» LinkedIn-NL: WTF lauert da im AKW Zwentendorf? (ein Hörbuch folgt)

Business Athlete Podcast: In dieser Folge waren Bernhard Krumpel und Christian Drastil noch ein wenig unter Schock, denn EVN-Sprecher Stefan Zach hat vor wenigen Stunden im AKW Zwentendorf in ein unglaubliches Geheimnis eingeweiht. Wir haben sogar Christian Stocker angerufen, aber er hat nicht abgehoben. Weiters geht es in dieser Folge um The One Big Marvellous Markus, um Hattmansdorfer und Arnautovic, um Schulnoten-Follower, Stockers Börsentipps, etliche Mannschaftsdiskussionen, die Temu-Version von Donald Trump und darüber, dass es kein Klimaziel, sondern nur noch Doskozil geben würde. Bottom Line ist noch immer zu viel toxische Postitiviät in der Mannschaft und etwas zu wenig Zug zum Tor. Aber sie haben sich immer noch relativ lieb. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7608 Bisherige Folgen: https://audio-cd.at/search/krumpel http://www.krumpel.at

Hinweis: Zum Zwentendorf-Vorfall werden alle Beteiligten ein Hörbuch verfassen, Stichwort Audible.

Episode 200/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Robert Gillinger schreibt im Börse Express: "Wir benötigen einen kompletten Kulturwandel in der Art und Weise, wie wir über Risiko sprechen. Dazu gehört auch der Glaube in weiten Teilen der Politik, dass es die Aufgabe von Aufsichtsbehörden ist, Menschen/Anleger daran zu hindern, (kurzfristige) Verluste zu erzielen. Unter völliger Außerachtlassung, dass Veranlagung an sich ein langfristiges Ding ist. Passend dazu der aktuelle Marktbericht des ZFA der zeigt, dass jene Anleger, die sich mit dem Thema beschäftigen, viel, viel weiter sind, als Politik und Aufsicht unterstellen: es ist “eine Freude” zu sehen, wie hier von Anlegern gezielt versucht wird, die höhere Volatilität des Marktes mit Hebelprodukten zu nutzen. Und gleichzeitig Portfoliopositionen mit eben diesen Produkten in den immer unsicher werdenden Zeiten nach unten abgesichert werden. Die Sorge der Obrigkeit um unser Geld ist unterm Strich eigentlich nur verständlich, wenn diese das unsere als das ihre ansieht. Brauchen würde sie es jedenfalls ... Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7609 http://www.boerse-express.com https://www.zertifikateforum.at

Episode 199/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im "Börsianer Magazin" lieferten sich ja Finanzminister Markus Marterbauer und Börse-Chef Christoph Boschan einen Schlagabtausch, lt. Chefredakteurin Ingrid Krawarik prallten Welten aufeineinander. Thematisiert hat Marterbauer u.a. sein Salzstangerl und da setze ich an. Hören. https://audio-cd.at/page/podcast/7607 Link Börsianer: https://www.boersianer.at/artikel/boersianer-cover-markus-marterbauer-und-christoph-boschan-im-schlagabtausch

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7606 - ATX etwas leichter - Frequentis gesucht - EuroTeleSites hilft Stockpicking Österreich auf All-time-High - FMA mit hoher Strafe, noch nicht rechtskräftig - viel zu feiern bei Erste Group - News zu EuroTeleSites, Erste Group - Research zu RBI

- Ingo Nix ist Senior Analyst, Investment Advisor, Börsianer, Kapitalmarkt- und Investor Relations-Experte sowie Autor eines Italienisch Guides. Wir starten mit Ingos Grossvater und einem spannenden Einstieg in den Markt und gehen dann die Journey mit einerseits JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, anderererseits mit Neuer Markt, Lehman & Co. an. Dazu haben wir zwei längere Spezialpunkte: Welche Bewertungsmodelle setzt Ingo ein, um gute Aktien zu finden? Und: Wieso Ingo zu meiner Italo Disco Idee mit Monika Mader (Finsurtech Fantasy) passt. Dazu gibt es im PS hier gleich die Auflösung. PS: Ingo hat ein digitales Einsteigerbuch zur wundervollen Kunst der italienischen Sprache verfasst: "Jede Seite dieses Buches wurde mit Sorgfalt und Liebe gestaltet, um dir nicht nur die Sprache näherzubringen, sondern dich auch in die Magie und Leidenschaft Italiens eintauchen zu lassen. Möge es dir Freude bereiten, dich inspirieren und dich Schritt für Schritt in eine Welt führen, in der Worte nicht nur gesprochen, sondern gefühlt werden. Buon viaggio nella lingua italiana. A presto!" Das Buch kann man zb über christian.drastil@audio-cd.at bekommen. PS II: Der Refrain von Sarà perché ti amo beinhaltet mit "E vola, vola, si sa" ja auch das beliebt-berüchtigte Kapitalmarkt-Wort "Vola". Und Buy the Dip ist in dieser Podcastfolge ebenfalls Thema. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7605/ - Ingo Italiano: https://www.instagram.com/reel/DK_dE1rITgx/?igsh=dmQxb3k4dXNnNWtv - Börsepeople Monika Mader: https://audio-cd.at/page/podcast/7171

- Episode 198/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern 30 führende digitale Banken, Broker und Asset Manager einen schnellen, konsequenten Vorsorge-Neustart ab 2026.Mit dabei u.a. unsere Partner Baader Bank und Ernst Huber (in D via Traders Place). Kernforderungen: - Frühstart-Rente ab Geburt - mit automatischem Übergang ins Altersvorsorgedepot ab 18 - Keine starren Garantien - mehr Renditechancen, weniger Bürokratie - Flexible Auszahlung statt starrer Verrentung - Offen für alle Steuerpflichtigen in Deutschland - Volldigitales Onboarding - analog war gestern Fazit / Call to Action: Millionen Deutsche investieren längst selbst. Der Staat darf diesen Wandel nicht länger ignorieren – er muss ihn endlich fördern. Unser Appell an die Politik: Nicht reden – handeln. 2026 starten. Gemeinsam. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7602

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7601 - ATX etwas fester - AT&S-Aktie zieht weiter - Baader und Erste Group wie erwartet als München-Duo - News zu Porr - Research zu Flughafen Wien - Börsegeschichte feratel

