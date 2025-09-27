LinkedIn-NL: Super Phase ÖTV, Hochsprung-Legende Alina Astafei und ATX 5000 by Gunter Deuber

- ÖTV-Spitzentennis Ende Woche 39/2025: Anna Pircher ist U16-Europameisterin. Das ist genauso Thema wie das Career-High von Ekaterina Perelygina sowie Jahres-Höchstplatzierungen von Julia Grabher und Juriy Rodionov nach starken Leistungen in Lissabon (WTA) und Las Vegas (ATP). Verena Spreitzer, Turnierdirektorin von Tulln, gibt ein spannenden Rückblick und hebt neben Joel Schwärzler auch Marco Trungelitti (ARG) und Holger Rune (DEN) aus Tulln-Sicht hervor.

Ranking: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Juriy Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Maximilian Neuchrist bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

- Alina Astafei ist ehemalige Weltklasse-Hochspringerin (Olympia-Zweite Barcelona), jetzt Mentaltrainerin und Daytraderin, spezialisiert auf Finanz- und Trading-Mindset. Die gebürtige Rumänin startete später auch für Deutschland und lebt schon lange in Stuttgart, also gleich im Umkreis der Invest-Finanzmesse, aber wir starten mit einem langen Ausflug in den Hochsprung, reden über Weltrekorde, Dick Fosbury, Ilona Gusenbauer, Stefka Kostadinowa und Jaroslawa Mahutschich. In kaum einer anderen Sportart ist das Mentale so wichtig wie im Hochsprung, man muss einstudierte Abläufe in der Sekunde abrufen können. Nach und nach hat Alina auch ihre Finanzen selbst übernommen und gibt ihren Zugang nun an TraderInnen aller Erfahrungsstufen weiter. Es geht u.a. um Lösungsansätze gegen wiederkehrende mentale und emotionale Muster, Verlustaversion, übermäßigen Leistungsdruck, fehlenden Drive uvm.. Ab Min. 32:10 sprechen wir über "Gutes zieht Kreise". Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7899/

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 270/365. Gunter Deuber sagt, für wann Raiffeisen Research neue ATX-Rekorde (= über 5000 Punkte) erwartet. Ein Vorbote aus dem "D&D Research Rendezvous", das am 29.9. vor Marktstart live gehen wird. https://audio-cd.at/page/podcast/7906

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 269/365: Der Flyer für den Österreichischen Aktientag 2026 incl. First 7 Stars ist da, wir hoffen, er gefällt ... siehe https://photaq.com/page/pic/98150 . Hier die Infos dazu zum Hören. https://audio-cd.at/page/podcast/7904

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 268/365. 80% der Unternehmen sind aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung wieder draussen, sagt Karin Lenhard, Leiterin Kompetenzzentrum Recht/ESG beim Österreichischen Sparkassenverband. Wir reden in diesem Zusammenhang über Omnibus, aber auch Gold Plating. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7898

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7902

Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #999:

- ATX am Freitag schwächer

- täglich grüsst Frequentis an der Spitze

- Polytec am 2. Österreichischen Aktientag dabei

- Raiffeisen Research erhöht knapp über das Jahreshoch

- News zu Strabag, UBM

- weiter gehts im Podcast

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7896

- ATX am Mittwoch schwächer

- Fritz Mostböck präzisiert die Austrian Präsenz auf der Baader Investment Conference

- RBI mit Stablecoin-Allianz, Post-Bank mit Anleihen-Premiere, Frequentis mit Umwelt-Aktion

- Vintage: Agra Tagger