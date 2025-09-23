SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.09.2025, 565 Zeichen

Um 11:57 liegt der ATX mit +0.71 Prozent im Plus bei 4641 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 26.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.59% auf 59.5 Euro, dahinter Agrana mit +2.48% auf 12.4 Euro und Pierer Mobility mit +2.20% auf 15.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23662 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 18.85% ytd).

Spoiler: Nach Strabag, Porr, Palfinger, Frequentis und FACC hat nun auch die VIG für den 2. Österreichischen Aktientag im Austria Center Vienna zugesagt.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)


(23.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

ABC Audio Business Chart #144: 300.000 Dollar für jeden – was Norwegen richtig macht (Josef Obergantschnig)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Addiko Bank, Pierer Mobility, Frequentis, Mayr-Melnhof, Lenzing, Agrana, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, SBO, Wienerberger, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Allianz, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Henkel, BASF, Deutsche Post, Continental, Beiersdorf, Fresenius, Instone Real Estate.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana, Pierer Mobility gesucht

» ATX-Trends: Telekom Austria, Erste Group, Strabag, Porr ...

» LinkedIn-NL: Lilli Tagger im ÖTV-Spitzentennis-Podcast und der Norwegisc...

» Wiener Börse Party #995: Nach dem fetten ATX-Umstellungstag heute sehr r...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer, aber über der Benchmark (Depot Komme...

» Börsegeschichte 22.9.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Norbert Peter, Karin Lenhard (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Flughafen Wien, Erste Group, Post, Indizes (Christine ...

» (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
Wie AT&S, voestalpine, DO&CO, Uniqa, Telekom Austria und Erste Group für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie Porsche Automobil Holding, Volkswagen Vz., Volkswagen, Wirecard, Aixtron und Glencore für Gesprächsstoff sorgten
Wie Procter & Gamble, IBM, 3M, Boeing, UnitedHealth und Caterpillar für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Research-Fazits zu Commerzbank, Continental, Scout24, BASF, Beiersdorf ...
Frequentis erhält Drohnen-System-Auftrag aus Schweden




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.52%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Frequentis(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.54%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(4), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.71%, Rutsch der Stunde: FACC -1.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(3)
    BSN MA-Event Infineon
    Star der Stunde: Lenzing 2.71%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.95%
    Featured Partner Video

    Treasury & Finance Convention Podcast: Florian Heindl (FACC) auf der #tfc25

    Florian Heindl ist Ex-Banker, er war in einer früheren Phase bereits Treasury & IR-Beauftragter der börsenotierten FACC, wurde damals geholt, um nach einem Fraud-Vorfall für neue Strukturen zu sorg...

    Books josefchladek.com

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    23.09.2025, 565 Zeichen

    Um 11:57 liegt der ATX mit +0.71 Prozent im Plus bei 4641 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 26.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.59% auf 59.5 Euro, dahinter Agrana mit +2.48% auf 12.4 Euro und Pierer Mobility mit +2.20% auf 15.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23662 (+0.33%, Ultimo 2024: 19909, 18.85% ytd).

    Spoiler: Nach Strabag, Porr, Palfinger, Frequentis und FACC hat nun auch die VIG für den 2. Österreichischen Aktientag im Austria Center Vienna zugesagt.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)


    (23.09.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    ABC Audio Business Chart #144: 300.000 Dollar für jeden – was Norwegen richtig macht (Josef Obergantschnig)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Addiko Bank, Pierer Mobility, Frequentis, Mayr-Melnhof, Lenzing, Agrana, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, SBO, Wienerberger, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Allianz, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Henkel, BASF, Deutsche Post, Continental, Beiersdorf, Fresenius, Instone Real Estate.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana, Pierer Mobility gesucht

    » ATX-Trends: Telekom Austria, Erste Group, Strabag, Porr ...

    » LinkedIn-NL: Lilli Tagger im ÖTV-Spitzentennis-Podcast und der Norwegisc...

    » Wiener Börse Party #995: Nach dem fetten ATX-Umstellungstag heute sehr r...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer, aber über der Benchmark (Depot Komme...

    » Börsegeschichte 22.9.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Norbert Peter, Karin Lenhard (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Flughafen Wien, Erste Group, Post, Indizes (Christine ...

    » (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
    Wie AT&S, voestalpine, DO&CO, Uniqa, Telekom Austria und Erste Group für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie Porsche Automobil Holding, Volkswagen Vz., Volkswagen, Wirecard, Aixtron und Glencore für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Procter & Gamble, IBM, 3M, Boeing, UnitedHealth und Caterpillar für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Research-Fazits zu Commerzbank, Continental, Scout24, BASF, Beiersdorf ...
    Frequentis erhält Drohnen-System-Auftrag aus Schweden




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.52%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Frequentis(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.54%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(4), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.71%, Rutsch der Stunde: FACC -1.45%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(3)
      BSN MA-Event Infineon
      Star der Stunde: Lenzing 2.71%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.95%
      Featured Partner Video

      Treasury & Finance Convention Podcast: Florian Heindl (FACC) auf der #tfc25

      Florian Heindl ist Ex-Banker, er war in einer früheren Phase bereits Treasury & IR-Beauftragter der börsenotierten FACC, wurde damals geholt, um nach einem Fraud-Vorfall für neue Strukturen zu sorg...

      Books josefchladek.com

      Viktor Kolár
      Ostrava
      2010
      KANT

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Christoph Schieder
      Berlin
      2025
      Self published

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank