quintett (In5runst). Eine Gruppe mit 4 fantastischen Sängerinnen, die ich mit der Akustik-Gitarre begleite". Davor verstärkten Dancefloor-Star Formula X (für den Aktientag im Kino), Singer-Songwriter Dominik Plangger, Hackbrett-Superstar Maria Ma, Zweitfrau-Frontfrau Diana Lueger oder Ex-Börsenradio-Kollege Sebastian Leben den Jingle, wieder davor hiess es "Team drajc", denn die ersten Folgen machte ich (dra) noch mit meinem Co. Josef Chladek (jc), danach wurde Market & Me daraus. Und einen Alternative Take gibt es noch als "Team Rosinger" samt Video auf YouTube. Call to Action: Ich mag an "Music Mondays" immer wieder neue Jingles bringen und auch diesen Jingle Evolution Podcast erweitern.. Drei Möglichkeiten: 1. Man fordert von mir die Karaoke-Version an und macht daheim was draus, 2. man kommt zu mir ins Studio und checkt vor Ort was, 3. (am besten) ... man bringt das Jingle Theme in ganz neuem Sound. Ach ja: Ein Sager von Börsechef Christoph Boschan mit Zeitgeist und Modethema galt als Inspiration ... Original Song in der Langversion: https://audio-cd.at/page/podcast/2734/ Video Team Rosinger: https://www.youtube.com/watch?v=7RAuwTYLJQI - mehr Songs: https://www.audio-cd.at/songs (Achtung: Spotify löscht Songs only, auf Apple Podcasts alle da) - Playlist mit ein paar unserer Songs: https://open.spotify.com/playlist/63tRnVh3aIOlhrdUKvb4P Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

- Alpha Mann mal Alpha Frau, diesmal geht es mit Julia Skobeleva, die unter Femme Phénoménale auftritt und Leadership bzw. Gruppendynamik an der Sigmund Freud Privatuniversität oder der Webster University auftritt, um Sport. Wieder springen wir zwischen Englisch und Deutsch, es geht um Strategie, Kraft, Sport, Business & Dating, Competition, Nika Prevc, Fussball, Coaches, Langlaufen, uvm. Nächstes Mal geht es um Kunst. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7324/ Geldgespräch mit Julia: https://audio-cd.at/page/podcast/7031 http://www.femmephenomenale.ai https://www.instagram.com/femmephenomenaleai/

- Episode 145/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die besten Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: ATX Total Return im Verlauf auf All-time-High, Uniqa überholt VIG im ATX year-to-date und ist neue Nr. 1. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7327

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 144/365: Was ich mit "Trumput" meine und wie ich das einsetze dieser Tage, erzähle ich in dieser Folge, es ist ein Mix aus Absicherung und Chance auf Spontangewinne, weil Trump eben Trump ist. https://audio-cd.at/page/podcast/7325

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 143/365: Europaweit wurden im vergangenen Jahr insgesamt 5.383 Investitionsprojekte ausländischer Investor:innen angekündigt, ein Rückgang um fünf Prozent. Spitzenreiter im Europa-Ranking bleibt Frankreich – trotz eines Rückgangs um 14 Prozent auf 1.025. Großbritannien belegt den zweiten Platz im Ranking, die Zahl der Projekte sank um 13 Prozent auf 853. Auf dem dritten Platz ist Deutschland mit 608 Investitionsprojekten und einem Rückgang von 17 Prozent – und somit auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2011. Österreich kann sich auch über einen Investitionszuwachs freuen: Die Investitionen steigen um 31 Prozent von 80 auf 105 Projekte. Die Zahl der Projekte hat sich mit 105 auf dem Niveau von 2022 wieder stabilisiert. Österreichische Unternehmen investieren vorrangig in Deutschland, UK und Bosnien. Wichtigste Herkunftsländer für Österreich-Investitionen sind Deutschland, die Schweiz und die USA. Das sind Ergebnisse der „EY Attractiveness Survey“ der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zur Attraktivität des Wirtschaftsraumes Europa und zu tatsächlichen Investitionsprojekten ausländischer Unternehmen in Europa. https://audio-cd.at/page/podcast/7320

Die Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7319 - ATX fester - Zahlen von Uniqa, Andreas Brandstetter klingt gut - News zu Pierer, Strabag - Research zu Kontron, wienerberger, Porr - was mich bei Pierer und Bajaj interessieren würde - Vintage zu AT&S - weiter gehts im Podcast

christian.drastil@audio-cd.at