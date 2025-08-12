Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Frequentis, Strabag und Do&Co gesucht

12.08.2025, 1146 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:06 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 4715 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 28.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.24% auf 59.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.53% auf 86.3 Euro und DO&CO mit +1.32% auf 199.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24068 ( -0.02%, Ultimo 2024: 19909, 20.89% ytd).

- PIR-News: News zu Frequentis, Verbund, WEB Windenergie AG

- Unser Volumensrobot sagt: RBI, Post, Kapsch TrafficCom auffällig

- Nachlese: Obergantschnigs ABC-Comeback nach der Sommerpause, Young Investors Green?

- Börsegeschichte 12.8.: George Soros 95

- Österreich Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.24% vs. last #gabb, +26.98% ytd, +111.80% seit Start 2013

(12.08.2025)

ABC Audio Business Chart #141: Licht und Schatten – was auf die Wirtschaft zukommt (Josef Obergantschnig)

