SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Frequentis, Strabag und Do&Co gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.08.2025, 1146 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:06 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 4715 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.24% auf 59.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.53% auf 86.3 Euro und DO&CO mit +1.32% auf 199.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24068 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 20.89% ytd).

- PIR-News: News zu Frequentis, Verbund, WEB Windenergie AG
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Post, Kapsch TrafficCom auffällig
- Nachlese: Obergantschnigs ABC-Comeback nach der Sommerpause, Young Investors Green?
- Börsegeschichte 12.8.: George Soros 95
- Österreich Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +26.98% ytd, +111.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten Börsepeople-Podcasts:

Beate Zöchmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/7702
Lena Plesiutschnig: https://audio-cd.at/page/podcast/7691
Erich Pitak: https://audio-cd.at/page/podcast/7685
Alexander Eberan (Upd,1): https://audio-cd.at/page/podcast/7676
Serge Nussbaumer: https://audio-cd.at/page/podcast/7668


(12.08.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

ABC Audio Business Chart #141: Licht und Schatten – was auf die Wirtschaft zukommt (Josef Obergantschnig)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Österreichische Post, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, OMV, Erste Group, Addiko Bank, Strabag, Rosgix, Verbund, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Lenzing, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Polytec Group, Telekom Austria, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Commerzbank, Deutsche Bank.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Frequentis, Strabag und Do&Co ge...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. WEB, BNP Paribas, Porr, Post, BMW, ABC

» ATX-Trends: Porr, Bawag, RBI ...

» ABC Audio Business Chart #141: Licht und Schatten – was auf die Wirtscha...

» Wiener Börse Party #965: Nach Rekordwelle ruhiger und etwas schwächerer ...

» Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu RBI, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Beate Zöchmeister, RBI, AT&S, Wolfgang Matejka, Bund-Spreads, ...

» PIR-News: Großaufträge für Porr, Allrad-Fahrzeuge für die Post (Christin...

» Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Pierer Mobility, Strabag und Eur...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, HeidelbergCement, Zalando und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie salesforce.com, IBM, Caterpillar, 3M, Procter & Gamble und UnitedHealth für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie TLG Immobilien, Hypoport, Noratis, Under Armour, BayWa und Transocean für Gesprächsstoff sorgten
Wie Lenzing, Wienerberger, RBI, DO&CO, Erste Group und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten
DAX-Frühmover: Sartorius, Hannover Rück, Continental, Merck KGaA, SAP, Rheinmetall, Commerzbank, Zalando, Münchener Rück und Deutsche Telekom
Guten Morgen mit K+S, Mutares, Novartis, Schott Pharma ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Frequentis 2.95%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Bawag 1.35%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Fabasoft(5), Frequentis(2), Österreichische Post(2), Kontron(1), Flughafen Wien(1)
    Star der Stunde: Österreichische Post 1.12%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -2.42%
    Trader01 zu Wienerberger
    #gabb #1911
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 198/365: 30 Starke deutsche Kapitalmarktstimmen (u.a. Baader, Traders Place) mit Politik-Call-to-Action

    Episode 198/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern 30 führende digitalen Banken, Broker und Asset Manager einen schnellen, konseque...

    Books josefchladek.com

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Anna Galí
    Time on Quaaludes and Red Wine
    2024
    Éditions Images Vevey

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Luca Bani & Gael del Río
    Oddments
    2024
    Ediciones Posibles

    Monika Faber, Hanna Schneck, Arne Reimer
    Buchumschlag! Fotomontagen im politischen Kampf der 1930er-Jahre in Österreich
    2025
    Schlebrügge.Editor



    Autor: Christian Drastil

    12.08.2025, 1146 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:06 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 4715 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.24% auf 59.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.53% auf 86.3 Euro und DO&CO mit +1.32% auf 199.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24068 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 20.89% ytd).

    - PIR-News: News zu Frequentis, Verbund, WEB Windenergie AG
    - Unser Volumensrobot sagt: RBI, Post, Kapsch TrafficCom auffällig
    - Nachlese: Obergantschnigs ABC-Comeback nach der Sommerpause, Young Investors Green?
    - Börsegeschichte 12.8.: George Soros 95
    - Österreich Depots: Etwas fester
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +26.98% ytd, +111.80% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten Börsepeople-Podcasts:

    Beate Zöchmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/7702
    Lena Plesiutschnig: https://audio-cd.at/page/podcast/7691
    Erich Pitak: https://audio-cd.at/page/podcast/7685
    Alexander Eberan (Upd,1): https://audio-cd.at/page/podcast/7676
    Serge Nussbaumer: https://audio-cd.at/page/podcast/7668


    (12.08.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    ABC Audio Business Chart #141: Licht und Schatten – was auf die Wirtschaft zukommt (Josef Obergantschnig)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Österreichische Post, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, OMV, Erste Group, Addiko Bank, Strabag, Rosgix, Verbund, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Lenzing, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Polytec Group, Telekom Austria, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Commerzbank, Deutsche Bank.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Frequentis, Strabag und Do&Co ge...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. WEB, BNP Paribas, Porr, Post, BMW, ABC

    » ATX-Trends: Porr, Bawag, RBI ...

    » ABC Audio Business Chart #141: Licht und Schatten – was auf die Wirtscha...

    » Wiener Börse Party #965: Nach Rekordwelle ruhiger und etwas schwächerer ...

    » Österreich-Depots: Verbund und Post aufgestockt (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.8.: Extremes zu RBI, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Beate Zöchmeister, RBI, AT&S, Wolfgang Matejka, Bund-Spreads, ...

    » PIR-News: Großaufträge für Porr, Allrad-Fahrzeuge für die Post (Christin...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Pierer Mobility, Strabag und Eur...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, HeidelbergCement, Zalando und Deutsche Telekom für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie salesforce.com, IBM, Caterpillar, 3M, Procter & Gamble und UnitedHealth für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie TLG Immobilien, Hypoport, Noratis, Under Armour, BayWa und Transocean für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Lenzing, Wienerberger, RBI, DO&CO, Erste Group und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    DAX-Frühmover: Sartorius, Hannover Rück, Continental, Merck KGaA, SAP, Rheinmetall, Commerzbank, Zalando, Münchener Rück und Deutsche Telekom
    Guten Morgen mit K+S, Mutares, Novartis, Schott Pharma ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Frequentis 2.95%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Bawag 1.35%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Fabasoft(5), Frequentis(2), Österreichische Post(2), Kontron(1), Flughafen Wien(1)
      Star der Stunde: Österreichische Post 1.12%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -2.42%
      Trader01 zu Wienerberger
      #gabb #1911
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 198/365: 30 Starke deutsche Kapitalmarktstimmen (u.a. Baader, Traders Place) mit Politik-Call-to-Action

      Episode 198/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern 30 führende digitalen Banken, Broker und Asset Manager einen schnellen, konseque...

      Books josefchladek.com

      András Ladocsi
      There is a big river ...
      2024
      Void

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      Christian Reister
      Pressure
      2025
      Self published

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank