LinkedIn-NL: Das Saturday Late Night Podcast Quiz zu 70s, 80s, 90s, dazu Daniel Stelter und Peter Brezinschek

Episode 235/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Der Ökonom Daniel Stelter und Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt diskutieren im empfehlenswerten "Make Economy Great Again"-Podcast Folge für Folge über Schritte, die Deutschland aus der Krise bringen können. Die jüngste Folge ist eine Solofolge von Daniel Stelter und es geht um den Ansatz der Negativen Einkommensteuer, Stichwort Milton Friedman. Mit Genehmigung von Daniel (danke!) darf ich diese Passage einspielen. Ich finde, das ist ein hervorragender Einwurf auch für uns in Österreich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7752 https://www.welt.de/podcasts/make-economy-great-again/ Die besprochene Folge auf Spotify in voller Länge: https://open.spotify.com/episode/0Zj7jnnERmRzGt0RQak8pQ Daniel Stelter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-stelter-b8003388/

Episode 234/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Peter Brezinschek weist auf ein Detail hin: " Mit +47,6% p.a. schossen die Verwaltungsgebühren des Staats den Inflationsvogel ab. Die Handschrift der Regierung bezüglich Einnahmensteigerung liest sich seltsamerweise auch in der Inflationsrate ab, sollte der Finanzminister wissen. Da auch in den vergangenen 15 Jahren die hashtag#administrierten Preise der öffentlichen Hand deutlich stärker als in den übrigen (privaten) Sektoren anzogen, wäre dies ein klarer Hinweis: Der hohe Staatsanteil am Wirtschaftskreislauf hat seinen teuren Preis. " Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7751 https://www.linkedin.com/in/peter-brezinschek-b60202b5/

Danke fürs Reinhören!

