Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Zertifikate & Leihe & RIS (Wilhelm Brad, Karin Lenhard), Kapsch TrafficCom, US-Zinsen (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

09.09.2025, 2671 Zeichen

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 08/2025 hat den Fokus auf Persönlichkeiten aus dem Erste Group-Umfeld, die Bank schätze ich im Zertifikate-Bereich vor allem für ihren Remix mit anderen Asset-Klassen und die grosse Palette an Bonus-Zertifikaten. Heute zwei Gäste: Wilhelm "Willi" Brad ist Head of Securities Servicing & Solutions bei der Erste Group Bank und war bereits dabei, als das Thema Zertifikate in Österreich mal über Optionsscheine und irgendwie über die ÖTOB hochgekommen ist, Aktienanleihen waren auch sehr früh sehr stark. Karin Lenhard wiederum wechselte vor einem Jahr von der Erste Group zum Österreichischen Sparkassenverband, ist der Leiterin Kompetenzzentrum Recht/ESG. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7818
https://www.erstegroup.com/de/home
Wilhelm Brad: https://audio-cd.at/page/podcast/7787
Bernd Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/6094
Karin Lenhard: https://audio-cd.at/page/podcast/4008

- ABC Audio Business Chart #143: Zinsen rauf oder runter? ( Josef Obergantschnig) hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7816/
Die nächste Zinssitzung der US-Notenbank steht ante-portas. Wohin geht die Reise? Wusstest du, dass in den 1980er Jahren der Zinssatz auf 19% gestiegen ist? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, hör doch einfach mal rein.

- Episode 251/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. In KW 37 mache ich eine sechsteilige Serie zu Libertärer Politik, dies auf Basis einiger Antworten von Philipp Bagus im Börsepeople Podcast, Philipp ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Ludwig von Mises Instituts Deutschland sowie Autor des Buches "Die Ära Milei". Die komplette Börsepeople-Episode mit Philipp ist natürlich verlinkt.
Folge 1: Ludwig Erhard und das deutsche Wirtschaftswunder nach dem 2. Weltkrieg . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7814
https://philippbagus.de/
- Philipp Bagus im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/7758

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7815
- ATX am Montag 1,07 Prozent stärker
- AT&S gesucht
- Kapsch TrafficCom im wikifolio deutlich erhöht, Raiffeisen Research hat dazwischengefunkt
- News zu Kontron, Strabag, Post
- Kapsch TrafficCom und Rosenbauer neue Top Picks
- Vintage zur Post
- weiter gehts im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.09.)


(09.09.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #986: ATX etwas fester und trotz Seitwärtsbewegung bald um 2 Mrd. schwerer, Facette mit dem DAX, Frequentis tut alles




 

Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, FACC, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, Verbund, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, VIG, voestalpine, Rosgix, DO&CO, AT&S, Rosenbauer, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Bawag, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, E.ON , Volkswagen Vz., RWE, adidas, Henkel, Vonovia SE.

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

Regenbogenparade in Wien
Wie ThyssenKrupp, Alibaba Group Holding, FACC, Deutsche Telekom, Valneva und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
DAX-Frühmover: Fresenius Medical Care, Sartorius, Zalando, Commerzbank, adidas, Continental, Deutsche Bank, Vonovia SE, Volkswagen Vz. und Bayer
Kontron-Aufsichtsrat kauft noch mehr Aktien
Stratec Biomedical am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wiener Börse Party #986: ATX etwas fester und trotz Seitwärtsbewegung bald um 2 Mrd. schwerer, Facette mit dem DAX, Frequentis tut alles




    Wiener Börse Party #981: ATX deutlich schwächer, tolle Index-News zu Frequentis, Annette Scheckmann nicht mehr bei Strabag Österreich

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, FACC, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, Verbund, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, VIG, voestalpine, Rosgix, DO&CO, AT&S, Rosenbauer, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Bawag, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, E.ON , Volkswagen Vz., RWE, adidas, Henkel, Vonovia SE.

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    Regenbogenparade in Wien
    Wie ThyssenKrupp, Alibaba Group Holding, FACC, Deutsche Telekom, Valneva und JinkoSolar für Gesprächsstoff sorgten
    DAX-Frühmover: Fresenius Medical Care, Sartorius, Zalando, Commerzbank, adidas, Continental, Deutsche Bank, Vonovia SE, Volkswagen Vz. und Bayer
    Kontron-Aufsichtsrat kauft noch mehr Aktien
    Stratec Biomedical am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wiener Börse Party #986: ATX etwas fester und trotz Seitwärtsbewegung bald um 2 Mrd. schwerer, Facette mit dem DAX, Frequentis tut alles




      Wiener Börse Party #981: ATX deutlich schwächer, tolle Index-News zu Frequentis, Annette Scheckmann nicht mehr bei Strabag Österreich

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

