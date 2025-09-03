Börsegeschichte 3.9.: Bitte so wie vor 10 Jahren (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
03.09.2025, 403 Zeichen
Bisher gab es an einem 3. September 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.09. beträgt -0,04%. Der beste 03.09. fand im Jahr 2015 mit 1,85% statt, der schlechteste 03.09. im Jahr 1998 mit -3,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.09. so: 0,00%.
