Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.10.2025, 1913 Zeichen

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 274/365. Laut dem jüngsten EY IPO Barometer gingen im dritten Quartal 2025 weltweit 370 Unternehmen an die Börse – ein Plus von 19 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal (311). Das Emissionsvolumen stieg um 89 Prozent auf 48,3 Mrd. US-Dollar. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Neun-Monats-Zahlen wider. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 gab es 914 Börsengänge, ein leichtes Plus von fünf Prozent im Vergleich zu 874 im Vorjahr. Das Platzierungsvolumen liegt nach neun Monaten bei 110,1 Mrd. US-Dollar, das ist ein Anstieg von 41 Prozent im Jahresvergleich (78,2 Mrd. US-Dollar). An der Wiener Börse erfolgte Anfang Juli mit der Reploid Group AG – nach der Steyr Motors AG im Frühjahr – das zweite Listing im direct market plus für KMU im heurigen Jahr. Martina Geisler, Leiterin IPO und Partnerin bei EY Österreich: „Die internationale IPO-Pipeline ist gut gefüllt, und auch in Österreich sehen wir ein steigen des Interesse an der Kapitalmarktfinanzierung. Private-Equity-Investor:innen halten ihre Beteiligungen aktuell zwar länger als üblich, und viele Scale-ups bleiben zunächst privat. Dennoch erwarten wir, dass in den kommenden Monaten weitere Unternehmen – auch aus Österreich – einen Börsengang als strategische Option in Betracht ziehen." Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7920
Und: Die grosse OMV-Geschichte ist in den Medien, kommt Rapid wieder? (Gerüchte gibts).
https://www.ey.com/de_at/people/martina-geisler
Martina Geisler Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6564

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7919
- ATX zum Oktober-Auftakt stärker
- AT&S, die Fans und Defense
- Alois Wögerbauer sieht Österreich global und nennt Erste Group bzw. OMV
- News zu, Strabag
- EY zu IPOs
- FMA zu Fondsvermögen
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.10.)


(02.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan zu Gast, er bemerkte einen Fehler und vergibt morgen zwei Eifersucht-Awards




 

Aktien auf dem Radar:Frequentis, FACC, voestalpine, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, VIG, Verbund, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Flughafen Wien, Merck KGaA, Merck Co., Nike, MTU Aero Engines, Deutsche Telekom, Airbus Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Infineon, Symrise.

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, FACC, voestalpine, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, VIG, Verbund, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Flughafen Wien, Merck KGaA, Merck Co., Nike, MTU Aero Engines, Deutsche Telekom, Airbus Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Infineon, Symrise.

