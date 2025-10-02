Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.10.2025, 1913 Zeichen
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 274/365. Laut dem jüngsten EY IPO Barometer gingen im dritten Quartal 2025 weltweit 370 Unternehmen an die Börse – ein Plus von 19 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal (311). Das Emissionsvolumen stieg um 89 Prozent auf 48,3 Mrd. US-Dollar. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Neun-Monats-Zahlen wider. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 gab es 914 Börsengänge, ein leichtes Plus von fünf Prozent im Vergleich zu 874 im Vorjahr. Das Platzierungsvolumen liegt nach neun Monaten bei 110,1 Mrd. US-Dollar, das ist ein Anstieg von 41 Prozent im Jahresvergleich (78,2 Mrd. US-Dollar). An der Wiener Börse erfolgte Anfang Juli mit der Reploid Group AG – nach der Steyr Motors AG im Frühjahr – das zweite Listing im direct market plus für KMU im heurigen Jahr. Martina Geisler, Leiterin IPO und Partnerin bei EY Österreich: „Die internationale IPO-Pipeline ist gut gefüllt, und auch in Österreich sehen wir ein steigen des Interesse an der Kapitalmarktfinanzierung. Private-Equity-Investor:innen halten ihre Beteiligungen aktuell zwar länger als üblich, und viele Scale-ups bleiben zunächst privat. Dennoch erwarten wir, dass in den kommenden Monaten weitere Unternehmen – auch aus Österreich – einen Börsengang als strategische Option in Betracht ziehen." Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7920
Und: Die grosse OMV-Geschichte ist in den Medien, kommt Rapid wieder? (Gerüchte gibts).
https://www.ey.com/de_at/people/martina-geisler
Martina Geisler Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6564
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7919
- ATX zum Oktober-Auftakt stärker
- AT&S, die Fans und Defense
- Alois Wögerbauer sieht Österreich global und nennt Erste Group bzw. OMV
- News zu, Strabag
- EY zu IPOs
- FMA zu Fondsvermögen
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.10.)
Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan zu Gast, er bemerkte einen Fehler und vergibt morgen zwei Eifersucht-Awards
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, FACC, voestalpine, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, VIG, Verbund, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Flughafen Wien, Merck KGaA, Merck Co., Nike, MTU Aero Engines, Deutsche Telekom, Airbus Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Infineon, Symrise.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio...
» PIR-News: News zu Austriacard Holdings, Frequentis, Marinomed (Christine...
» Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan im Studio z...
» Wiener Börse zu Mittag leicht im Minus: AT&S, Frequentis, UBM gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MTU, EY Martina Geisler, AT&S, Alois Wö...
» ATX-Trends: Frequentis, Erste Group, RBI ...
» Österreich-Depots: Guter Start in den Oktober (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 1.10.: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Markus Raunig, Podcasttraining (audio cd.at)
» PIR-News: News zu AT&S, Strabag, IPOs, Fondsvermögen (Christine Petzwink...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, ...
- Unser Volumensradar sagt: Frequentis, FACC auffäl...
- #gabb Jobradar: Kapsch TrafficCom, RBI, Frequenti...
- PIR-News: News zu Austriacard Holdings, Frequenti...
- Kapsch TrafficCom erneuert Mautstation in Nordspa...
- Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christ...
Featured Partner Video
Treasury & Finance Convention Podcast: Felix Strohbichler (Palfinger) auf der #tfc25
Felix Strohbichler ist CFO der Palfinger AG, die heuer ein ganz besonders erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse hat, Stichworte dazu sind der Aktienkurs, das Handelsvolumen, eine grosse Umplatzier...
Books josefchladek.com
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
02.10.2025, 1913 Zeichen
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 274/365. Laut dem jüngsten EY IPO Barometer gingen im dritten Quartal 2025 weltweit 370 Unternehmen an die Börse – ein Plus von 19 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal (311). Das Emissionsvolumen stieg um 89 Prozent auf 48,3 Mrd. US-Dollar. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Neun-Monats-Zahlen wider. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 gab es 914 Börsengänge, ein leichtes Plus von fünf Prozent im Vergleich zu 874 im Vorjahr. Das Platzierungsvolumen liegt nach neun Monaten bei 110,1 Mrd. US-Dollar, das ist ein Anstieg von 41 Prozent im Jahresvergleich (78,2 Mrd. US-Dollar). An der Wiener Börse erfolgte Anfang Juli mit der Reploid Group AG – nach der Steyr Motors AG im Frühjahr – das zweite Listing im direct market plus für KMU im heurigen Jahr. Martina Geisler, Leiterin IPO und Partnerin bei EY Österreich: „Die internationale IPO-Pipeline ist gut gefüllt, und auch in Österreich sehen wir ein steigen des Interesse an der Kapitalmarktfinanzierung. Private-Equity-Investor:innen halten ihre Beteiligungen aktuell zwar länger als üblich, und viele Scale-ups bleiben zunächst privat. Dennoch erwarten wir, dass in den kommenden Monaten weitere Unternehmen – auch aus Österreich – einen Börsengang als strategische Option in Betracht ziehen." Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7920
Und: Die grosse OMV-Geschichte ist in den Medien, kommt Rapid wieder? (Gerüchte gibts).
https://www.ey.com/de_at/people/martina-geisler
Martina Geisler Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6564
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7919
- ATX zum Oktober-Auftakt stärker
- AT&S, die Fans und Defense
- Alois Wögerbauer sieht Österreich global und nennt Erste Group bzw. OMV
- News zu, Strabag
- EY zu IPOs
- FMA zu Fondsvermögen
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.10.)
Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan zu Gast, er bemerkte einen Fehler und vergibt morgen zwei Eifersucht-Awards
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, FACC, voestalpine, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, VIG, Verbund, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, DO&CO, Flughafen Wien, Merck KGaA, Merck Co., Nike, MTU Aero Engines, Deutsche Telekom, Airbus Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Vonovia SE, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Infineon, Symrise.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio...
» PIR-News: News zu Austriacard Holdings, Frequentis, Marinomed (Christine...
» Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan im Studio z...
» Wiener Börse zu Mittag leicht im Minus: AT&S, Frequentis, UBM gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MTU, EY Martina Geisler, AT&S, Alois Wö...
» ATX-Trends: Frequentis, Erste Group, RBI ...
» Österreich-Depots: Guter Start in den Oktober (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 1.10.: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Markus Raunig, Podcasttraining (audio cd.at)
» PIR-News: News zu AT&S, Strabag, IPOs, Fondsvermögen (Christine Petzwink...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, ...
- Unser Volumensradar sagt: Frequentis, FACC auffäl...
- #gabb Jobradar: Kapsch TrafficCom, RBI, Frequenti...
- PIR-News: News zu Austriacard Holdings, Frequenti...
- Kapsch TrafficCom erneuert Mautstation in Nordspa...
- Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christ...
Featured Partner Video
Treasury & Finance Convention Podcast: Felix Strohbichler (Palfinger) auf der #tfc25
Felix Strohbichler ist CFO der Palfinger AG, die heuer ein ganz besonders erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse hat, Stichworte dazu sind der Aktienkurs, das Handelsvolumen, eine grosse Umplatzier...
Books josefchladek.com
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions