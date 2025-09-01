Börsegeschichte 1.9.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Bisher gab es an einem 1. September 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 01.09. beträgt -0,08%. Der beste 01.09. fand im Jahr 2010 mit 2,47% statt, der schlechteste 01.09. im Jahr 1998 mit -4,99%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 01.09. so: 0,00%.
