LinkedIn-NL: Work-Work-Balance passt nicht - nach Kino-Freude und mit Magazine 100 kommt jetzt der böse Teil

Im Q1/2024 schrieb ich über meine Ängste als Selbstständiger und den Overkill für KMU. Es wurde der mit Abstand meistgelesene Beitrag auf unseren Seiten im Web, ich wurde deswegen sogar zu Podcasts eingeladen. Obwohl ich nach wie vor solide aufgestellt bin im Business, ist alles im letzten Jahr noch schlimmer geworden. Die Work-Work-Balance stimmt nicht mehr und erstmals sage auch ich TGIF, weil am Wochenende weniger "Was ist jetzt schon wieder?"-Ängste da sind, was Telefon und Mailbox betrifft. Die Tagesarbeit liebe ich nach wie vor, aber das "getriebener Lakai sein", das nicht. Im Juni ist nun ein reines Auf-die-Seite- und Nach-Hinten-Arbeiten angesagt, freilich wird das Tagesgeschäft mit Freude erledigt, aber ich hoffe, dass ich sonst Friede bekomme, um geistig und gesundheitlich ein bissl upzugraden wieder. Es liegt ja nicht Arbeiten, sondern daran, wie es im Jahr 2025 Selbstständige zu bewältigen haben. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7368

Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 05/2025 liefert die Zertifikate-Aspekte aus dem Talk mit meinem ZFA.Beiratskollegen Otto Lucius, Mr. Finanzbildung in Österreich. Da geht es um die Zertifkateberater-Ausbildung mit Input auch aus unserer Ecke und um die Qualität der Einreichungen 2025. Und abschliessend spiele ich noch eine Daily Voice mit den Rekordsiegern aus 18 Jahren Award und den Vorjahressiegern aller Kategorien ein, denn am 3.6. findet ja der Zertifikate Award Austria 2025 statt. Und dann noch ein kleines Update zum Zertifikate-Depot bei dadat, das Stand 31.5. : +4,18 Prozent nach Spesen (+ mehr als 1% KESt-Guthaben) hat. Dyn. Mischfonds in EUR gemäss VÖIG-Statistik: -0,6 Prozent ytd . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7365 Otto Lucius Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7328 Zertifikate Depot bei dad.at: https://photaq.com/page/index/4173 Episode 152/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die besten Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: Intraweek neues All-time-High beim ATX TR wieder und hohe Volumina zum Mai-Ultimo. https://audio-cd.at/page/podcast/7366

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 151/365: Zertifikate Award 2025 am 3.6.: Hier die Rekordsieger und Vorjahressieger aller Kategorien. https://audio-cd.at/page/podcast/7364

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 150/365: Die Jubiläumsfolge 150 der daily voice ist den schönsten Doppelseiten aus 100 Ausgaben Börse Social Magazine gewidmet, in Summe 10.000 Seiten zum Wiener Markt, die den ATX TR von 4595 Punkten auf bis über 10.000 begleitet haben in diesen 7 Jahren und 4 Monaten (=100 Monaten) seit Ende 2016. Hört rein, was es mit CCPA, EAM, Raiffeisen, Verbund, Erste Group sowie Wolfgang Matejka und Gunter Deuber auf sich hat. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7360 https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_100 http://www.boerse-social.com/magazine

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7358 - ATX am Fenstertag = Mai-Ultimo zunächst fester, ATX TR auf All-time-High-Niveau - Verbund gesucht - Rosinger Group mit weiterem Börsenachschub aus Italien - CPI mit Angebot an Bondinhaber - Vintage zu Austriacard - Christoph Boschan sprach mit Markus Marterbauer

Seit Jahresbeginn schreibe ich ein Ranking der 10 besten Österreicher:innen ATP und WTA gemixt mit, meine Freunde sind gerade dabei das zu visualisieren. Zu Jahresbeginn hatten wir ein 7:3 für die Männer, jetzt sogar ein 8:2. Heute um 20:30 Uhr spielt Filip Misolic in der R32 der French Open gegen Novak Djokovic. Die Wettquoten sind eindeutig: 1,04 bei Sieg Djoker, 11 bei Sieg Misolic. Sollte Miso Against All Odds gewinnen, passiert Folgendes: Er wäre erstmals beste(r) Österreicher(in) im Tennis. Sebastian Ofner und Julia Grabher, beide nach Verletzungen stark zurück, waren das schon. Und auch Lukas Neumayer ist am aufsteigenden Ast. Ich sage mal auf Basis der Leistungen der ersten 5 Monate: Schon sehr bald gibt es rot-weiss-rot wieder in ATP oder WTA Top100. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7362 https://live-tennis.eu/en/atp-live-ranking https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking https://sports.admiral.at/de/sportwetten/tennis/grand-slam

Danke fürs Reinhören!