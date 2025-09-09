Nachlese: Zertifikate & Leihe & RIS (Wilhelm Brad, Karin Lenhard), Kapsch TrafficCom, US-Zinsen (audio cd.at)

09.09.2025, 2671 Zeichen

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 08/2025 hat den Fokus auf Persönlichkeiten aus dem Erste Group-Umfeld, die Bank schätze ich im Zertifikate-Bereich vor allem für ihren Remix mit anderen Asset-Klassen und die grosse Palette an Bonus-Zertifikaten. Heute zwei Gäste: Wilhelm "Willi" Brad ist Head of Securities Servicing & Solutions bei der Erste Group Bank und war bereits dabei, als das Thema Zertifikate in Österreich mal über Optionsscheine und irgendwie über die ÖTOB hochgekommen ist, Aktienanleihen waren auch sehr früh sehr stark. Karin Lenhard wiederum wechselte vor einem Jahr von der Erste Group zum Österreichischen Sparkassenverband, ist der Leiterin Kompetenzzentrum Recht/ESG. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7818

https://www.erstegroup.com/de/home

Wilhelm Brad: https://audio-cd.at/page/podcast/7787

Bernd Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/6094

Karin Lenhard: https://audio-cd.at/page/podcast/4008

- ABC Audio Business Chart #143: Zinsen rauf oder runter? ( Josef Obergantschnig) hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7816/

Die nächste Zinssitzung der US-Notenbank steht ante-portas. Wohin geht die Reise? Wusstest du, dass in den 1980er Jahren der Zinssatz auf 19% gestiegen ist? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, hör doch einfach mal rein.

- Episode 251/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. In KW 37 mache ich eine sechsteilige Serie zu Libertärer Politik, dies auf Basis einiger Antworten von Philipp Bagus im Börsepeople Podcast, Philipp ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Ludwig von Mises Instituts Deutschland sowie Autor des Buches "Die Ära Milei". Die komplette Börsepeople-Episode mit Philipp ist natürlich verlinkt.

Folge 1: Ludwig Erhard und das deutsche Wirtschaftswunder nach dem 2. Weltkrieg . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7814

https://philippbagus.de/

- Philipp Bagus im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/7758

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7815

- ATX am Montag 1,07 Prozent stärker

- AT&S gesucht

- Kapsch TrafficCom im wikifolio deutlich erhöht, Raiffeisen Research hat dazwischengefunkt

- News zu Kontron, Strabag, Post

- Kapsch TrafficCom und Rosenbauer neue Top Picks

- Vintage zur Post

- weiter gehts im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.09.)

(09.09.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #986: ATX etwas fester und trotz Seitwärtsbewegung bald um 2 Mrd. schwerer, Facette mit dem DAX, Frequentis tut alles

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, FACC, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, Verbund, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, VIG, voestalpine, Rosgix, DO&CO, AT&S, Rosenbauer, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Bawag, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, E.ON , Volkswagen Vz., RWE, adidas, Henkel, Vonovia SE.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 9.9.: Extremes zu EVN, Uniqa und Flughafen Wien (Börse G...

» Nachlese: Zertifikate & Leihe & RIS (Wilhelm Brad, Karin Lenhard), Kapsc...

» PIR-News: News zu Frequentis, Strabag, Kontron, Research und TV-Tipp zu ...

» Wiener Börse Party #986: ATX etwas fester und trotz Seitwärtsbewegung ba...

» Wiener Börse zu Mittag im Plus: Austriacard, Pierer Mobility und Erste G...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Kapsch TrafficCom, Nvidia, Broadcom, Lu...

» ATX-Trends: FACC, AT&S, RBI, Bawag ...

» Wiener Börse Party #985: ATX bei schwachem Volumen fester und wie mir Ra...

» Österreich-Depots: Kapsch TrafficCom aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 8.9.: Willi Hemetsberger, Österreichische Post (Börse Ge...