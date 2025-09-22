Wiener Börse zu Mittag schwächer: EuroTeleSites, Telekom Austria, Verbund gesucht

22.09.2025, 1083 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit -0.67 Prozent im Minus bei 4598 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 25.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EuroTeleSites AG mit +2.48% auf 4.755 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.15% auf 9.205 Euro und Verbund mit +1.01% auf 60.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23455 ( -0.78%, Ultimo 2024: 19909, 17.81% ytd).

- PIR-News: News zu Flughafen Wien, Erste Group, Post, Indizes

- Unser Volumensrobot sagt: Telekom Austria, Strabag

- Nachlese: Norbert Peter, Karin Lenhard

- Börsegeschichte 22.9.: EuroTeleSites

- Österreich-Depots: Etwas schwächer, aber über der Benchmark

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.33% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Norbert Peter: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

Ilka Groenewold: https://audio-cd.at/page/podcast/7867

Christoph Zenk: https://audio-cd.at/page/podcast/7857

Cosima Radimsky: https://audio-cd.at/page/podcast/7849

Markus Scheck: https://audio-cd.at/page/podcast/7835

(22.09.2025)

BSN Podcasts

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger siegt erneut, Karrierehoch Joel Schwärzler, Jürgen Melzer resümiert Bad Waltersdorf

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Amag, Polytec Group, voestalpine, VIG, Wienerberger, Semperit, Rosgix, Mayr-Melnhof, Agrana, AT&S, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, Sartorius, Deutsche Boerse, Henkel, Porsche Automobil Holding.

Random Partner UBM

Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: EuroTeleSites, Telekom Austria, Verbun...

» LinkedIn-NL: CD SES Awards - die ersten 5 gehen an Strabag, Porr, Palfin...

» ATX-Trends: Porr, Strabag, AT&S ...

» Börsepeople im Podcast S21/02: Norbert Peter

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 25x Und wie sieht deine Welt von morge...

» LinkedIn-NL: #weltvonmorgen? 25 wunderbare Visionen, gefragt hat die Ste...

» Österreich-Depots: Kapsch TrafficCom ist jetzt die grösste Position (Dep...

» Börsegeschichte 19.9: Erinnerung an einen der wildesten Tage ever (Börse...

» Nachlese: Ilka Groenewold, Strabag, Porr, Palfinger, Sonia Nsir (audio c...

» PIR-News: News zu Agrana, Bawag (Christine Petzwinkler)