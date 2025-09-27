SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Super Phase ÖTV, Hochsprung-Legende Alina Astafei und ATX 5000 by Gunter Deuber

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.09.2025, 4217 Zeichen

- ÖTV-Spitzentennis Ende Woche 39/2025: Anna Pircher ist U16-Europameisterin. Das ist genauso Thema wie das Career-High von Ekaterina Perelygina sowie Jahres-Höchstplatzierungen von Julia Grabher und Juriy Rodionov nach starken Leistungen in Lissabon (WTA) und Las Vegas (ATP). Verena Spreitzer, Turnierdirektorin von Tulln, gibt ein spannenden Rückblick und hebt neben Joel Schwärzler auch Marco Trungelitti (ARG) und Holger Rune (DEN) aus Tulln-Sicht hervor.
Ranking: Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Juriy Rodionov, Joel Schwärzler, Sandro Kopp und Maximilian Neuchrist bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
Podcast mit Verena Spreitzer nach Tulln 2024: https://audio-cd.at/page/podcast/6326
Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
https://www.noeopen-tulln.at
https://www.oetv.at
Thomas Schweda im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3521
Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

- Alina Astafei ist ehemalige Weltklasse-Hochspringerin (Olympia-Zweite Barcelona), jetzt Mentaltrainerin und Daytraderin, spezialisiert auf Finanz- und Trading-Mindset. Die gebürtige Rumänin startete später auch für Deutschland und lebt schon lange in Stuttgart, also gleich im Umkreis der Invest-Finanzmesse, aber wir starten mit einem langen Ausflug in den Hochsprung, reden über Weltrekorde, Dick Fosbury, Ilona Gusenbauer, Stefka Kostadinowa und Jaroslawa Mahutschich. In kaum einer anderen Sportart ist das Mentale so wichtig wie im Hochsprung, man muss einstudierte Abläufe in der Sekunde abrufen können. Nach und nach hat Alina auch ihre Finanzen selbst übernommen und gibt ihren Zugang nun an TraderInnen aller Erfahrungsstufen weiter. Es geht u.a. um Lösungsansätze gegen wiederkehrende mentale und emotionale Muster, Verlustaversion, übermäßigen Leistungsdruck, fehlenden Drive uvm.. Ab Min. 32:10 sprechen wir über "Gutes zieht Kreise". Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7899/
https://www.tradingmindsetflow.com

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 270/365. Gunter Deuber sagt, für wann Raiffeisen Research neue ATX-Rekorde (= über 5000 Punkte) erwartet. Ein Vorbote aus dem "D&D Research Rendezvous", das am 29.9. vor Marktstart live gehen wird. https://audio-cd.at/page/podcast/7906
- Alle Folgen D&D: https://audio-cd.at/search/rendezvous
- https://www.raiffeisenresearch.com/
- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 269/365: Der Flyer für den Österreichischen Aktientag 2026 incl. First 7 Stars ist da, wir hoffen, er gefällt ... siehe https://photaq.com/page/pic/98150 . Hier die Infos dazu zum Hören. https://audio-cd.at/page/podcast/7904

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 268/365. 80% der Unternehmen sind aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung wieder draussen, sagt Karin Lenhard, Leiterin Kompetenzzentrum Recht/ESG beim Österreichischen Sparkassenverband. Wir reden in diesem Zusammenhang über Omnibus, aber auch Gold Plating. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7898
Aus: https://audio-cd.at/page/podcast/7877
Bisherige audio-cd.at-Beiträge mit Karin: https://audio-cd.at/search/karin%20lenhard
Weitere Geldgespräche: https://audio-cd.at/search/geldgespräch%203bg

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7902
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #999:
- ATX am Freitag schwächer
- täglich grüsst Frequentis an der Spitze
- Polytec am 2. Österreichischen Aktientag dabei
- Raiffeisen Research erhöht knapp über das Jahreshoch
- News zu Strabag, UBM
- weiter gehts im Podcast

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7896
- ATX am Mittwoch schwächer
- Fritz Mostböck präzisiert die Austrian Präsenz auf der Baader Investment Conference
- RBI mit Stablecoin-Allianz, Post-Bank mit Anleihen-Premiere, Frequentis mit Umwelt-Aktion
- Vintage: Agra Tagger


 


 


 


(27.09.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Julia Grabher, Juriy Rodionov, Ekaterina Perelygina und EM-Champ Anna Pircher top, Fazit ATP Tulln




 

Bildnachweis

1. Verena Spreitzer , NÖ Open Tulln

Aktien auf dem Radar:FACC, Frequentis, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Addiko Bank, Erste Group, OMV, VIG, Uniqa, Wienerberger, Andritz, Agrana, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz, Lenzing, Telekom Austria, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, E.ON , RWE, MTU Aero Engines, Deutsche Post, Hannover Rück, Fresenius Medical Care.

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 257/365: Zahlen/Fakten nach Woche 37, damit man bzgl. Wr. Börse mitreden und sie einreihen kann

    Episode 257/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen...

    Aktien auf dem Radar:FACC, Frequentis, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Addiko Bank, Erste Group, OMV, VIG, Uniqa, Wienerberger, Andritz, Agrana, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz, Lenzing, Telekom Austria, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, E.ON , RWE, MTU Aero Engines, Deutsche Post, Hannover Rück, Fresenius Medical Care.

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 257/365: Zahlen/Fakten nach Woche 37, damit man bzgl. Wr. Börse mitreden und sie einreihen kann

      Episode 257/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute wieder der Sonntag-Fixpunkt: Das Update mit Zahlen und Fakten, damit man an der Wiener Börse mitreden und sie einreihen...

