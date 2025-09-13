LinkedIn-NL: #tfc25: SLG organisiert CFO-Runde für ein Positionspapier an die Bundesregierung (hier drei Podcasts und ein Banker-Statement)

Ein Special zur #tfc25 "Was es braucht, um weiterhin am Standort Österreich investieren zu können": SLG Treasury hat eine CFO-Runde organisiert, die in Schladming ein Positionspapier an die Bundesregierung erarbeitet hat. Ich hatte drei Teilnehmer, Felix Strohbichler (CFO Palfinger), Thomas Leissing (CFO Holzsstoffwerke) und Florian Heindl (CFO FACC) vor dem Mikro, weiters Inputs vom Erste-Banker Ingo Bleier.

- Felix Strohbichler ist CFO der Palfinger AG, die heuer ein ganz besonders erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse hat, Stichworte dazu sind der Aktienkurs, das Handelsvolumen, eine grosse Umplatzierung mit Effekt mehr Streubesitz und eine gute ATX-Chance. Wir sprechen weiters über die SLG-Initiative des CFO-Positionspapiers (sinngemäss: "Was es braucht, um weiterhin am Standort Österreich investieren zu können") an die Bundesregierung (Felix und Thomas Leissing / Egger sind quasi die Schriftführer der CFO-Gruppe), über gemeinsame Nenner und natürlich auch über die Treasury-Herausforderungen eines international aufgestellten Unternehmens mit mehreren Divisionen und unterschiedlichen Needs. Und: Es gibt eine schöne Anekdote aus 2001. Ich frage Felix letztendlich auch, ob er Best-Practice-Anfragen von CFOs nicht börsenotierter Unternehmen bekommt. Denn: Wir haben viel zu wenige börsenotierte Unternehmen in Österreich, umso mehr sollten alle CFOs der Gelisteten meiner Meinung nach next year das CFO-Highlight, die #tfc26, besuchen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7842 http://www.paflinger.com Börsepeople Podcast Felix Strohbichler: https://audio-cd.at/page/podcast/4026 https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526 About: Der "Treasury & Finance Convention Podcast" ist via http://www.audio-cd.at (über den Podcast "Audio-CD.atIndie Podcasts" (http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple) abrufbar. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude.

- Florian Heindl ist Ex-Banker, er war in einer früheren Phase bereits Treasury & IR-Beauftragter der börsenotierten FACC, wurde damals geholt, um nach einem Fraud-Vorfall für neue Strukturen zu sorgen. Nach einem ca. zweijährigen Intermezzo bei anderen Unternehmen ist er im Mai 2024 als CFO zur FACC zurückgekehrt. Wir sprechen über Treasury am Beispiel FACC, über die Börse (hier ist FACC gerade so etwas wie die Aktie der Stunde), über die CFO-Runde (mit Regierungsbotschaft) der SLG in Schladming, steigende Margen, die Rolle von Airbus und die Geschichte mit Kroatien. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7843/ https://www.facc.com https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

- Thomas Leissing ist CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten wir im Kapitalmarktumfeld immer wieder Kontakt, Egger war starker Emittent von Retailanleihen an der Wiener Börse. Thomas führt aus, warum dieses Segment für Egger derzeit kein Thema mehr darstellt. Wir sprechen auch ausführlich über die Finanzierungsstrategie des Familienunternehmens und die Bedeutung der freien Cash-flows, Eigenkapital sorgt für Stabilität. Im Bereich der Fremdfinanzierung gibt es ein Drei-Säulen-Modell: Bankenfinanzierung, Kapitalmarktfinanzierungen und das Factoring-Programm. Abschliessend sprechen wir über Nachhaltigkeit und den besonderen Blick von Thomas auf die Tischplatte meines Podcaststands auf der #tfc25.Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7836 https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

- Ingo Bleier ist Chief Corporates and Markets Officer bei der Erste Group. Für den #tfc25 Podcast sprechen wir zunächst über die Kombi aus eben Corporates and Markets, dann über die Erste-Aktie, deren Performance und Handelsvolumen. Weiters tauchen wir in das SLG Geschäftsberichtsradar ein, thematisieren die Rating-Thematik (Investment-Grade unter Druck), Resilienz durch Liquiditätspuffer und „Was-wäre-wenn“-Analysen vs. At-Risk-Berechnungen. Auch Polen und die anstehende Baader Investment Conference in München feat. Austrian Day durch die Erste Group haben wir auf der Agenda. Und freilich gibt es ein Update zu George Business. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7840 https://www.erstegroup.com/de/home https://www.slg.co.at https://treasury-finance-convention.at Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526