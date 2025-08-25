Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr und Erste Group gesucht
25.08.2025, 1093 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:00 liegt der ATX mit +0.07 Prozent im Plus bei 4790 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.43% auf 7.84 Euro, dahinter Porr mit +2.08% auf 30.725 Euro und Erste Group mit +1.70% auf 85.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24272 ( -0.35%, Ultimo 2024: 19909, 21.91% ytd).
- PIR-News: Research zu Uniqa
- Unser Robot sagt: FACC, Verbund
- Nachlese: Philipp Bagus Die Ära Milei, ÖTV-Podcast, Offline Quiz, Billa Beschwerden
- Börsegeschichte 25.8.: Bitte wieder so wie 2015
- Österreich-Depots: Verbund weiter aufgestockt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013
Die jüngsten Börsepeople-Podcasts:
Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758
Caterina Vizzardelli: https://audio-cd.at/page/podcast/7746
Trizi Schoeppl: https://audio-cd.at/page/podcast/7737
Nina Ritzinger: https://audio-cd.at/page/podcast/7727
Markus Glanzer: https://audio-cd.at/page/podcast/7719
Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus
Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.
