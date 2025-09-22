Wiener Börse zu Mittag schwächer: EuroTeleSites, Telekom Austria, Verbund gesucht
22.09.2025, 1083 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:33 liegt der ATX mit -0.67 Prozent im Minus bei 4598 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 25.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind EuroTeleSites AG mit +2.48% auf 4.755 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.15% auf 9.205 Euro und Verbund mit +1.01% auf 60.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23455 ( -0.78%, Ultimo 2024: 19909, 17.81% ytd).
- PIR-News: News zu Flughafen Wien, Erste Group, Post, Indizes
- Unser Volumensrobot sagt: Telekom Austria, Strabag
- Nachlese: Norbert Peter, Karin Lenhard
- Börsegeschichte 22.9.: EuroTeleSites
- Österreich-Depots: Etwas schwächer, aber über der Benchmark
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.33% vs. last #gabb, +25.84% ytd, +109.90% seit Start 2013
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Pierer Mobility, Amag, Polytec Group, voestalpine, VIG, Wienerberger, Semperit, Rosgix, Mayr-Melnhof, Agrana, AT&S, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Flughafen Wien, Österreichische Post, BMW, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, Sartorius, Deutsche Boerse, Henkel, Porsche Automobil Holding.
