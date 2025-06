» Nachlese: Das Video zum #aktientag135 (audio cd.at)

09.06.2025, 4283 Zeichen

Wir haben wieder einmal einen Pfingstmontag, an dem gehandelt wird. Dies rund um das All-time-High-Niveau des ATX Total Return. Anbei aktuelle Podcasts mit Statistiken dazu (auch die Zugriffe sind perfekt), aber zu Beginn ein Video zum #aktientag135 , Robert Gillinger und ich wollen heuer noch 2x ins Kino einladen. #staytuned. https://www.linkedin.com/posts/christiandrastil_impressionen-aktientag-1352025-activity-7337737770049716225-YQ9O

Moritz Marouschek ist Corporate Developer bei der Asta Energy Solutions AG und Ex-Handball-Profi bei West Wien. Wir beginnen mit einem Wordrap, den Moritz als Aktiver der Handball Jugend Euro 2012 ausgefüllt hat. Was sagt er heute zu seinen damaligen Antworten? Wegen einer Verletzung musste der West Wien Spieler (und später auch Jugendtrainer), der es auch auf A-Team-Einberufungen gebracht hat, leider früh aufhören. Wir sprechen über Jobs bei Red Bull, Allianz, Laola 1, der Uni Wien. Und dann natürlich über Montana Aerospace und seit heuer deren Tochter Asta. Auch Vater Roland Marouschek, Michael Tojner, Sabrina "Mocki" Mockenhaupt und Georg Bursik werden erwähnt. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7412/

Episode 159/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen kann. Ich mache das bewusst wöchentlich. Wer ist mit jeweiligem Stichtag im ATX vertreten (einmal, dann bei Änderungen)? Wieviel Marktkapitalisierung gibt es gesamt, wer sind die wichtigsten Player? Wer hat 2025, wer im Langfristvergleich die besten Performance? Wer die höchsten Umsätze? Wie vergleicht sich das mit dem DAX? Reinhören. Highlights der Woche: Am Freitag erneut ein neues All-time-High beim ATX TR, das MSCI-Rebalancing hatte keine Austro-Beteiligung. https://audio-cd.at/page/podcast/7411

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 158/365: Die Wiener Börse bietet für Lehrkräfte, die die Zeichen der Zeit erkannt haben (sage ich, so frech ist die Börse selbst nicht), Unterrichtsmaterialien an: "börse4beginners" (Unterstufe) und "börse4me" (Oberstufe) sind leicht verständlich aufbereitet. Die Wiener Börse bietet zudem kostenfreie Spezialseminare zum Thema Börse und Kapitalmarkt an für die Lehrerfortbildung an. Ich habe selbst immer wieder in Schulen unterrichtet, das Thema taugt den Schüler:innen! Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7409

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 157/365: Die Wiener Börse hat auf ihrem tollen YouTube-Kanal dargestellt, warum der ESC 2026 nicht in der Wiener Börse stattfinden wird (Audio hier, mit Bildern verlinkt). Dafür Spoiler: Noch 2025 werden Börse Social Network und Börse Express 2x in ein Kino laden, die Formate sind in diesem Podcast angespoilert. Double Feature, aber an unterschiedlichen Tagen. https://audio-cd.at/page/podcast/7407

- ATX ruhig, in der Dividendenphase zieht der ATX TR davon

- Telekom Austria gesucht

- Research zu Uniqa, Raiffeisen Top Picks, Erste AM schließt Zukauf ab, OeNB mit Prognose

Die Wahlösterreicherin Lilian Kuster (CH) wurde Mitte Mai Vize-Europameisterin im Ultraradsport, dies im Rahmen des Race Around Niederösterreich mit 725km und knapp 8000 Höhenmetern, in anderen Worten 30 Stunden Nonstop bei sehr bescheidenem Wetter. Wir sprechen über Regelwerk, Challenges im Training und Race, rote Ampeln, Freunde im Begleitauto und vieles mehr. Die Sportliche Leiterin der Sportunion NÖ hat, weil es so schön ist, wenige Tage später noch das legendäre Bergrennen "Glocknerkönig" nachgelegt und wurde dort Age Group Zweite. Weitere Themen: Das Laufen, die Pharma-Branche, Roland Königshofer und auch die börsenotierte Agrana. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7408

