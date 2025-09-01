SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 1.9.: Bitte wieder so wie 2010 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

01.09.2025, 403 Zeichen

Bisher gab es an einem 1. September 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 01.09. beträgt -0,08%. Der beste 01.09. fand im Jahr 2010 mit 2,47% statt, der schlechteste 01.09. im Jahr 1998 mit -4,99%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 01.09. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.09.)


(01.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #980: ATX heute nach 6 Minustagen aktuell fester, Pierer Mobility, RBI und Agrana gesucht, interne News CPI Europe




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, AT&S, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Lenzing, Agrana, ATX Prime, ATX, ATX TR, ATX NTR, OMV, Bawag, Frequentis, Mayr-Melnhof, Frauenthal, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Fresenius Medical Care, Symrise, Allianz, Volkswagen Vz., RWE, Porsche Automobil Holding.

    Star der Stunde: Pierer Mobility 0.96%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.71%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(7), Porr(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.45%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Verbund(1), CPI Europe AG(1), DO&CO(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.45%, Rutsch der Stunde: SBO -1.18%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Telekom Austria(1)
    BSN MA-Event Porr
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.27%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(3), voestalpine(1), Mayr-Melnhof(1), Strabag(1)
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 241/365: Emil an der Wiener Börse, Roland Königshofer in Gefahr, er bremste aber super, ein FMA-Sorry

    Episode 241/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Okay, ich bin gerade fiebrig, deswegen bitte ich die FMA zum Schluss um Nachsicht und sag dann noch einen Risikohinweis. Fix ...

    Aktien auf dem Radar:FACC, AT&S, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Lenzing, Agrana, ATX Prime, ATX, ATX TR, ATX NTR, OMV, Bawag, Frequentis, Mayr-Melnhof, Frauenthal, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Fresenius Medical Care, Symrise, Allianz, Volkswagen Vz., RWE, Porsche Automobil Holding.

      Star der Stunde: Pierer Mobility 0.96%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.71%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(7), Porr(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.45%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Verbund(1), CPI Europe AG(1), DO&CO(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.45%, Rutsch der Stunde: SBO -1.18%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Telekom Austria(1)
      BSN MA-Event Porr
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.27%, Rutsch der Stunde: AT&S -3.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(3), voestalpine(1), Mayr-Melnhof(1), Strabag(1)
      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 241/365: Emil an der Wiener Börse, Roland Königshofer in Gefahr, er bremste aber super, ein FMA-Sorry

      Episode 241/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Okay, ich bin gerade fiebrig, deswegen bitte ich die FMA zum Schluss um Nachsicht und sag dann noch einen Risikohinweis. Fix ...

