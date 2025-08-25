SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr und Erste Group gesucht

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
25.08.2025, 1093 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.07 Prozent im Plus bei 4790 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.43% auf 7.84 Euro, dahinter Porr mit +2.08% auf 30.725 Euro und Erste Group mit +1.70% auf 85.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24272 ( -0.35%, Ultimo 2024: 19909, 21.91% ytd).

- PIR-News: Research zu Uniqa
- Unser Robot sagt: FACC, Verbund
- Nachlese: Philipp Bagus Die Ära Milei, ÖTV-Podcast, Offline Quiz, Billa Beschwerden
- Börsegeschichte 25.8.: Bitte wieder so wie 2015
- Österreich-Depots: Verbund weiter aufgestockt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten Börsepeople-Podcasts:

Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758
Caterina Vizzardelli: https://audio-cd.at/page/podcast/7746
Trizi Schoeppl: https://audio-cd.at/page/podcast/7737
Nina Ritzinger: https://audio-cd.at/page/podcast/7727
Markus Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7719


(25.08.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.

Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: RHI Magnesita 2.3%, Rutsch der Stunde: Uniqa -1.11%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: RBI(2), SBO(1), VIG(1), AT&S(1), Uniqa(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Porr 2.24%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.06%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(2), Porr(2), Andritz(1), Verbund(1), Frequentis(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event Semperit
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.35%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -3.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: voestalpine(1)
    #gabb #1920
    Featured Partner Video

    Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip

    Der Börsegeschichte Podcast Österreich als neue Facette auf audio-cd.at. Heute: 34 Jahre Gorbi-Crash, der im August 1991 eine Vola zeigte, die man damals im Startjahr so noch nicht gesehen hatte. D...

    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: RHI Magnesita 2.3%, Rutsch der Stunde: Uniqa -1.11%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: RBI(2), SBO(1), VIG(1), AT&S(1), Uniqa(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Porr 2.24%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.06%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Kontron(2), Porr(2), Andritz(1), Verbund(1), Frequentis(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event Semperit
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.35%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -3.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: voestalpine(1)
      #gabb #1920
      Featured Partner Video

      Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip

      Der Börsegeschichte Podcast Österreich als neue Facette auf audio-cd.at. Heute: 34 Jahre Gorbi-Crash, der im August 1991 eine Vola zeigte, die man damals im Startjahr so noch nicht gesehen hatte. D...

