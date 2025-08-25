» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr und Erste Group gesucht

25.08.2025, 1093 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:00 liegt der ATX mit +0.07 Prozent im Plus bei 4790 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.43% auf 7.84 Euro, dahinter Porr mit +2.08% auf 30.725 Euro und Erste Group mit +1.70% auf 85.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24272 ( -0.35%, Ultimo 2024: 19909, 21.91% ytd).

- PIR-News: Research zu Uniqa

- Unser Robot sagt: FACC, Verbund

- Nachlese: Philipp Bagus Die Ära Milei, ÖTV-Podcast, Offline Quiz, Billa Beschwerden

- Börsegeschichte 25.8.: Bitte wieder so wie 2015

- Österreich-Depots: Verbund weiter aufgestockt

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten Börsepeople-Podcasts:

Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758

Caterina Vizzardelli: https://audio-cd.at/page/podcast/7746

Trizi Schoeppl: https://audio-cd.at/page/podcast/7737

Nina Ritzinger: https://audio-cd.at/page/podcast/7727

Markus Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7719

(25.08.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.

Random Partner Vontobel

Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr und Erste Group gesucht

» SportWoche Podcast ÖTV-Spitzentennis: Intro mit dem Konzept Austro-Top10...

» ATX-Trends: FACC, AT&S, Uniqa, VIG, Erste Group, RBI ...

» Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Daniel Stelter, Quiz, Michael Weidner

» LinkedIn-NL: Das Saturday Late Night Podcast Quiz zu 70s, 80s, 90s, dazu...

» Wiener Börse Party #974: ATX im Minus, AT&S stark, Österreichischer Akti...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.8.: EuroTeleSites, Andritz, Gorbi (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Caterina Vizzardelli, Marinomed, Assai, ATXFive, Gorbi-Crash (...