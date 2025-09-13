SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: #tfc25: SLG organisiert CFO-Runde für ein Positionspapier an die Bundesregierung (hier drei Podcasts und ein Banker-Statement)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.09.2025, 4947 Zeichen

Ein Special zur #tfc25 "Was es braucht, um weiterhin am Standort Österreich investieren zu können": SLG Treasury hat eine CFO-Runde organisiert, die in Schladming ein Positionspapier an die Bundesregierung erarbeitet hat. Ich hatte drei Teilnehmer, Felix Strohbichler (CFO Palfinger), Thomas Leissing (CFO Holzsstoffwerke) und Florian Heindl (CFO FACC) vor dem Mikro, weiters Inputs vom Erste-Banker Ingo Bleier.

- Felix Strohbichler ist CFO der Palfinger AG, die heuer ein ganz besonders erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse hat, Stichworte dazu sind der Aktienkurs, das Handelsvolumen, eine grosse Umplatzierung mit Effekt mehr Streubesitz und eine gute ATX-Chance. Wir sprechen weiters über die SLG-Initiative des CFO-Positionspapiers (sinngemäss: "Was es braucht, um weiterhin am Standort Österreich investieren zu können") an die Bundesregierung (Felix und Thomas Leissing / Egger sind quasi die Schriftführer der CFO-Gruppe), über gemeinsame Nenner und natürlich auch über die Treasury-Herausforderungen eines international aufgestellten Unternehmens mit mehreren Divisionen und unterschiedlichen Needs. Und: Es gibt eine schöne Anekdote aus 2001. Ich frage Felix letztendlich auch, ob er Best-Practice-Anfragen von CFOs nicht börsenotierter Unternehmen bekommt. Denn: Wir haben viel zu wenige börsenotierte Unternehmen in Österreich, umso mehr sollten alle CFOs der Gelisteten meiner Meinung nach next year das CFO-Highlight, die #tfc26, besuchen.  Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7842 http://www.paflinger.com Börsepeople Podcast Felix Strohbichler: https://audio-cd.at/page/podcast/4026 https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526 About: Der "Treasury & Finance Convention Podcast" ist via http://www.audio-cd.at (über den Podcast "Audio-CD.atIndie Podcasts" (http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple) abrufbar. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude.

- Florian Heindl ist Ex-Banker, er war in einer früheren Phase bereits Treasury & IR-Beauftragter der börsenotierten FACC, wurde damals geholt, um nach einem Fraud-Vorfall für neue Strukturen zu sorgen. Nach einem ca. zweijährigen Intermezzo bei anderen Unternehmen ist er im Mai 2024 als CFO zur FACC zurückgekehrt. Wir sprechen über Treasury am Beispiel FACC, über die Börse (hier ist FACC gerade so etwas wie die Aktie der Stunde), über die CFO-Runde (mit Regierungsbotschaft) der SLG in Schladming, steigende Margen, die Rolle von Airbus und die Geschichte mit Kroatien. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7843/ https://www.facc.com https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

- Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der Wiener Börse. Thomas führt aus, warum dieses Segment für Egger derzeit kein Thema mehr darstellt. Wir sprechen auch ausführlich über die Finanzierungsstrategie des Familienunternehmens und die Bedeutung der freien Cash-flows, Eigenkapital sorgt für Stabilität. Im Bereich der Fremdfinanzierung gibt es ein Drei-Säulen-Modell: Bankenfinanzierung, Kapitalmarktfinanzierungen und das Factoring-Programm. Abschliessend sprechen wir über Nachhaltigkeit und den besonderen Blick von Thomas auf die Tischplatte meines Podcaststands auf der #tfc25.Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7836 https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

- Ingo Bleier ist Chief Corporates and Markets Officer bei der Erste Group. Für den #tfc25 Podcast sprechen wir zunächst über die Kombi aus eben Corporates and Markets, dann über die Erste-Aktie, deren Performance und Handelsvolumen. Weiters tauchen wir in das SLG Geschäftsberichtsradar ein, thematisieren die Rating-Thematik (Investment-Grade unter Druck), Resilienz durch Liquiditätspuffer und „Was-wäre-wenn“-Analysen vs. At-Risk-Berechnungen. Auch Polen und die anstehende Baader Investment Conference in München feat. Austrian Day durch die Erste Group haben wir auf der Agenda. Und freilich gibt es ein Update zu George Business. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7840 https://www.erstegroup.com/de/home https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

Danke fürs Reinhören!

