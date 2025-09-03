SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 3.9.: Bitte so wie vor 10 Jahren (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

03.09.2025

Bisher gab es an einem 3. September 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.09. beträgt -0,04%. Der beste 03.09. fand im Jahr 2015 mit 1,85% statt, der schlechteste 03.09. im Jahr 1998 mit -3,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.09. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.09.)


(03.09.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #982: ATX erholt, Porr / Strabag reagieren auf den ATX, Palfinger Challenger, Milena goes Lenzing, VIE Privataktionärstag




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, RHI Magnesita, FACC, Addiko Bank, Agrana, Pierer Mobility, Lenzing, Frequentis, Zumtobel, CPI Europe AG, Strabag, Porr, UBM, AT&S, CA Immo, Gurktaler AG Stamm, SBO, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Energy, Continental, Symrise, Rheinmetall.

