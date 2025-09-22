SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag schwächer: EuroTeleSites, Telekom Austria, Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

22.09.2025, 1083 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit -0.67 Prozent im Minus bei 4598 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 25.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EuroTeleSites AG mit +2.48% auf 4.755 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.15% auf 9.205 Euro und Verbund mit +1.01% auf 60.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23455 ( -0.78%, Ultimo 2024: 19909, 17.81% ytd).

- PIR-News: News zu Flughafen Wien, Erste Group, Post, Indizes
- Unser Volumensrobot sagt: Telekom Austria, Strabag
- Nachlese: Norbert Peter, Karin Lenhard
- Börsegeschichte 22.9.: EuroTeleSites
- Österreich-Depots: Etwas schwächer, aber über der Benchmark
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.33% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Norbert Peter: https://audio-cd.at/page/podcast/7876
Ilka Groenewold: https://audio-cd.at/page/podcast/7867
Christoph Zenk: https://audio-cd.at/page/podcast/7857
Cosima Radimsky: https://audio-cd.at/page/podcast/7849
Markus Scheck: https://audio-cd.at/page/podcast/7835


(22.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger siegt erneut, Karrierehoch Joel Schwärzler, Jürgen Melzer resümiert Bad Waltersdorf




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Amag, Polytec Group, voestalpine, VIG, Wienerberger, Semperit, Rosgix, Mayr-Melnhof, Agrana, AT&S, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, Sartorius, Deutsche Boerse, Henkel, Porsche Automobil Holding.

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: OMV(2)
    Star der Stunde: Strabag 1.36%, Rutsch der Stunde: Porr -3.06%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.8%, Rutsch der Stunde: Strabag -4.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Porr(3), VIG(2), FACC(1), RBI(1), OMV(1), Frequentis(1), CA Immo(1), Bawag(1), Agrana(1), Mayr-Melnhof(1), DO&CO(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 2.13%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.66%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Bawag(1), DO&CO(1), Erste Group(1), Kontron(1), RBI(1), Uniqa(1), voestalpine(1)
    Scheid zu Flughafen Wien
    Scheid zu Palfinger
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 264/365: Zahlen/Fakten nach Woche 38, damit man bzgl. Wr. Börse mitreden und sie einreihen kann

    Episode 264/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen...