Christian.drastil@audio-cd.at

 


(13.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 256/365: Kann man Javier Milei persönlich treffen? (Ep. 6/6 Serie zu Libertärer Politik mit Philipp Bagus)




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, RHI Magnesita, Amag, Pierer Mobility, Porr, voestalpine, Agrana, Bawag, Verbund, Frequentis, Erste Group, Addiko Bank, Gurktaler AG VZ, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Wienerberger, Polytec Group, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Merck KGaA, Continental, Hannover Rück, ProSiebenSat1.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: #tfc25: SLG organisiert CFO-Runde für ein Positionspapier a...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing Egger, Florian Heindl F...

» Wiener Börse Party #989: ATX unverändert, FACC top, CFO Florian Heindl z...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.9: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Thomas Leissing #tfc25, Markus Scheck (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Flughafen Wien, UBM (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag im Plus: Agrana, VIG, Palfinger gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Monika Rosen, Elke Vlach, Markus Scheck...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
ThyssenKrupp und ArcelorMittal vs. voestalpine und Salzgitter – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Stahl
Rheinmetall und Hochtief vs. ProSiebenSat1 und BayWa – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Uniqa und Hannover Rück vs. Zurich Insurance und Generali Assicuraz. – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Versicherer
Biogen Idec und Stratec Biomedical vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
Zu Besuch 2025




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    #gabb #1935
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #981: ATX deutlich schwächer, tolle Index-News zu Frequentis, Annette Scheckmann nicht mehr bei Strabag Österreich

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Lawrence Impey & Sue Rose
    Tonewood
    2019
    Eaglesfield Editions

    Chris Dooks
    We Love You Forever
    2024
    DooksBooks

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition



    Autor: Christian Drastil

    13.09.2025, 4947 Zeichen

    Ein Special zur #tfc25 "Was es braucht, um weiterhin am Standort Österreich investieren zu können": SLG Treasury hat eine CFO-Runde organisiert, die in Schladming ein Positionspapier an die Bundesregierung erarbeitet hat. Ich hatte drei Teilnehmer, Felix Strohbichler (CFO Palfinger), Thomas Leissing (CFO Holzsstoffwerke) und Florian Heindl (CFO FACC) vor dem Mikro, weiters Inputs vom Erste-Banker Ingo Bleier.

    - Felix Strohbichler ist CFO der Palfinger AG, die heuer ein ganz besonders erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse hat, Stichworte dazu sind der Aktienkurs, das Handelsvolumen, eine grosse Umplatzierung mit Effekt mehr Streubesitz und eine gute ATX-Chance. Wir sprechen weiters über die SLG-Initiative des CFO-Positionspapiers (sinngemäss: "Was es braucht, um weiterhin am Standort Österreich investieren zu können") an die Bundesregierung (Felix und Thomas Leissing / Egger sind quasi die Schriftführer der CFO-Gruppe), über gemeinsame Nenner und natürlich auch über die Treasury-Herausforderungen eines international aufgestellten Unternehmens mit mehreren Divisionen und unterschiedlichen Needs. Und: Es gibt eine schöne Anekdote aus 2001. Ich frage Felix letztendlich auch, ob er Best-Practice-Anfragen von CFOs nicht börsenotierter Unternehmen bekommt. Denn: Wir haben viel zu wenige börsenotierte Unternehmen in Österreich, umso mehr sollten alle CFOs der Gelisteten meiner Meinung nach next year das CFO-Highlight, die #tfc26, besuchen.  Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7842 http://www.paflinger.com Börsepeople Podcast Felix Strohbichler: https://audio-cd.at/page/podcast/4026 https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526 About: Der "Treasury & Finance Convention Podcast" ist via http://www.audio-cd.at (über den Podcast "Audio-CD.atIndie Podcasts" (http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple) abrufbar. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude.

