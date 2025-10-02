Nachlese: IPOs und das Warten auf die Sensation, Alois Wögerbauer (audio cd.at)

02.10.2025, 1913 Zeichen

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 274/365. Laut dem jüngsten EY IPO Barometer gingen im dritten Quartal 2025 weltweit 370 Unternehmen an die Börse – ein Plus von 19 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal (311). Das Emissionsvolumen stieg um 89 Prozent auf 48,3 Mrd. US-Dollar. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Neun-Monats-Zahlen wider. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 gab es 914 Börsengänge, ein leichtes Plus von fünf Prozent im Vergleich zu 874 im Vorjahr. Das Platzierungsvolumen liegt nach neun Monaten bei 110,1 Mrd. US-Dollar, das ist ein Anstieg von 41 Prozent im Jahresvergleich (78,2 Mrd. US-Dollar). An der Wiener Börse erfolgte Anfang Juli mit der Reploid Group AG – nach der Steyr Motors AG im Frühjahr – das zweite Listing im direct market plus für KMU im heurigen Jahr. Martina Geisler, Leiterin IPO und Partnerin bei EY Österreich: „Die internationale IPO-Pipeline ist gut gefüllt, und auch in Österreich sehen wir ein steigen des Interesse an der Kapitalmarktfinanzierung. Private-Equity-Investor:innen halten ihre Beteiligungen aktuell zwar länger als üblich, und viele Scale-ups bleiben zunächst privat. Dennoch erwarten wir, dass in den kommenden Monaten weitere Unternehmen – auch aus Österreich – einen Börsengang als strategische Option in Betracht ziehen." Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7920

Und: Die grosse OMV-Geschichte ist in den Medien, kommt Rapid wieder? (Gerüchte gibts).

https://www.ey.com/de_at/people/martina-geisler

Martina Geisler Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6564

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7919

- ATX zum Oktober-Auftakt stärker

- AT&S, die Fans und Defense

- Alois Wögerbauer sieht Österreich global und nennt Erste Group bzw. OMV

- News zu, Strabag

- EY zu IPOs

- FMA zu Fondsvermögen

- mehr dazu im Podcast

(02.10.2025)

(02.10.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1003: ATX unverändert, Christoph Boschan zu Gast, er bemerkte einen Fehler und vergibt morgen zwei Eifersucht-Awards

Bildnachweis

1. mind the #gabb





