VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
23.09.2025, 565 Zeichen
Um 11:57 liegt der ATX mit +0.71 Prozent im Plus bei 4641 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 26.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.59% auf 59.5 Euro, dahinter Agrana mit +2.48% auf 12.4 Euro und Pierer Mobility mit +2.20% auf 15.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23662 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 18.85% ytd).
Spoiler: Nach Strabag, Porr, Palfinger, Frequentis und FACC hat nun auch die VIG für den 2. Österreichischen Aktientag im Austria Center Vienna zugesagt.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)
ABC Audio Business Chart #144: 300.000 Dollar für jeden – was Norwegen richtig macht (Josef Obergantschnig)
- VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian...
- Porr zieht in UBM-Gebäude in Frankfurt ein
- Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agran...
- Porr mit neuem Web-Auftritt
- Fear of missing out bei wikifolio 23.09.25: Plug ...
- Addiko startet SME Academy