    - Florian Heindl ist Ex-Banker, er war in einer früheren Phase bereits Treasury & IR-Beauftragter der börsenotierten FACC, wurde damals geholt, um nach einem Fraud-Vorfall für neue Strukturen zu sorgen. Nach einem ca. zweijährigen Intermezzo bei anderen Unternehmen ist er im Mai 2024 als CFO zur FACC zurückgekehrt. Wir sprechen über Treasury am Beispiel FACC, über die Börse (hier ist FACC gerade so etwas wie die Aktie der Stunde), über die CFO-Runde (mit Regierungsbotschaft) der SLG in Schladming, steigende Margen, die Rolle von Airbus und die Geschichte mit Kroatien. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7843/ https://www.facc.com https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

    - Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der Wiener Börse. Thomas führt aus, warum dieses Segment für Egger derzeit kein Thema mehr darstellt. Wir sprechen auch ausführlich über die Finanzierungsstrategie des Familienunternehmens und die Bedeutung der freien Cash-flows, Eigenkapital sorgt für Stabilität. Im Bereich der Fremdfinanzierung gibt es ein Drei-Säulen-Modell: Bankenfinanzierung, Kapitalmarktfinanzierungen und das Factoring-Programm. Abschliessend sprechen wir über Nachhaltigkeit und den besonderen Blick von Thomas auf die Tischplatte meines Podcaststands auf der #tfc25.Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7836 https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

    - Ingo Bleier ist Chief Corporates and Markets Officer bei der Erste Group. Für den #tfc25 Podcast sprechen wir zunächst über die Kombi aus eben Corporates and Markets, dann über die Erste-Aktie, deren Performance und Handelsvolumen. Weiters tauchen wir in das SLG Geschäftsberichtsradar ein, thematisieren die Rating-Thematik (Investment-Grade unter Druck), Resilienz durch Liquiditätspuffer und „Was-wäre-wenn“-Analysen vs. At-Risk-Berechnungen. Auch Polen und die anstehende Baader Investment Conference in München feat. Austrian Day durch die Erste Group haben wir auf der Agenda. Und freilich gibt es ein Update zu George Business. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7840 https://www.erstegroup.com/de/home https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

    Danke fürs Reinhören!

    Christian.drastil@audio-cd.at

     


    (13.09.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 256/365: Kann man Javier Milei persönlich treffen? (Ep. 6/6 Serie zu Libertärer Politik mit Philipp Bagus)




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, RHI Magnesita, Amag, Pierer Mobility, Porr, voestalpine, Agrana, Bawag, Verbund, Frequentis, Erste Group, Addiko Bank, Gurktaler AG VZ, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Wienerberger, Polytec Group, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Deutsche Boerse, Beiersdorf, Merck KGaA, Continental, Hannover Rück, ProSiebenSat1.

    Random Partner

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: #tfc25: SLG organisiert CFO-Runde für ein Positionspapier a...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Thomas Leissing Egger, Florian Heindl F...

    » Wiener Börse Party #989: ATX unverändert, FACC top, CFO Florian Heindl z...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.9: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Thomas Leissing #tfc25, Markus Scheck (audio cd.at)

    » PIR-News: Research zu Flughafen Wien, UBM (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag im Plus: Agrana, VIG, Palfinger gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Monika Rosen, Elke Vlach, Markus Scheck...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    ThyssenKrupp und ArcelorMittal vs. voestalpine und Salzgitter – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Stahl
    Rheinmetall und Hochtief vs. ProSiebenSat1 und BayWa – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Uniqa und Hannover Rück vs. Zurich Insurance und Generali Assicuraz. – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Versicherer
    Biogen Idec und Stratec Biomedical vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    Zu Besuch 2025




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      #gabb #1935
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #981: ATX deutlich schwächer, tolle Index-News zu Frequentis, Annette Scheckmann nicht mehr bei Strabag Österreich

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Bryan Schutmaat
      Good Goddamn
      2017
      Trespasser

      Maja Daniels
      Gertrud
      2024
      Void

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank