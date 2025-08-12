Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Frequentis, Strabag und Do&Co gesucht
12.08.2025, 1146 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:06 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 4715 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.24% auf 59.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.53% auf 86.3 Euro und DO&CO mit +1.32% auf 199.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24068 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 20.89% ytd).
- PIR-News: News zu Frequentis, Verbund, WEB Windenergie AG
- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Post, Kapsch TrafficCom auffällig
- Nachlese: Obergantschnigs ABC-Comeback nach der Sommerpause, Young Investors Green?
- Börsegeschichte 12.8.: George Soros 95
- Österreich Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +26.98% ytd, +111.80% seit Start 2013
Die jüngsten Börsepeople-Podcasts:
Beate Zöchmeister: https://audio-cd.at/page/podcast/7702
Lena Plesiutschnig: https://audio-cd.at/page/podcast/7691
Erich Pitak: https://audio-cd.at/page/podcast/7685
Alexander Eberan (Upd,1): https://audio-cd.at/page/podcast/7676
Serge Nussbaumer: https://audio-cd.at/page/podcast/7668
ABC Audio Business Chart #141: Licht und Schatten – was auf die Wirtschaft zukommt (Josef Obergantschnig)
Aktien auf dem Radar:RBI, Österreichische Post, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Porr, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, OMV, Erste Group, Addiko Bank, Strabag, Rosgix, Verbund, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Lenzing, Rosenbauer, Wienerberger, Wolford, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Polytec Group, Telekom Austria, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Commerzbank, Deutsche Bank.
