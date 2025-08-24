SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Das Saturday Late Night Podcast Quiz zu 70s, 80s, 90s, dazu Daniel Stelter und Peter Brezinschek

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.08.2025, 1983 Zeichen

Neu: Das grosse Offline Quiz mit den Kandidaten Norbert Peter und Marco Seltenreich mit Quizmaster Christian Drastil 🎧 , gezählt wurde mit Produkten von #Manner. Und wer ging im Fragenmix aus Sport, Filmgeschichte, Musik feat. Diana Neumüller-Klein , Gadgets und Unnützem Wissen als Sieger hervor? Reinhören! http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast 

Episode 235/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Der Ökonom Daniel Stelter und Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt diskutieren im empfehlenswerten "Make Economy Great Again"-Podcast Folge für Folge über Schritte, die Deutschland aus der Krise bringen können. Die jüngste Folge ist eine Solofolge von Daniel Stelter und es geht um den Ansatz der Negativen Einkommensteuer, Stichwort Milton Friedman. Mit Genehmigung von Daniel (danke!) darf ich diese Passage einspielen. Ich finde, das ist ein hervorragender Einwurf auch für uns in Österreich. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7752 https://www.welt.de/podcasts/make-economy-great-again/ Die besprochene Folge auf Spotify in voller Länge: https://open.spotify.com/episode/0Zj7jnnERmRzGt0RQak8pQ Daniel Stelter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-stelter-b8003388/

Episode 234/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Peter Brezinschek weist auf ein Detail hin: " Mit +47,6% p.a. schossen die Verwaltungsgebühren des Staats den Inflationsvogel ab. Die Handschrift der Regierung bezüglich Einnahmensteigerung liest sich seltsamerweise auch in der Inflationsrate ab, sollte der Finanzminister wissen. Da auch in den vergangenen 15 Jahren die hashtag#administrierten Preise der öffentlichen Hand deutlich stärker als in den übrigen (privaten) Sektoren anzogen, wäre dies ein klarer Hinweis: Der hohe Staatsanteil am Wirtschaftskreislauf hat seinen teuren Preis. " Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7751 https://www.linkedin.com/in/peter-brezinschek-b60202b5/

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(24.08.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Offline Podcast S1/03: Samantha Fox oder doch eine andere? Das 1. Saturday Late Night Quiz zum Buch (Seltenreich & Peter feat. Drastil)




 

Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.

    Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.

